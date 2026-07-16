Egyre durvább háború zajlik a Wizz Air és a szerb kormány között: kivonulhat a balkáni országból a magyar diszkont légitársaság
Tovább mélyül a Wizz Air és Szerbia vitája, ugyanis a magyar diszkont-légitársaság szerint a tervezett új szabályozás teljesen ellehetetlenítené helyi bázisának működését, amivel jelentős versenyelőnyre tehetne szert az állami tulajdonú Air Serbia a balkáni ország légiközlekedési piacán. A szerb fél ugyanakkor visszautasítja a vádakat, mivel szerintük a módosítások kizárólag biztonsági és felügyeleti célokat szolgálnak, s nem a Wizz Air kiszorítását Szerbiából.
A szerbek a repülésbiztonságra hivatkoznak, a Wizz Air szerint épp most lehetetlenítik el a cég belgrádi működését
A Szerbia által bevezetni tervezett szabályozás szerint az állam 2026 novemberétől új feltételekhez kötné a balkáni országban működő külföldi légitársaságok karbantartási és üzemeltetési tevékenységét.
A Wizz Air szerint ezeknek az előírásoknak gyakorlatilag lehetetlen megfelelni a jelenlegi működési modell mellett, ezért a társaság úgy látja, hogy belgrádi bázisa veszélybe kerülhet.
A Wizz Air azzal érvel, hogy a változások veszélyeztetik a belgrádi bázisán működő repülőgépek további üzemeltetésének lehetőségét, ahol a diszkont légitársaság jelenleg négy repülőgépet tart fenn és 23 úti célt szolgál ki, köztük
- Barcelonát,
- Hamburgot,
- Madridot,
- Máltát és
- Fiumicinót.
Az Airport Research Center adatai szerint a légitársaság jelenleg a belgrádi Nikola Tesla légikikötő (BEG) kapacitásának 20,9 százalékát foglalja, ezzel a repülőtér második legnagyobb légitársasága az 51,9 százalékos részesedéssel rendelkező Air Serbia mögött.
A Wizz Air figyelmezetett, Szerbia az Európai Közös Légiközlekedési Térség (ESAA) tagjaként vállalta a légiközlekedési piac liberalizációját, ugyanakkor a mostani intézkedések ellentétesek ezekkel a kötelezettségekkel, ezért az ügy uniós szinten is vizsgálat tárgyává válhat.
A Flight Global repüléssel fogalalkozó szakportál híradása szerint a módosítás a megállapodás 3. cikkét érinti, ami rögzíti, hogy az Európai Unió légitársaságai a harmadik és negyedik légi szabadságjog alapján olyan járatokat is üzemeltethetnek, amelyek az Európai Unió területén indulnak és oda is érkeznek.
A szerb Polgári Légiközlekedési Igazgatóság (CAD) ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy a módosítások minden piaci szereplőre azonos módon vonatkoznak. A hatóság szerint kizárólag a repülésbiztonság és a felügyeleti rendszer megerősítése miatt hoznának új szabályokat.
Ám a Wizz Air szerint a jelentések tévesen kapcsolták össze a harmadik fél karbantartóit érintő adminisztratív engedélyezési problémákat a repülésbiztonsággal.
Teljesen hamis minden olyan állítás, amely szerint a Wizz Air megfelelő karbantartási támogatás nélkül vagy a biztonságot veszélyeztető módon üzemeltetett repülőgépeket
– közölte a légitársaság, hozzátéve, hogy a repülőgépek légialkalmassága, karbantartásának minősége és biztonsági szabványai soha nem voltak kérdésesek.
Egyik külső karbantartócég sem felelt meg a szerb hatóságoknak
Közleményében a Wizz Air egyúttal felidézte, belgrádi működését több mint tizenöt éven át a Global Maintenance, az EASA szabályainak megfelelő karbantartó cég támogatta.
- Ehhez képest április 20-án a szerb hatóságok elrendelték a légitársaság gépeinek szervizelését végző cég tevékenységének felfüggesztését.
- A Wizz a karbantartási támogatást akkor azonnal átadta az Avia Technicsnek, egy másik, EASA által jóváhagyott szolgáltatónak.
- Ám az Avia Technics ezt követően ugyanazzal a földi kiszolgálási engedélyezési problémával szembesült,
- így a karbantartási tevékenység folyamatosságának biztosítása érdekében a Wizz Air május 27-én saját karbantartó egységét telepítette Belgrádba.
Ennek kapcsán a légitársaság közölte, a szerb hatóságok megerősítették, hogy nincs szükség külön földi kiszolgálási engedélyre a saját jóváhagyott szervezete által önkiszolgáló üzemeltetési megállapodás keretében végzett karbantartáshoz.
Az Air Serbia egyébként a szerb piac domináns szereplője, amely az elmúlt években jelentős állami támogatásban részesült, a tervezett szabályozás pedig jó eséllyel tovább erősítené ezt a pozíciót.
Szakmai elemzők ennek kapcsán jelezték, hogy hosszabb távon az utasok is meg fogják érezni, ha szűkül a verseny. A Wizz Air ma Belgrád egyik legfontosabb nemzetközi szereplője, így egy esetleges visszavonulás a jegyárak emelkedését és a választék szűkülését is eredményezheti.