A Netflix röhög a markába: tömegesen estek neki az amerikai államok a Warner felvásárlásának – Hollywood legnagyobb üzlete könnyen kudarcba fulladhat
Az amerikai szórakoztatóipar történetének egyik legnagyobb felvásárlása komoly veszélybe került. Tizenkét demokrata vezetésű amerikai állam versenyjogi pert indított annak érdekében, hogy megakadályozza a Paramount Skydance 110 milliárd dolláros Warner Bros. Discovery-felvásárlását. A lépés nemcsak hónapokkal késleltetheti az ügyletet, hanem akár teljesen meg is hiúsíthatja azt, miközben a legnagyobb nyertes könnyen a streamingpiac vezetője, a Netflix lehet.
Kemény falba ütközött a Paramount Warner-üzlete
A pert Kalifornia főügyésze, Rob Bonta vezeti, hozzá pedig New York és további tíz demokrata irányítású állam csatlakozott. A kereset szerint az egyesülés jelentősen csökkentené a versenyt az amerikai médiapiacon, különösen
- a mozifilmek forgalmazásában,
- a kábelcsatornák licencelésében,
- valamint a televíziós és streamingtartalmak piacán.
A beadvány szerint az új vállalat akkora piaci erőre tenne szert, hogy az Egyesült Államokban a széles moziforgalmazásból és az alapkábel-csatornákból származó minden egyes dollár több mint negyede hozzá folyna be – írja a Financial Times.
A felperesek szerint ez magasabb árakat, kevesebb tartalmat és gyengébb minőséget eredményezhet az amerikai fogyasztók számára.
A Paramount határozottan visszautasította a vádakat. A vállalat szerint sem jogi, sem piaci szempontból nem megalapozott a kereset, és éppen az egyesülés teremtené meg annak lehetőségét, hogy felvegyék a versenyt azokkal a technológiai óriásokkal, amelyek az elmúlt években uralni kezdték a szórakoztatóipart.
A cég külön kiemelte a Netflixet, amely szerintük ma már olyan piaci fölényben van, hogy egy önálló Paramount vagy Warner Bros. Discovery egyre nehezebben tudna vele versenyezni. A Netflix bár elbukta az üzletet, de most valószínűleg hátra dőlve nézi, hogyan veszi vagy nem veszi a Paramount az akadályokat.
Hatalmas médiabirodalom születne
Az idei licitháború végén a Paramount Skydance szerezte meg a Warner Bros. Discoveryt, megelőzve a Netflix ajánlatát. Az ügylet lezárásával egyetlen vállalat alá kerülne többek között
- az HBO Max,
- a Paramount+,
- a CNN,
- a CBS,
- az MTV,
- valamint Hollywood két legismertebb filmstúdiója.
Ez a világ egyik legerősebb szórakoztatóipari vállalatát hozná létre, az idő pedig most a Paramount ellen dolgozik. A szerződés szerint szeptember végét követően minden egyes negyedév késlekedés után mintegy 650 millió dollárt kell fizetnie a Warner Bros. Discovery részvényeseinek úgynevezett ticking fee formájában.
Ráadásul a tranzakció finanszírozásához a vállalat mintegy 80 milliárd dollárnyi hitelt vesz fel, miközben 6 milliárd dolláros költségcsökkentési programot is tervez, amely jelentős létszámleépítésekkel járhat.
Trump támogatja, a demokraták megállítanák
Donald Trump kormányzata gyorsan jóváhagyta az ügyletet az igazságügyi minisztériumon keresztül, ezzel elhárítva az egyik legnagyobb akadályt. Kalifornia főügyésze ugyanakkor azzal vádolta a szövetségi versenyhatóságokat, hogy feladták feladatukat, és nem védik megfelelően a piaci versenyt. New York főügyésze, Letitia James szerint az új médiacsoport példátlan befolyást szerezne a világ hírszolgáltatása és szórakoztatóipara felett.
Az ügylet előtt nemcsak Amerikában állnak még akadályok. Az Európai Bizottság ugyan várhatóan még ebben a hónapban jóváhagyja a tranzakciót bizonyos feltételek mellett, az Egyesült Királyságban azonban továbbra is napirenden van egy külön versenyjogi vizsgálat.
Lisa Nandy brit kulturális miniszter korábban jelezte, hogy hajlik arra, hogy a brit versenyhatóságok részletesen is megvizsgálják az egyesülést, ami újabb hetekkel késleltetheti az üzlet lezárását.
Hollywoodban is sokan ellenzik az egyesülést
A felvásárlás nemcsak a politikában váltott ki ellenállást. Az ügyletet több ismert hollywoodi alkotó – köztük J. J. Abrams, David Fincher, Emma Thompson és Ben Stiller – is bírálta. Aggályokat fogalmaztak meg a CBS News és a CNN újságírói is, akik attól tartanak, hogy az egyesülés szerkesztőségi leépítésekhez és a médiapluralizmus további csökkenéséhez vezethet.
Kritikusok szerint az Ellison család – amely szoros kapcsolatot ápol Donald Trumppal – túl nagy befolyást szerezhet az amerikai hírszolgáltatás felett.
Miközben a Paramount azzal érvel, hogy az egyesülés nélkül nem tudná felvenni a versenyt a Netflixszel, az ellenzők szerint éppen egy újabb médiamonopólium kialakulását kockáztatja az amerikai piac. A következő hónapokban így már nemcsak üzleti, hanem jogi és politikai fronton is eldőlhet, létrejön-e minden idők egyik legnagyobb szórakoztatóipari felvásárlása.