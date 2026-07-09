Deviza
EUR/HUF358,04 -0,32% USD/HUF313,38 -0,34% GBP/HUF419,46 -0,42% CHF/HUF388,05 -0,27% PLN/HUF83,1 -0,31% RON/HUF68,39 -0,36% CZK/HUF14,76 -0,3% EUR/HUF358,04 -0,32% USD/HUF313,38 -0,34% GBP/HUF419,46 -0,42% CHF/HUF388,05 -0,27% PLN/HUF83,1 -0,31% RON/HUF68,39 -0,36% CZK/HUF14,76 -0,3%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX141 789,45 +0,67% MTELEKOM2 670 0% MOL3 990 +1,05% OTP45 820 +1,03% RICHTER12 020 +0,08% OPUS374 -0,27% ANY7 200 -0,56% AUTOWALLIS142 0% WABERERS4 810 -1,25% BUMIX9 344,75 -0,57% CETOP4 672,17 -0,88% CETOP NTR3 014,46 +0,82% BUX141 789,45 +0,67% MTELEKOM2 670 0% MOL3 990 +1,05% OTP45 820 +1,03% RICHTER12 020 +0,08% OPUS374 -0,27% ANY7 200 -0,56% AUTOWALLIS142 0% WABERERS4 810 -1,25% BUMIX9 344,75 -0,57% CETOP4 672,17 -0,88% CETOP NTR3 014,46 +0,82%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Volkswagen
gyárbezárás
leépítés

Kiszivárogtak az évszámok, fénysebességgel zavarná le a gyárbezárásokat a legnagyobb autógyártó: ilyen közeli dátumokra gondolni sem mertünk

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hamarosan gyárbezárásokba kezd Németország legnagyobb autóipari konszernje. A tervek szerint a Volkswagen két európai telephelyén is leáll majd a termelés. A változás több tízezer dolgozót érint majd, továbbá a vállalat a beruházásokat is lefékezi.
Nagy Krisztián
2026.07.09, 14:10

Nem csupán a Volkswagen-csoport , hanem az európai autóipar is évek óta nehézségekkel küzd. A problémát elsősorban az okozza, hogy sem a piaci szereplők, sem az Európai Unió nem volt képes megakadályozni a versenyképesség romlását, így a gyártók nehéz helyzetbe kerültek.

Gyárbezárásokba kezd a Volkswagen
Gyárbezárásokba kezd a Volkswagen / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Úgy tűnik a negatív folyamat első áldozatai között lesz a Volkswagen több németországi üzeme, amelyekben hamarosan leállhat a termelés.

Gyárakat zárna be a Volkswagen

A Volkswagen igazgatósága öt éven belül kifuttatná a termelést a VW zwickaui és emdeni gyáraiban, valamint 2032-ben a hannoveri haszonjárműgyárat, 2034-ben pedig az Audi neckarsulmi üzemét zárná be − értesült a Spiegel a vállalat belső köreiből származó forrásból.

A négy németországi üzemben mintegy 40 ezer ember dolgozik és Oliver Blume vezérigazgató arról is beszélt, hogy 2030-ig további 50 ezer munkahely szűnhet meg.

A döntéssel Oliver Blume tovább szigorít a vállalalt jövőjét érintő terveken, amelyeket várhatóan ma délután mutat majd be a Volkswagen felügyelőbizottságának. Korábbi tervek szerint az üzemek leállítása 2032-ben kezdődött volna.

A vállalat vezetése növelné a nyereséget

Oliver Blume 2030-ig több mint háromszorosára, nagyjából kilenc százalékra kívánja növelni a Volkswagen nyereségességét. Ezt többek között a beruházások masszív visszavágásával érné el: a 2027 és 2031 közötti időszakban a korábbi 180 milliárd euróról 135 milliárd euróra mérsékelné a beruházási keretet.

A tervek arra engednek következtetni, hogy a vállalat a gyártást kelet-európai üzemeibe helyezi majd át, ahol olcsóbb a munkaerő.

Ennek következtében a beruházások olyan üzemekbe irányulhatnak, mint a Volkswagen pozsonyi telephelye vagy az Audi győri gyára.

A vállalatnak problémát okoz, hogy egyre kevesebb nyereséget realizál: az üzemi eredményhányad 2026 első negyedévében mindössze 3,3 százalék volt, amely messze elmarad a 8-10 százalékos céltól. Ennek egyik fő oka a kínai értékesítés visszaesése, amelyet a helyi versenytársak, például a BYD erősödése okoz a korábban a Volkswagen legfontosabb piacának számító országban.

A helyzetet az amerikai autóipari vámok is tovább rontották, amelyek évente ötmilliárd euróval terhelik a konszernt.

Emellett a Volkswagennek, amelyhez olyan márkák tartoznak, mint az Audi vagy a Porsche, párhuzamosan kell beruháznia az elektromobilitásba és a hagyományos, belső égésű motorok fejlesztésébe.

A vezérigazgató megkerülné Wolfsburgot

A felügyelőbizottság ma 14:30-kor ülésezik Wolfsburgban. A terv várhatóan mind munkavállalói oldalról, mind Alsó-Szászország vezetése részéről - amely a a Volkswagen szavazati jogainak 20 százalékát birtokolja - ellenállásba ütközik majd. Olaf Lies tartományi miniszterelnök és zöldpárti helyettese, Julia Willie Hamburg az elmúlt hetekben az üzembezárások ellen foglalt állást.

Oliver Blume intézkedéscsomagja ugyanakkor tartalmaz egy tervet Alsó-Szászország ellenállásának megkerülésére is. Eszerint a Volkswagen márkát, amely eddig jogilag szorosan összefonódott a vállalat-csoporttal, olyan hagyományos leányvállalatként rendeznék a konszern ernyője alá, mint az Audi vagy a Škoda.

A tervezett átalakítás tulajdonképpen kizárná Alsó-Szászországot a döntéshozatalból, mindemellett a Volkswagen belső beszállítójának számító úgynevezett Komponente üzletág szintén önálló egységként jelenne meg a konszern struktúrájában.

A Spiegel belső forrásai kizártnak tartják, hogy a tervet a felügyelőbizottság támogatná, sőt azt is, hogy egyáltalán szavazásra bocsátják majd.

Már az uniós biztos is megkongatta a vészharangot

Az Európai Parlament hétfőn az uniós autóipar versenyképességének megerősítését és a munkahelyek megőrzését célzó intézkedésekről tartott vitát, ahol Stéphane Séjourné iparstratégiáért felelős uniós biztos arra hívta fel a figyelmet, hogy

az ágazat egyszerre néz szembe technológiai lemaradással, a geopolitikai instabilitás miatt meggyengült ellátási láncokkal, a vámok okozta pénzügyi terhekkel, a külföldi piacokhoz való hozzáférést korlátozó akadályokkal, valamint Kína „ragadozó stratégiájával”, amelynek célja, hogy túlkapacitásait Európára zúdítsa.

A biztos arra is rámutatott, hogy az európai autógyártók piaci részesedése csökkent, miközben a kínai modellek importja jelentősen nőtt, mára az európai elelktromosautó-piac több mint 15 százalékát teszi ki.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu