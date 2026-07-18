A Netflix röhög a markába: tömegesen estek neki az amerikai államok a Warner felvásárlásának – Hollywood legnagyobb üzlete könnyen kudarcba fulladhat

Az amerikai szórakoztatóipar történetének egyik legnagyobb felvásárlása komoly veszélybe került. Tizenkét demokrata vezetésű amerikai állam versenyjogi pert indított annak érdekében, hogy megakadályozza a Paramount Skydance 110 milliárd dolláros Warner Bros. Discovery-felvásárlását. A lépés nemcsak hónapokkal késleltetheti az ügyletet, hanem akár teljesen meg is hiúsíthatja azt, miközben a legnagyobb nyertes könnyen a streamingpiac vezetője, a Netflix lehet.

A Netflix röhög a markában: tömegesen estek neki az amerikai államok a Warner felvásárlásának – Hollywood legnagyobb üzlete könnyen kudarcba fulladhat / Fotó: Shutterstock Gen AI

Kemény falba ütközött a Paramount Warner-üzlete

A pert Kalifornia főügyésze, Rob Bonta vezeti, hozzá pedig New York és további tíz demokrata irányítású állam csatlakozott. A kereset szerint az egyesülés jelentősen csökkentené a versenyt az amerikai médiapiacon, különösen

a mozifilmek forgalmazásában,

a kábelcsatornák licencelésében,

valamint a televíziós és streamingtartalmak piacán.

A beadvány szerint az új vállalat akkora piaci erőre tenne szert, hogy az Egyesült Államokban a széles moziforgalmazásból és az alapkábel-csatornákból származó minden egyes dollár több mint negyede hozzá folyna be – írja a Financial Times.

A felperesek szerint ez magasabb árakat, kevesebb tartalmat és gyengébb minőséget eredményezhet az amerikai fogyasztók számára.

A Paramount határozottan visszautasította a vádakat. A vállalat szerint sem jogi, sem piaci szempontból nem megalapozott a kereset, és éppen az egyesülés teremtené meg annak lehetőségét, hogy felvegyék a versenyt azokkal a technológiai óriásokkal, amelyek az elmúlt években uralni kezdték a szórakoztatóipart.

A cég külön kiemelte a Netflixet, amely szerintük ma már olyan piaci fölényben van, hogy egy önálló Paramount vagy Warner Bros. Discovery egyre nehezebben tudna vele versenyezni. A Netflix bár elbukta az üzletet, de most valószínűleg hátra dőlve nézi, hogyan veszi vagy nem veszi a Paramount az akadályokat.

Hatalmas médiabirodalom születne

Az idei licitháború végén a Paramount Skydance szerezte meg a Warner Bros. Discoveryt, megelőzve a Netflix ajánlatát. Az ügylet lezárásával egyetlen vállalat alá kerülne többek között

az HBO Max,

a Paramount+,

a CNN,

a CBS,

az MTV,

valamint Hollywood két legismertebb filmstúdiója.

Ez a világ egyik legerősebb szórakoztatóipari vállalatát hozná létre, az idő pedig most a Paramount ellen dolgozik. A szerződés szerint szeptember végét követően minden egyes negyedév késlekedés után mintegy 650 millió dollárt kell fizetnie a Warner Bros. Discovery részvényeseinek úgynevezett ticking fee formájában.