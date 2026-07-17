„Mondd a szemünkbe!" – kiakadt a szakszervezet, a Volkswagen vezetője a dolgozók elé áll a nyaralás után: 100 ezer ember kirúgását kell megindokolnia

A Volkswagen vezérigazgatója, Oliver Blume személyesen próbálja meggyőzni a dolgozókat a vállalat történetének egyik legnagyobb átalakításáról. A menedzser augusztus végén három németországi gyárban is fórumot tart, ahol ismerteti, miért tartja elkerülhetetlennek a további létszámcsökkentéseket és gyárbezárásokat.

A Volkswagen vezetője a dolgozó szemébe fogja mondani, miért kell kirúgni őket – a gyárbezárásokról is beszélni fog / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A vállalatvezetés tervei szerint akár 50 ezer újabb munkahely is megszűnhet, ami a korábban bejelentett leépítésekkel együtt már közel 100 ezer állást érinthet. Emellett négy németországi üzem bezárása is napirenden van. A terv azonban komoly ellenállásba ütközött. Miután a részletek még a felügyelőbizottsági ülés előtt kiszivárogtak a sajtóba, a testület nem hagyta jóvá az elképzelést, a Volkswagen üzemi tanácsa pedig jelentős bizalomvesztéssel vádolta a menedzsmentet – írja a Bloomberg.

A dolgozói érdekképviselet azt követelte, hogy Blume a nyári szünet után személyesen álljon a munkavállalók elé, és magyarázza el a tervezett intézkedéseket.

A vezérigazgató ennek megfelelően augusztus 25-én a wolfsburgi központban, egy nappal később pedig a zwickaui és az emdeni üzemben tart fórumot. Utóbbi két gyár a bezárásra esélyes telephelyek között szerepel. A vállalat további vezetői – köztük Thomas Schäfer, a Volkswagen márka vezetője – további hat gyárban találkoznak majd a dolgozókkal.

A Volkswagen évek óta próbálja csökkenteni németországi gyártási költségeit, amelyek becslések szerint mintegy kétharmaddal magasabbak, mint egyes dél-európai üzemeiben, például Portugáliában vagy Spanyolországban. A költségkülönbség egyre nagyobb versenyhátrányt jelent az elektromos autók piacán, ahol a vállalat egyszerre küzd az európai kereslet gyengülésével és a kínai gyártók erősödő versenyével.

A Volkswagen jövőjéről szól a vita

A mostani átalakítási terv jóval túlmutat egy egyszerű költségcsökkentési programon. Oliver Blume szerint a Volkswagennek még a korábban elfogadott 50 ezer fős létszámleépítés után is mintegy 20 százalékos költséghátrányt kell ledolgoznia versenytársaival szemben. Ennek érdekében a vállalat nemcsak további akár 50 ezer munkahely megszüntetését vizsgálja, hanem öt év alatt mintegy 15 százalékkal, 130 milliárd euróra csökkentené beruházásait, egyszerűsítené modellkínálatát és több németországi gyár bezárását is napirenden tartja.