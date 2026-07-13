Ideje elfogadni, a videójáték nem lesz már olcsó hobbi: olyan problémákkal küzd a gaming-ipar, amiket nem tudnak egyedül megoldani – az AI mindent megnehezít

A videójáték-konzolok ára az elmúlt években már nem kizárólag attól függött, mennyibe kerül a processzor vagy egy grafikus vezérlő. Egyre inkább a memóriaipar, a mesterséges intelligencia miatt átrendeződő félvezetőpiac és a gyártók üzleti stratégiája határozza meg, mennyit fizetnek végül a játékosok egy új PlayStationért vagy Xboxért – mindez pedig a következő években különösen igaz lesz.

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A Sony július elején jelentette be , hogy 2028 januárjától megszünteti az új PlayStation-játékok fizikai lemezes kiadását. Az ezt követően megjelenő címek kizárólag digitális formában lesznek elérhetők a PlayStation Store-ban vagy letöltőkóddal a kereskedőknél. A vállalat szerint a döntés a vásárlói szokások változását követi, mivel a digitális értékesítés már messze meghaladja a lemezes eladásokat. Független piackutatások szerint 2025-ben a PlayStation-játékok közel 80 százaléka már digitális formában talált gazdára.

A bejelentés azonban nem csupán a gyűjtőket vagy a használtjáték-piacot és a viszonteladókat érinti. A digitális modell a gyártónak is kedvezőbb: megszűnik a lemezgyártás és a logisztika költsége, a vállalat nagyobb kontrollt szerez az árképzés felett, miközben a következő konzolgeneráció fejlesztését is egyszerűbbé teheti. Több iparági elemző szerint ez egyben azt is valószínűsíti, hogy

a PlayStation 6 már teljesen lemezmeghajtó nélküli rendszerként jelenhet meg.

A változás ugyanakkor különösen kényes időszakban jön, amikor a konzolgyártók költségeit egészen más tényezők hajtják felfelé, mint a PlayStation 5 vagy az Xbox Series X 2020-as bemutatásakor.

Már nem a processzor a legnagyobb kérdés

Egy modern konzol legdrágább alkatrészei közé tartozik az AMD egyedi fejlesztésű lapkája, a nagy sebességű GDDR6 memória és az SSD-ben használt NAND flash memória. Ezek közül különösen a memória vált kritikus tényezővé. Ennek oka, hogy ugyanaz a három vállalat – a Samsung, az SK Hynix és a Micron – látja el memóriával a fogyasztói elektronikai gyártókat és az AI-adatközpontokat is. Az utóbbiak robbanásszerű bővülése miatt azonban

a gyártók egyre nagyobb kapacitást csoportosítanak át a mesterséges intelligenciához használt nagy teljesítményű memóriák gyártására.

Ez szűkíti a hagyományos DRAM-, GDDR6- és NAND-kínálatot, amelyet a konzolok és a személyi számítógépek használnak.