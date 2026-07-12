Rámozdultak a kereskedők a Vertikális Gázfolyosóra

A Vertikális Gázfolyosó kapacitásaukcióin ezen a héten lekötött kapacitások meghaladták a várakozásokat görögországi gázrendszer üzemeltetője, a Desfa LinkedIn-bejegyzése szerint. A kereslet a görög-bolgár határon lévő szidirokasztrói gázvezeték-összekötő ponton volt a legnagyobb.

Megnő a görög gázrendszer üzemeltetője, a Desfa európai pozíciója a Vertikális Gázfolyosó révén/Fotó: Desfa

A hírről a CEEnergy számolt be. A határponton

a 2026/2027–2029/2030-as időszakra rendelkezésre álló exportkapacitás 46 százalékát,

a 2030/2031-es időszakra szólónak pedig 26 százalékát kötötték le.

A 2040/2041-es gázévre is lefoglaltak kapacitást.

A főbb résztvevők között volt az Atlantic SEE LNG Trade, az Aktor Group és a Depa Commercial vegyesvállalata, amely napi körülbelül 13 000 megawattóra (MWh) kapacitást foglalt le. Ez évente nagyjából 4,7 terawattóra. A Metlen napi 20 000 MWh kapacitást biztosított. Siidirokasztrónál összesen napi 100 GWh exportkapacitást ajánlottak fel.

Összeültek a gázrendszer-üzemeltetők

Szintén ezen a héten tartottak egy találkozót a Vertikális Gázolyosó országainak – köztük Görögországnak, Bulgáriának, Magyarországnak, Szlovákiának, Ukrajnának, Romániának és Moldovának – átvitelirendszer-üzemeltetői. Két új ország, Észak-Macedónia és Szerbia csatlakozott a kezdeményezéshez. Az eseményen a magyarországi FGSZ részéről Ferencz I. Szabolcs vezérgazgató vett részt.

Ezzel megkezdődhet e két ország csatlakozásának technikai előkészítése. Erről már május 15-én Athénban megszületett a politikai döntés a négyoldalú miniszteri találkozón. Az energiapiacok integrációja lehet az első lépés a Nyugat-Balkán európai energiarendszerbe való integrációja felé – mondta Sztavrosz Papasztavru görög környezetvédelmi és energiaügyi miniszter.

A vertikális Gázfolyosó emeli Görögország pozícióját

A minisztérium bejelentése azt is kiemeli, hogy Görögország a főként gázt fogyasztó piacról egy olyan piacra lép, amely a régióban gázt is exportál. Exportja az elmúlt hat hónapban megháromszorozódott, szállítókapacitása hamarosan elérheti a 9 milliárd köbmétert. Ahogy Maria Szferruzza, a Desfa vezérigzgatója megjegyezte: „kötelességünk, hogy a molekulát oda juttassuk el, ahová szükség van rá. Mivel az orosz gáz fokozatos kivezetése egy év múlva esedékes, a jövőbeli energiaarchitektúra minden rendelkezésre álló útvonalat igényelni fog.”