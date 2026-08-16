Lebombázták az acélmultit az oroszok, gigászi ukrán gyárat ért találat – a világ egyik legnagyobb acélipari vállalatának üzeme állt le

Újabb súlyos orosz támadássorozat érte Ukrajnát augusztus 16-án: a csapások egyebek mellett az ország egyik legfontosabb ipari létesítményét, az ArcelorMittal Krivij Rih acélművét is elérték. A vállalat tájékoztatása szerint a rakétatalálatban két ember életét vesztette, 13 vállalati, illetve alvállalkozói dolgozó pedig megsebesült. A mentési és kutatási munkálatok a beszámolók szerint még folyamatban vannak, a helyszínen tűzoltók, katasztrófavédelmi egységek és egészségügyi dolgozók dolgoznak.

Súlyos rakétacsapások érték Ukrajna egyik legnagyobb acélgyárát (illusztráció)

Fotó: vodograj / Shutterstock

Részben leállt az ArcelorMittal ukrajnai acélgyára

A támadás az üzem energetikai és nagyolvasztói termeléséhez kapcsolódó kulcsfontosságú létesítményeket rongálta meg. Emiatt a gyártási folyamatok egy részét fel kellett függeszteni. A vállalat szakemberei jelenleg azt mérik fel, hogy mekkora a kár, és mennyi időre lehet szükség a termelés helyreállításához.

Az ArcelorMittal hangsúlyozta, hogy a Krivij Rih-i létesítmény civil ipari infrastruktúra.

Az ArcelorMittal Krivij Rih Ukrajna egyik legfontosabb ipari vállalata. A vállalati jelentés szerint üzem 2025-ben 1,7 millió tonna acélt és 7,6 millió tonna vasércet termelt, miközben 1,5 millió tonna acélterméket szállított ki. Az ukrajnai működés 1,7 milliárd dolláros értékesítést generált.

A gyár névleges kapacitása ugyanakkor jóval nagyobb: évente több mint 6 millió tonna acél előállítására képes, a kapacitás teljes kihasználására a háború miatt nincs lehetőség.

A vállalat 2025-ben 8,5 milliárd hrivnya adót és járulékot fizetett Ukrajnában.

Az ArcelorMittal-csoport összesen mintegy 125 ezer munkavállalót foglalkoztat, de ez a vállalat globális állományát jelenti. A most részben lebombázott üzemhez több mint 20 ezer munkahelyhez kapcsolódik a korábbi vállalati/iparági közlések szerint.

Az ArcelorMittal egyben Ukrajna egyik legnagyobb külföldi befektetője.

Nem először támadták meg az üzemet

A Krivij Rih-i gyár korábban is orosz támadás célpontja volt. 2022-ben egy rakétacsapás megsemmisített egy hengerüzemet, és akkor egy dolgozó életét vesztette.