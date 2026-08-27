Sokkoló brüsszeli számítás: azonos szabályok mellett az agrárimport 41 százaléka is eltűnhetne – véletlenül kimutatták az uniós gazdák versenyhátrányát

Alaposan átrendezhetné az Európai Unió agrárkereskedelmét, ha Brüsszel az importált élelmiszerekre és takarmányokra is kiterjesztené a közösségen belül már betiltott, különösen veszélyes növényvédő szerekkel kapcsolatos korlátozásokat. Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának (JRC) számításai szerint az uniós mezőgazdasági import a legszigorúbb forgatókönyv esetén 41 százalékkal csökkenhetne. Legalábbis ha az Európai Bizottság meghallaná az uniós gazdák hangját az agrárpolitika legkritikusabb kérdésével kapcsolatban.

Az Európai Bizottság által követett agrárpolitika nem várt görbetükröt kapott házon belülről Fotó: MEKONG DELTA 9

A USDA brüsszeli képviseletének jelentése szerint a vizsgálat 18, az EU-ban nem engedélyezett hatóanyagra, 235 mezőgazdasági termékre és 86 exportáló országra terjedt ki. A szóban forgó anyagok között található többek között a glifozinát, a mankoceb, a metiram, a karbendazim és a ciprokonazol.

A tervezett szabályozás lényege, hogy ezeknek a hatóanyagoknak a megengedett szermaradék-határértékét a kimutathatósági határra csökkentenék. Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy az érintett szerekkel kezelt termékek jelentős része nem kerülhetne be az uniós piacra. És pont ez az, amit az uniós gazdák is rendre követelnek, hiszen enélkül súlyos versenyhátrányt szenvednek.

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A JRC hangsúlyozta, hogy számításai nem előrejelzések, hanem különböző alkalmazkodási feltételezéseken alapuló forgatókönyvek. A 41 százalékos importvisszaesés azt a szélső esetet mutatja, amelyben a harmadik országok termelői egyáltalán nem változtatnak jelenlegi termesztési gyakorlatukon.

Ebben az esetben a citrusfélék uniós behozatala 92, a szójababé pedig 90 százalékkal zuhanhatna. Ha az exportőrök egy része a várható jövedelmezőség alapján alkalmazkodna az új követelményekhez, az importcsökkenés 8 százalékra mérséklődne. A legkedvezőbbnek tekintett forgatókönyv mindössze 0,4 százalékos visszaeséssel számol.

Már önmagában a két szélső érték közötti különbség is azt mutatja, hogy a harmadik országok piacra jutása nagymértékben függ a jelenlegi technológiák fenntartásától, illetve attól, milyen költséggel tudnának áttérni az EU-ban elfogadott megoldásokra.