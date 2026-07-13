Ez fájni fog, megszólalt a Volkswagen-vezér: most dől el, hány embert rúgnak ki Magyarországon – nagyon kell figyelni a győri Audi-gyárban

Hivatalos belső levelezésben közölte a Volkswagen vezérigazgatója hétfőn, hogy további 50 ezer fős leépítéseket terveznek a német autóipari csoportnál.

Oliver Blume Volkswagen-vezérigazgató közölte a dolgozókkal a terveztt leépítéseket / Fotó: AFP

A Volkswagen további mintegy 50 000 munkahelyet szüntethet meg azoknak a számításoknak alapján, amelyek célja, hogy az autógyártó költségversenyképessége összhangba kerüljön más vállalatokéval – közölte Oliver Blume vezérigazgató a munkatársakkal egy belső körlevélben, amely hétfőn a Reuters-hez is eljutott.

A vállalatnál korábban már megállapodtak 50 000 munkahely megszüntetéséről a csoporton belül – ami érinti a Porsche és az Audi leányvállalatokat is –, de ezt követően tovább kell dolgoznia a költségek lefaragásán, annak érdekében, hogy ledolgozzák a verenytársakkal szemben meglévő 20 százalékos költséghátrányt.

A vezérigazgatói levél szerint további 50 ezer munkahely „elméleti leépítését” jelenti világszerte.

Jelenleg minden márkánál, vállalatnál és régiónál felmérjük, hogy valójában mekkora kiigazításra van szükség, és melyek azok, amelyek megvalósíthatók

– írta Blume a dokumentumban.

A tervezett, összesen 100 ezer fős elbocsátásokról elsőként a német Manager Magazin írt saját értesülései alapján még június végén.

A lap információi szerint a vezérigazgató a leépítések mellett öt évben körülbelül 15 százalékkal 130 milliárd euróra faragná le a járműgyártó beruházási költségeit, és négy német gyárban is beszüntetné a gyártást:

a hannoveri,

a zwickaui

és az emdeni gyárakban,

valamint a testvérmárka, az Audi neckarsulmi egységében is,

miután a jelenleg ott gyártott modelleket kivezetné a társaság.

A Volkswagen német és európai versenytársaihoz hasonlóan jelentős piaci nyomás alatt áll a vámok, a kínai verseny és az elektromos járművekre történő költséges átállás miatt.

Az anyavállalat költségcsökkentési tervei érinthetik az Audi győri gyárát is. A Világgazdasághoz korábban eljutott információk szerint elbocsátási hullám indulhat a győri Audi-gyárban. Ezek arról szóltak, hogy a győri Audi-gyár mintegy 20 százalékos leépítést tervezhet, amelyet 2027-ig hajtana végre. Forrásunk azt is állította, hogy 200 fős csoportokban bocsátanák el a dolgozókat.Az elbocsátásokról szóló híreket azonban május végén még cáfolta lapunk megkeresésére az Audi Hungária.