Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij: leváltja miniszterelnökét és javítaná a magyar-ukrán kapcsolatokat

Bejelentette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy javaslatot tesz Julija Szviridenko miniszterelnök leváltására, akinek új feladatkört szánna a jövőben, írja a Reuters.

Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij: leváltja miniszterelnökét és javítaná a magyar-ukrán kapcsolatokatFotó: Tetiana Dzhafarova / AFP

Az államfő az X-en közzétett bejegyzésében megköszönte a kormányfő eddigi munkájáért, amelyet értékelése szerint eredményesen végzett a kabinet élén. „Hálás vagyok Julijának miniszterelnökként végzett világos, következetes és hatékony munkájáért, az ukrán csapatban eltöltött évekig tartó eredményes szolgálatáért, és felajánlottam neki a lehetőséget, hogy egy új és fontos területet vezessen a kapcsolatokban egy kulcsfontosságú partnerrel” – mondta Zelenszkij.Az elnök tájékoztatása szerint a szükséges kormányzati átalakításokat a parlamenti képviselőkkel közösen hajtják majd végre.

Volodimir Zelenszkij arról is beszélt, Ukrajna változtatja politikai stratégiáját. Minden egyes kiemelt külpolitikai területet egy meghatározott, jelentős tapasztalattal rendelkező személyhez rendelnek, aki képes végrehajtani azt, amiben vezetői szinten megállapodunk, és amit az ukrán nép elvár.

Ezen területek közül a legfontosabbak

az Egyesült Államok és a Patriot rendszerek gyártási engedélyeiről szóló megállapodásaink, valamint egyéb kétoldalú biztonsági együttműködések, amelyeknek egyértelmű előnyöket kell eredményezniük országaink, valamint az ukrán és amerikai vállalatok számára;

az európai antiballisztikus projekt, amely az évtized egyik legjelentősebb lépésévé válhat Európa megerősítésében;

az Európai Unió, ahol egyértelmű előrelépésre van szükségük Ukrajna tagsága és a mélyebb kapcsolatok felé minden területen – gazdasági, politikai és kulturális téren;

Kiemelte, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió mellett Ukrajna szomszédos országaival

köztük Lengyelországgal és Magyarországgal, valamint más stratégiai partnerekkel való kapcsolatok erősítésén lesz a hangsúly a jövőben.

Az elnök közölte, hogy fokozni kívánják a front menti régiók támogatását, növelni szeretnék a hadsereg fegyverellátását, és felgyorsítják az állami vállalatok átalakítását, illetve a téli felkészülést.