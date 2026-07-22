Putyinnak most fogyott el a türelme: úgy, ahogy van, kidobta a kukába az alaszkai béketervet, jókora darabot vájna ki Ukrajnából – „Döntsenek a fegyverek, éljétek túl, ahogy tudjátok!”

Kremlhez közel álló forrásai alapján arról ír szerdán a Bloomberg, hogy Oroszország nem hajlandó visszaadni Ukrajnának egyes megszállt területeket a háború lezárásáról szóló megállapodás részeként, Moszkva azt tervezi, hogy azokat pufferzónaként megtartja. A lap forrásai arról beszéltek, hogy „Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is elkötelezett amellett, hogy erőszakkal vegye át az ellenőrzést Ukrajna keleti donyecki régiója felett, és mostantól védelmi sávként tekint az orosz határ közelében fekvő Szumi és Harkiv megyékre."

Vlagyimir Putyin szintet lépett, ezzel végleg kukába dobta az alaszkai csúcson megkötött - nem kötelező érvényű - megállapodásokat. Fotó: AFP

A Bloomberg szerint a feszültséget orosz részről a 2025-ös alaszkai csúcson született megállapodások, vagy éppen azok elmaradása okozza, ugyanis Amerika és Oroszország máshogy értelmezte a „dealt". Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök tavalyi találkozója hivatalosan eredménytelenül, tűzszüneti megállapodás nélkül zárult, emlékezetes, Moszkva mégis hónapokig azt hangoztatta, hogy az amerikai tárgyalópartnerek kompromisszumos javaslatait elfogadták.

Washington és Marco Rubio külügyminiszter ugyanakkor a mai napig határozottan tagadja, hogy bármilyen kötelező érvényű informális egyezség született volna.

Putyint ez hidegen hagyja, kiáll az orosz narratíva mellett: szerinte az alaszkai csúcstalálkozón Donald Trump elnökkel elért informális megállapodások végleg összeomlottak az Egyesült Államok egyre konfrontatívabb kijelentéseivel, az már csak hab a tortán, hogy Donald Trump támogatásáról biztosította azt a törvényjavaslatot, amely akár 100 százalékos védővámot vetne ki az orosz olaj és gáz öt legnagyobb külföldi vásárlójára.

Máshogy látják a felek a megállapodást - nem fekete, vagy fehér!

A nézetkülönbség abból fakad, hogy míg az Egyesült Államok ragaszkodik ahhoz, hogy a tavaly augusztusi csúcstalálkozón nem született megállapodás a háború lezárásáról Ukrajnában, a Kreml tisztviselői többször is kijelentették, hogy Putyin és Trump között létrejött úgynevezett „Anchorage szellemében” kötött megállapodás keretében számos kötelezettségvállalás született.