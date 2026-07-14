Már nem csak a Hormuzi-szoros a tét: Teherán a világkereskedelem másik ütőerére céloz – ebbe beletörhet az energiapiac
Miután Irán gyakorlatilag megbénította a hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban, most egy másik kulcsfontosságú tengeri átjáró, a Vörös-tenger bejáratát képező Báb el-Mandeb lezárásával is fenyeget. Elemzők szerint Teherán jemeni szövetségesein, a húszi lázadókon keresztül próbálhat még nagyobb nyomást gyakorolni az Egyesült Államokra és a globális energiapiacra.
Irán a Hormuzi-szoros után a Vörös-tenger bejáratát jelentő Bab el-Mandeb szorost is nyomásgyakorlási eszközként vetheti be az Egyesült Államokkal szemben. A Reuters elemzői szerint Teherán jemeni szövetségesei, a húszi lázadók segítségével egy második stratégiai tengeri útvonalat is veszélybe sodorhat, ami az egész világgazdaságra komoly hatással lenne.
A Vörös-tenger is lezárulhat
A Bab el-Mandeb köti össze a Vörös-tengert az Ádeni-öböllel, ezen keresztül halad a szaúdi olajexport jelentős része, valamint a világ tengeri kereskedelmének számottevő hányada. Ha ez az útvonal is részben vagy teljesen lezárulna, az tovább súlyosbítaná a már amúgy is feszült energiapiaci helyzetet.
A húszi mozgalom egyik vezetője, Mohammed al-Farah hétfőn arról beszélt, hogy a jemeni erők készek lezárni a szorost, amennyiben Szaúd-Arábia újabb támadásokat indít Jemen ellen. Szerinte ilyen esetben a Hormuzi- és a Bab el-Mandeb-szoros „műveleti szövetségben” zárulhatna le,
ami akár hordónként 200 dollárra emelhetné a kőolaj árát.
A Reutersnek nyilatkozó Fawaz Gerges közel-keleti szakértő szerint Irán ezzel azt üzeni Washingtonnak, hogy egyszerre képes veszélyeztetni a világ két legfontosabb tengeri energiaszállítási útvonalát. Ez már nem csupán kétoldalú konfliktus lenne, hanem közvetlen fenyegetést jelentene a globális kereskedelemre is.
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Nem csitulnak a harcok Iránban: azok után, hogy Irán vasárnap reggel bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását, délután újabb amerikai csapásokról érkeztek hírek. Nagyon úgy tűnik, hogy nem a levegőbe beszélt Donald Trump pénteken, amikor azt mondta, hogy véget ért a tűzszünet Iránban. A Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság miatt újra felerősödhet a befektetők félelme.
A szakértők ugyanakkor úgy vélik, egyik fél sem feltétlenül akar teljes körű háborút. Sokkal valószínűbb egy fokozatos eszkaláció, amelyben mindkét oldal egyre nagyobb nyomást gyakorol a másikra anélkül, hogy átlépné a nyílt összecsapás küszöbét.
A húszik már bizonyították, hogy képesek megbénítani a Vörös-tengeri hajózást. A 2023 őszén kirobbant gázai háború után hónapokon keresztül támadták a kereskedelmi hajókat, aminek következtében számos hajózási társaság Afrika megkerülésére kényszerült.
Ez jelentősen megnövelte a szállítási időt és a költségeket, miközben az Egyesült Államok és Nagy-Britannia légicsapásokkal próbálta visszaszorítani a támadásokat.
Andreas Krieg, a londoni King's College biztonságpolitikai kutatója szerint a Bab el-Mandeb lezárása Irán „utolsó stratégiai aduásza” lehet. Úgy véli, Teherán csak akkor vetné be ezt az eszközt, ha arra jutna, hogy a teljes körű háború már elkerülhetetlen.
Szaúd-arábiai elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a húszik önállóan aligha vállalnának ekkora kockázatot, és csak Teherán egyértelmű utasítására lépnének. Egy ilyen akció viszont könnyen kiválthatna egy újabb, szélesebb nemzetközi katonai válaszlépést, amelynek célja a húszi fegyveres képességek jelentős meggyengítése lenne.
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