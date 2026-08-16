Lebombázták az acélmultit az oroszok, gigászi ukrán gyárat ért találat – a világ egyik legnagyobb acélipari vállalatának üzeme állt le
Újabb súlyos orosz támadássorozat érte Ukrajnát augusztus 16-án: a csapások egyebek mellett az ország egyik legfontosabb ipari létesítményét, az ArcelorMittal Krivij Rih acélművét is elérték. A vállalat tájékoztatása szerint a rakétatalálatban két ember életét vesztette, 13 vállalati, illetve alvállalkozói dolgozó pedig megsebesült. A mentési és kutatási munkálatok a beszámolók szerint még folyamatban vannak, a helyszínen tűzoltók, katasztrófavédelmi egységek és egészségügyi dolgozók dolgoznak.
Részben leállt az ArcelorMittal ukrajnai acélgyára
A támadás az üzem energetikai és nagyolvasztói termeléséhez kapcsolódó kulcsfontosságú létesítményeket rongálta meg. Emiatt a gyártási folyamatok egy részét fel kellett függeszteni. A vállalat szakemberei jelenleg azt mérik fel, hogy mekkora a kár, és mennyi időre lehet szükség a termelés helyreállításához.
Az ArcelorMittal hangsúlyozta, hogy a Krivij Rih-i létesítmény civil ipari infrastruktúra.
Az ArcelorMittal Krivij Rih Ukrajna egyik legfontosabb ipari vállalata. A vállalati jelentés szerint üzem 2025-ben 1,7 millió tonna acélt és 7,6 millió tonna vasércet termelt, miközben 1,5 millió tonna acélterméket szállított ki. Az ukrajnai működés 1,7 milliárd dolláros értékesítést generált.
A gyár névleges kapacitása ugyanakkor jóval nagyobb: évente több mint 6 millió tonna acél előállítására képes, a kapacitás teljes kihasználására a háború miatt nincs lehetőség.
A vállalat 2025-ben 8,5 milliárd hrivnya adót és járulékot fizetett Ukrajnában.
Az ArcelorMittal-csoport összesen mintegy 125 ezer munkavállalót foglalkoztat, de ez a vállalat globális állományát jelenti. A most részben lebombázott üzemhez több mint 20 ezer munkahelyhez kapcsolódik a korábbi vállalati/iparági közlések szerint.
Az ArcelorMittal egyben Ukrajna egyik legnagyobb külföldi befektetője.
Nem először támadták meg az üzemet
A Krivij Rih-i gyár korábban is orosz támadás célpontja volt. 2022-ben egy rakétacsapás megsemmisített egy hengerüzemet, és akkor egy dolgozó életét vesztette.
A mostani támadás azért is különösen érzékeny az ukrán gazdaság számára, mert az ArcelorMittal Krivij Rih az ország egyik meghatározó ipari vállalata.
A termelés részleges leállása így nemcsak a vállalat működését, hanem az ukrán ipari ellátási láncokat is érintheti.
A helyreállítás időtartamáról egyelőre nincs végleges információ.
Nemcsak ipari létesítményeket ért támadás. Kijevben az éjszakai csapások következtében nagy tűz tört ki a Petrivka könyvpiacon, a Pocsajna metróállomás közelében, az Obolonszkij kerületben. Az ukrán állami katasztrófavédelem szerint a lángok a piac jelentős részére átterjedtek. Több üzletsor pavilonjai teljesen kiégtek, és az azokban tárolt könyvek, illetve egyéb árukészletek is megsemmisültek.
A Petrivka piac az 1990-es évek óta működik, és Kijev egyik legrégebbi, illetve legnagyobb könyvpiacának számít.
A támadás következményeinek felszámolása továbbra is tart. A főváros más részein, köztük a Holoszijivszkij kerületben is tüzek keletkeztek, valamint épületek rongálódtak meg.
Zelenszkij: több mint 1500 drónt és csaknem 1600 bombát vetettek be egy hét alatt
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 16-án arról számolt be, hogy az orosz erők az előző egy hétben
- több mint 1550 támadó drónt,
- csaknem 1560 légibombát, és
- 62 rakétát – többségében ballisztikus rakétát – indítottak Ukrajna ellen.
Az elnök szerint a támadások az ország 13 régióját érintették. Kremencsukot például ballisztikus rakétákkal támadták, Zelenszkij pedig arra figyelmeztetett, hogy az orosz rakéták által elérhető területeken a civil infrastruktúra sincs biztonságban.
Szumiban egy ember vesztette életét, Kijevben és környékén pedig hat sérültről számoltak be.
Zelenszkij ismételten arra szólította fel Ukrajna nemzetközi partnereit, hogy biztosítsanak további légvédelmi rendszereket az országnak. Szerinte a légvédelem megerősítése közvetlenül emberéleteket menthet, és az ukrán kritikus infrastruktúra védelmét is javíthatja.