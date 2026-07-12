Zelenszkij szabályosan tombol: a saját katonaságát akarja megbüntetni a kijevi támadások után – "Az orosz ballisztikus rakétákkal végrehajtott támadások rosszabbak, mint valaha"

Néhány nappal ezelőtt egy orosz rakétatámadás robbantotta fel a Kijev közelében található lőszerraktárakat, most Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meg akarja büntetni a felelősöket – írja a Handelsblatt.

Zelenszkij szabályosan tombol: a saját katonaságát akarja megbüntetni a kijevi támadások után Fotó: Martin Bertrand / AFP

Zelenszij szabályosan tombol: a saját katonaságát akarja megbüntetni a kijevi támadások után

Az elnök szerint tilos volt raktárakat létesíteni Vizsnyev városában, „de ezeket a szabályokat mind figyelmen kívül hagyták” – panaszkodott Zelenszkij esti videóüzenetében. Hozzátette, hogy Ukrajnában rengeteg hely van ilyen raktárak építésére, biztonságos távolságban a lakott területektől.

Zelenszkij szerint két állami tulajdonú vállalat vezetője felelős a biztonsági előírások megsértéséért. Velük és más vezetőkkel szemben vizsgálat folyik.

Oroszország Szamarai régiójában, a Volga folyón egy férfi meghalt ukrán dróntámadásokban a hivatalos jelentések szerint. „Három ember megsérült, köztük egy gyermek” – jelentette be Vjacseszlav Fedoriscsov kormányzó. Azt is írta, hogy lakóépületekben és egy ipari létesítményben is kár keletkezett, további részleteket nem közölt. A szóban forgó létesítmény a szizrani olajfinomító – jelentette az Astra független hírportál a közösségi médiából származó képek és videók elemzése után. Az üzemben több nagy tűz is látható.

Klicsko a Kijev elleni orosz támadások számának növekedésére figyelmeztet

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere az elmúlt napokban végrehajtott számos heves orosz légicsapás fényében az ukrajnai háború Moszkva általi további eszkalációjáról beszél. Azt mondta, hogy a háború kezdete óta még soha nem tapasztalt ehhez hasonlót.

Az orosz ballisztikus rakétákkal végrehajtott támadások rosszabbak, mint valaha

– nyilatkozta a „Bild am Sonntag” című újságnak.

Egy héten belül az orosz hadsereg három heves légitámadást indított Kijev ellen drónok, cirkálórakéták és ballisztikus rakéták bevetésével. A következmények pusztítóak az ukrán fővárosra nézve. Több tucat ember meghalt és több mint 100 megsebesült. A becsapódások számos lakóépületet megrongáltak vagy teljesen elpusztítottak Kijevben.

Ukrajna azt állítja, hogy vasárnap 14 orosz hajót támadott meg, köztük tíz tankert.

A célpontok közül négy komp volt – jelentette be Robert Brovdi, az ukrán drónparancsnok a Telegramon. Az elmúlt hét napban összesen 90 orosz hajót találtak el.