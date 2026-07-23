Szabályos vérfürdő, ami a Wall Streeten zajlik: zuhannak a tech részvények

Komoly eladási hullám söpört végig csütörtökön a Wall Streeten, miután az Alphabet és a Tesla gyorsjelentése újra felerősítette az MI-fejlesztések hatalmas költségei miatti aggodalmakat. A helyzetet tovább rontotta, hogy a közel-keleti feszültség miatt a Brent olaj ára 100 dollár fölé emelkedett, ami ismét inflációs félelmeket keltett.

Ismét megrendült a bizalom a Wall Streeten: a technológiai óriások eredményei és a megugró olajár egyszerre váltottak ki eladási hullámot / Fotó: Yu Xichao

Jelentős eséssel zárták a csütörtöki kereskedés első felét az amerikai részvénypiacok, miután az Alphabet és a Tesla gyorsjelentése nem tudta eloszlatni a befektetők kétségeit az MI-fejlesztések egyre növekvő költségeivel kapcsolatban. A technológiai vállalatok részvényeit különösen erős nyomás érte, miközben a közel-keleti konfliktus miatt emelkedő olajár tovább rontotta a piaci hangulatot.

A Nasdaq több mint két hónapos mélypontra süllyedt, és már több mint hét százalékkal marad el a június elején felállított történelmi csúcsától. Az S&P 500 és a Dow Jones szintén egyhónapos mélypontot érintett.

A befektetők figyelme elsősorban az Alphabetre irányult. A Google anyavállalatának részvényei 7,3 százalékot estek, miután a vállalat tovább növelte tőkekiadási terveit, miközben története során először negatív szabad cash flow-ról számolt be. A piac számára ez azt jelezte, hogy az MI-fejlesztések finanszírozása egyre nagyobb terhet jelent, miközben a várható megtérülés továbbra is bizonytalan.

Nem szerepelt jobban a Tesla sem. Az elektromosautó-gyártó árfolyama 12,2 százalékot zuhant, miután több mint két év után először negatív szabad cash flow-t jelentett a második negyedévben. A két gyorsjelentés újra felszínre hozta azt a kérdést, amely hónapok óta foglalkoztatja a piacot: valóban képesek lesznek-e az MI-be ömlő óriási beruházások kitermelni azokat a nyereségeket, amelyek indokolják a technológiai részvények magas értékeltségét.

Lefordult az OTP, csak a Mol állta a sarat Az elszabaduló olajárak nyomán lefordult csütörtökön a BUX. Az OTP is lejtőre került, a blue chipek közül egyedül a Mol erősödött.

A globális feszültségek sem kedveznek a Wall Streetnek

A hangulatot tovább rontotta a közel-keleti helyzet romlása. Miután a húszi fegyveresek két szaúdi olajszállító tartályhajót támadtak meg a Vörös-tengeren, az amerikai elnök, Donald Trump „jelentős katonai megtorlást” helyezett kilátásba Iránnal és a húszikkal szemben. A befektetők attól tartanak, hogy a konfliktus veszélyeztetheti a globális olajszállításokat, ezért a Brent nyersolaj ára 100 dollár fölé emelkedett, ami május vége óta a legmagasabb szint.