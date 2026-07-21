Hatalmas üzlet a labdarúgó világbajnokság, a FIFA új ötlete még nagyobbá tenné – átírhatja a sport pénzügyeit az újabb bővítés

Vasárnap véget ért a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A Spanyolország győzelmével zárult torna volt az első, amit 48 csapat részvételével rendeztek meg. A FIFA elnöke, Gianni Infantino azonban máris felvetette annak a lehetőségét, hogy a labdarúgás legnagyobb eseménye a jövőben tovább bővülhet, a létszámot akár 64 csapatosra is duzzaszthatják. Egy ilyen lépés pedig alapjaiban változtathatja meg a sportág gazdasági működését is.

A spanyolok nyerték a 2026-os labdarúgó világbajnokságot / Fotó: AFP

A FIFA elnöke a torna alatt a svájci televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy a 64 csapatos világbajnokság is azok közé az elképzelések közé tartozik, amelyeket a torna lezárását követően érdemes lehet megvizsgálni. Ezzel ismét napirendre került a kérdés: meddig bővíthető reálisan a labdarúgás legjelentősebb eseménye?

A Reuters cikke szerint egy újabb létszámbővítés logisztikai következményei nyilvánvalóak. Egy nagyobb torna több stadiont, több szálláshelyet, fejlettebb közlekedési infrastruktúrát és nagy valószínűséggel hosszabb lebonyolítási időt igényelne.

A mostani tornán rekordot jelentő 104 mérkőzést bonyolítottak le. Mivel 26 fős keretekből álltak a csapatok, így a 48 válogatott összesen 1248 labdarúgóból állt. Egy 64-re bővítés következtében összesen 1664 játékos lenne benevezve. Velük együtt jóval több stábtag is érkezne, és tizenhattal több ország szurkolói látogatnának el szervezett formában a világbajnokságra, többek között olyan fanatikus szurkolótáborok, mint a mostani vb-ről lemaradó olaszok, írek, peruiak, chileiek, vagy akár a magyarok.

Nem mindenki támogatja az ötletet

A létszámbővítés pénzügyi hatásai azonban még jelentősebbek lehetnek. Ha ugyanis a világ élvonalbeli válogatottjai könnyebben kijutnának a tornára, az csökkenthetné a világbajnoki selejtezők kereskedelmi értékét, miközben tovább növelné a FIFA saját kiemelt eseményének jelentőségét. És ha a műsorszolgáltatók kevesebbre értékelik a selejtezősorozatokat, a labdarúgás hat kontinentális szövetsége egyre inkább a FIFA pénzügyi újraelosztására szorulhat, ami tovább növelheti a nemzetközi szövetség pénzügyi befolyását – és ezzel együtt hatalmát is.