Új szintre lépett a Wizz Air és a szerb kormány konfliktusa – állampolgárok tízezrei emelték fel a szavukat a légitársaság maradásáért
Tovább folytatódik a Wizz Air küzdelme Szerbiában. A magyar gyökerű légitársaság képviselői múlt héten egy több mint 21 ezer aláírást tartalmazó petíciót adtak át a szerb légügyi hatóságnak a belgrádi bázis megőrzéséért.
A kezdeményezés célja a légitársaság belgrádi bázisának megőrzése, valamint párbeszéd kezdeményezése az illetékes szerb állami intézményekkel. A petíciót több mint 21 ezer szerb állampolgár írta alá, és a Wizz Air képviselői adták át a Szerb Polgári Légiközlekedési Igazgatóság (Direktorat civilnog vazduhoplovstva) épülete előtt – számolt be róla az N1info szerb hírportál.
„Azt kérjük, hogy biztosítsák a Wizz Air akadálytalan működését Belgrádban, amelyet 15 évnyi jelenlét után most veszély fenyeget” – nyilatkozta Nevena Todorovic, a Wizz Air belgrádi légiutas-kísérői bázisának vezetője.
Hozzátette, hogy a légitársaság továbbra is szeretne működni Szerbiában, azonban a külföldi légitársaságok Szerbiába irányuló nemzetközi menetrend szerinti légi közlekedésére vonatkozó engedélyezési szabályzat márciusban elfogadott módosítása miatt mintegy ez veszélybe került, és akár 200 munkavállaló veszítheti el az állását emiatt.
„A szabályzat módosítása megakadályozza, hogy az Európai Unióban bejegyzett légitársaságok Belgrádban kezdjék és fejezzék be járataikat. Az új szabályozás csak azt teszi lehetővé, hogy a repülőgépek uniós országokból induljanak, majd oda térjenek vissza” – tette hozzá. Kiemelte, hogy a Wizz Air a helyi légiközlekedési jogszabályoknak megfelelően működik.
Elmondása szerint eddig mindössze egy egyeztetésre került sor a magyar és a szerb polgári légiközlekedési hatóságok között, ezért a vállalat szeretné folytatni a párbeszédet egy közösen elfogadható megoldás érdekében.
Todorović hangsúlyozta, hogy a petíciót olyan állampolgárok írták alá, akik felismerték a fapados légitársaság jelenlétének jelentőségét Belgrádban, valamint az európai városokkal való légi összeköttetés fontosságát.
„Mindez a párbeszéd kezdeményezéséről szól. Az illetékes szerb hatóságokhoz fordulunk annak érdekében, hogy meginduljon az egyeztetés, és megoldást találjunk erre a helyzetre, amelynek következtében 15 évnyi működés után veszélybe kerültek a belgrádi munkahelyeink” – fogalmazott.
Egyre durvább háború zajlik a Wizz Air és a szerb kormány között: kivonulhat a balkáni országból a magyar diszkont légitársaság
Tovább mélyül a Wizz Air és Szerbia vitája, ugyanis a magyar diszkont-légitársaság szerint a tervezett új szabályozás teljesen ellehetetlenítené helyi bázisának működését, amivel jelentős versenyelőnyre tehetne szert az állami tulajdonú Air Serbia a balkáni ország légiközlekedési piacán. A szerb fél ugyanakkor visszautasítja a vádakat, mivel szerintük a módosítások kizárólag biztonsági és felügyeleti célokat szolgálnak, és nem a Wizz Air kiszorítását Szerbiából.
A Szerbia által bevezetni tervezett szabályozás szerint az állam 2026 novemberétől új feltételekhez kötné a balkáni országban működő külföldi légitársaságok karbantartási és üzemeltetési tevékenységét.
A Wizz Air szerint ezeknek az előírásoknak gyakorlatilag lehetetlen megfelelni a jelenlegi működési modell mellett, ezért a társaság úgy látja, hogy belgrádi bázisa veszélybe kerülhet. A légitársaság azzal érvel, hogy a változások veszélyeztetik a belgrádi bázisán működő repülőgépek további üzemeltetésének lehetőségét, ahol a diszkont légitársaság jelenleg négy repülőgépet tart fenn és 23 úti célt szolgál ki.
Maradni akar Szerbiában a légitársaság
Radó András, a Wizz Air kommunikációs igazgatója a Világgazdaságnak adott interjúban elmondta, hogy nem tartják igazságosnak, hogy egy olyan törvény született, ami a Wizz Air helyi működését próbálja vagy hivatott korlátozni.
„Nekünk több mint 200 munkavállalónk van ott és 4 repülőgépünk. És nemcsak ennek a 200 embernek és az ő családjaiknak, és ezáltal már a Wizz Airen belül is több ezer embernek adunk munkát és megélhetést, hanem az érintett iparágban is több ezer embernek a taxisoktól, a reptéri munkásokon át a szállodaüzemeltetőkig. Az az évi 2,5 millió ember, akit mi odaviszünk, az költ ott, megszáll valahol, taxizik. Tehát ez egy komoly munkaerővesztés lenne a szerb államnak, hogyha a Wizz Airnek, mint ottani bázisról működő légitársaságnak, el kéne jönnie” – foglalta össz a helyzetet.
Radó András elmondta, hogy minden követ megmozgatnak annak érdekében, hogy ne kelljen kivonulniuk, ne kelljen bezárni a bázisunat, mert egyrészt felelősséget vállalnak a munkavállalóik iránt, és szeretnék, ha megmaradna a munkájuk. Másrészt természetesen a szerb utasoknak is egy kisebb kínálatot jelentene, ha nekünk onnan el kellene jönnia a légitársaságnak.