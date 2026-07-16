Alapjaiban rendezheti át a légi közlekedési iparágat az iráni háború: komolyan féltik a Wizz Airt, felvásárlást emlegetnek - csattanós választ adott a fapados

Amikor február végén az Amerikai Egyesült Államok és Izrael nagyszabású katonai műveletet indított Irán ellen, a Közel-Keletre menő, és a térségen áthaladó járatok kapcsán gyorsan kellett reagálniuk a légitársaságoknak. Az elhúzódó konfliktus miatt az olajárak, és ezáltal az üzemanyagárak is jelentősen megemelkedtek. Az elmúlt hetekben a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett tűzszünet hatására kezdtek megnyugodni a piacok, azonban a tűzszünet véget ért, a kiújuló konfliktus pedig ismét felhajtja az olajárakat. Ez az európai légitársaságokat újból kihívások elé állítja.

Az EasyJet a befektetők célkeresztjében, a Wizz Air még nem aggódik / Fotó: Shutterstock

Miközben a Perzsa-öböl térségében kiújuló konfliktus emeli az olajárakat, a légiközlekedési ágazat befektetői és vezetői egyre több jelét látják annak, hogy Európa pénzügyileg gyengébb légitársaságai jelentős piaci átrendeződés előtt állnak – számolt be róla a Reuters.

A brit diszkont légitársaság, az EasyJet közel áll egy amerikai vezetésű felvásárláshoz, amelynek eredményeként a 30 éves vállalat ismét zártkörű tulajdonba kerülhet, méghozzá a világjárvány előtti csúcsértékéhez képest jóval alacsonyabb vállalatértékelés mellett. Eközben a lett AirBaltic rövid távú finanszírozást keres a fizetésképtelenség elkerülése érdekében, míg a norvég Norse Atlantic stratégiai felülvizsgálatot folytat.

Habár a légitársaságok többsége a koronavírus-járvány után rendezni tudta a pénzügyi helyzetét, az üzemanyagárak emelkedése számottevő nyomást gyakorolt a részvényárfolyamokra, és rávilágított több fuvarozó sérülékeny mérlegére. Emiatt egyre több társaság fontolgatja az átszervezést, a felvásárlást vagy akár a csődvédelmi eljárást is.

Csökken a légitársaságok nyereségessége

A globális légiközlekedési ágazat múlt hónapban közel a felére csökkentette 2026-ra vonatkozó nyereség-előrejelzését. Ennek oka a közel-keleti konfliktus, amely megemelte az üzemanyagköltségeket, fennakadásokat okozott a kulcsfontosságú légifolyosókon, és ismét rámutatott arra, milyen sérülékeny egy rendkívül alacsony árrésekkel működő iparág.