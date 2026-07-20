Új szintre lépett a Wizz Air és a szerb kormány konfliktusa – állampolgárok tízezrei emelték fel a szavukat a légitársaság maradásáért

Tovább folytatódik a Wizz Air küzdelme Szerbiában. A magyar gyökerű légitársaság képviselői múlt héten egy több mint 21 ezer aláírást tartalmazó petíciót adtak át a szerb légügyi hatóságnak a belgrádi bázis megőrzéséért.

Maradni szeretne Szerbiában a Wizz Air, de nem lesz könnyű menet / Fotó: AFP

A kezdeményezés célja a légitársaság belgrádi bázisának megőrzése, valamint párbeszéd kezdeményezése az illetékes szerb állami intézményekkel. A petíciót több mint 21 ezer szerb állampolgár írta alá, és a Wizz Air képviselői adták át a Szerb Polgári Légiközlekedési Igazgatóság (Direktorat civilnog vazduhoplovstva) épülete előtt – számolt be róla az N1info szerb hírportál.

„Azt kérjük, hogy biztosítsák a Wizz Air akadálytalan működését Belgrádban, amelyet 15 évnyi jelenlét után most veszély fenyeget” – nyilatkozta Nevena Todorovic, a Wizz Air belgrádi légiutas-kísérői bázisának vezetője.

Hozzátette, hogy a légitársaság továbbra is szeretne működni Szerbiában, azonban a külföldi légitársaságok Szerbiába irányuló nemzetközi menetrend szerinti légi közlekedésére vonatkozó engedélyezési szabályzat márciusban elfogadott módosítása miatt mintegy ez veszélybe került, és akár 200 munkavállaló veszítheti el az állását emiatt.

„A szabályzat módosítása megakadályozza, hogy az Európai Unióban bejegyzett légitársaságok Belgrádban kezdjék és fejezzék be járataikat. Az új szabályozás csak azt teszi lehetővé, hogy a repülőgépek uniós országokból induljanak, majd oda térjenek vissza” – tette hozzá. Kiemelte, hogy a Wizz Air a helyi légiközlekedési jogszabályoknak megfelelően működik.

Elmondása szerint eddig mindössze egy egyeztetésre került sor a magyar és a szerb polgári légiközlekedési hatóságok között, ezért a vállalat szeretné folytatni a párbeszédet egy közösen elfogadható megoldás érdekében.

Todorović hangsúlyozta, hogy a petíciót olyan állampolgárok írták alá, akik felismerték a fapados légitársaság jelenlétének jelentőségét Belgrádban, valamint az európai városokkal való légi összeköttetés fontosságát.

„Mindez a párbeszéd kezdeményezéséről szól. Az illetékes szerb hatóságokhoz fordulunk annak érdekében, hogy meginduljon az egyeztetés, és megoldást találjunk erre a helyzetre, amelynek következtében 15 évnyi működés után veszélybe kerültek a belgrádi munkahelyeink” – fogalmazott.