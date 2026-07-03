Fontos beruházást adott át a Mol-csoport: kész az INA rijekai finomítójának erőműve

Befejeződött az INA rijekai kőolaj-finomítójában épülő, mintegy 61 millió euró értékű zöldhidrogén-beruházás első szakasza. A horvát olajipari vállalat csütörtöki tájékoztatása szerint teljesen elkészültek az üzemhez kapcsolódó naperőmű építési és szerelési munkái, amivel a projekt elérte a mechanikai készültséget − írja az MTI.

Befejeződött az INA rijekai kőolaj-finomítójában épülő zöldhidrogén-beruházás első szakasza/Fotó: Shutterstock

Első kereskedelmi célú zöldhidrogén-előállító létesítmény

A finomító területén telepített, 11 megawatt beépített teljesítményű naperőmű kulcsszerepet játszik majd a projektben, hiszen ez biztosítja a megújuló villamos energiát Horvátország első kereskedelmi célú zöldhidrogén-előállító létesítménye számára. A beruházással az INA egyúttal teljesítette a horvát Nemzeti Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervből nyújtott 15 millió eurós támogatáshoz kapcsolódó első határidőket is.

A beruházás helyszínét Ortutay Zsuzsanna, az INA igazgatótanácsának elnöke, valamint Gordan Kolak, a projekt fővállalkozójaként dolgozó Koncar igazgatótanácsának elnöke is megtekintette.

Ortutay Zsuzsanna hangsúlyozta, hogy a megújuló hidrogén előállítása az INA egyik kiemelt stratégiai projektje, amely jelentősen hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, fenntarthatóbbá teszi a finomítói működést, és új távlatokat nyit meg a horvát zöldhidrogén-piacon. Külön kiemelte, hogy a fejlesztés hazai partnerek bevonásával valósul meg.

Gordan Kolak hozzátette: az első szakasz sikeres lezárása bizonyítja, hogy a horvát szakértelem és ipari kapacitás képes megfelelni az energiaátmenet összetett kihívásainak. A projektet a régió első kereskedelmi célú zöldhidrogén-üzemeként és Horvátország egyik legjelentősebb energetikai beruházásaként értékelte.

Az első molekulák előállítása jövőre várható

A naperőmű üzembe helyezése előtt most a záró tesztek és a műszaki ellenőrzések következnek, miközben gőzerővel folyik a hidrogén előállításához szükséges elektrolizáló berendezés telepítése is. Ez utóbbi a tervek szerint 2026 végére fejeződik be.

A létesítmény tervezett kapacitása évi mintegy 1500 tonna zöldhidrogén lesz, az első molekulák előállítása pedig 2027-ben várható.

A megtermelt tiszta üzemanyagot elsősorban a közlekedésben értékesítik majd, de közvetlenül a rijekai finomító saját termelési folyamataiban is hasznosítani fogják. Az INA − amelynek 49,08 százalékos tulajdonosa és irányítója a magyar Mol-csoport − még 2024 áprilisában jelentette be zöld átállási stratégiáját, amelynek a rijekai beruházás mellett egy sziszeki biometán-üzem is a része.