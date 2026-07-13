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energiaárak
Zetor
mezőgazdaság

Túl drága, már nem éri meg az egész: 80 év után elhagyja Európát a legendás cseh járműgyártó, mindenkit kirúgnak

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Kínában és Indiában az alapanyagok is 30–35 százalékkal olcsóbbak. A legendás cseh traktorgyár, a Zetor a drága energiát is az Ázsiába való költözés okai közé sorolta.
2026.07.13, 15:28
Frissítve: 2026.07.13, 15:33

A cseh Zetor Tractors hétfőn bejelentette, hogy a magas gyártási költségek miatt 80 év után megszünteti a hazai termelést, és a gyártást Ázsiába helyezi át.

Zetor
Hókotró Zetor Lengyelországban / Fotó: NurPhoto via AFP

Az 1946-ban alapított Zetor közölte, hogy a jövőben az indiai vegyesvállalatán keresztül gyártja traktorait – az elmúlt években egyébként is itt készült a legtöbb Zetor –, emellett pedig kínai partner bevonását is tervezi.

Zetor: nem éri meg kis- és közepes traktorokat gyártani

A jelenlegi körülmények között Európában nem éri meg kis- és közepes méretű traktorokat gyártani

 – mondta a Reutersnek Robert Harman, a Zetor operatív igazgatója.

A költségek és a versenyképesség kérdése kiemelt téma az Európai Unióban, mivel Európa az Egyesült Államokhoz és Kínához képest versenyhátrányban van a jóval magasabb energiaárak miatt.

A Zetor szerint Kínában és Indiában az alapanyagok is 30–35 százalékkal olcsóbbak, ráadásul számos beszállító is Európából Ázsiába költözött, ami a vállalat importköltségeire is hatással van.

A vállalat pontos számokat nem közölt, de hangsúlyozta, hogy az idei gyártási tervet a változás nem érinti. Tavaly 1500 traktort értékesített a cég.

Az ázsiai gyártásra való átállás következtében 33 csehországi munkahely szűnik meg, ugyanakkor a szerviz, a logisztika, az értékesítés, a marketing és más támogató területek továbbra is a vállalat csehországi központjában működnek.

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