Hihetetlen akciókkal csábítja a turistákat Törökország és Ciprus
A törökországi és ciprusi tengerparti üdülőhelyek hihetetlen akciókkal próbálják magukhoz csábítani a turistákat, miután a közel-keleti konfliktus miatti fogyasztói aggodalmak és az utolsó pillanatos foglalások egyre erősebb trendje együttesen oda vezetett, hogy még a hagyományos főszezonban is maradtak üres szobák.
- A Lighthouse adatszolgáltató szerint a török üdülővárosban, Antalyában az augusztus és október közötti időszakra meghirdetett szállásárak 5 százalékkal alacsonyabbak, mint az előző év azonos időszakában.
- Az Égei-tenger partján fekvő Muğla tartományban – amelyhez olyan népszerű üdülőhelyek tartoznak, mint Bodrum, Marmaris és Dalaman – 8 százalékkal csökkentek az árak.
- Isztambulban ezzel szemben 5 százalékkal drágábbak a szállások, ami arra utal, hogy az árakra nehezedő lefelé irányuló nyomás nagyrészt a tengerparti üdülőhelyekre korlátozódik.
Akciók Cipruson és Egyiptomban is
Cipruson ugyanerre az időszakra 4 százalékkal, Egyiptomban pedig 10 százalékkal csökkentek az árak, miután utóbbi tavaly rekordmértékű növekedést produkált.
A Lighthouse adatai szerint ugyanakkor a görög szigeteken, valamint Olaszország, Spanyolország és Horvátország tengerparti üdülőhelyein az árak éves összevetésben nagyrészt változatlanok maradtak vagy tovább emelkedtek.
Az árengedmények hátterében az áll, hogy a közel-keleti konfliktus miatt egyesek a tervezett utazási időponthoz közelebbre halasztják nyaralásuk lefoglalását. Emiatt a légitársaságok, utazásszervezők és szállodák kevésbé tudják előre jelezni várható bevételeiket éppen azokban a hetekben, amelyeknek az év legforgalmasabb időszakát kellene jelenteniük.
A közel-keleti háború betett a turizmusnak
Az On The Beach utazásszervező közölte, hogy a közel-keleti háború miatt ezen a nyáron „csökkent a kereslet” a törökországi nyaralások iránt, és a turisták inkább olyan helyeket választanak tengerparti üdülésükhöz, mint Spanyolország.
Steve Heapy, a brit Jet2 légitársaság és utazásszervező vezérigazgatója elmondta, hogy a konfliktus az év elején olyan úti célokra is visszavetette a foglalásokat, mint Törökország és Ciprus, „mert ha ránézünk a térképre, földrajzilag közelebb vannak a konfliktusövezethez, még akkor is, ha azok az úti célok, amelyekről beszélünk, több mint 2000 kilométerre vannak Irántól”. Az elmúlt hónapokban ugyanakkor ismét élénkült a kereslet, részben a Földközi-tenger keleti térségében megjelent „néhány nagyon kedvező ajánlatnak” köszönhetően – tette hozzá.
Steve Witt, a Not Just Travel utazási iroda társalapítója elmondta, hogy augusztusban további munkatársakat kellett felvennie az utolsó pillanatos foglalások megugrása miatt. Szokatlanul sok nyaralást foglaltak le kevesebb mint két héttel az indulás előtt. Megjegyezte ugyanakkor, hogy
a legutóbbi fellendülés ellenére cége törökországi nyári foglalásai még mindig 13 százalékkal maradnak el a 2025-ös szinttől.
Visszaesett a török turizmus, holott az Isztambuli repülőtér Európa legforgalmasabbjává vált
A török kormány múlt pénteken közzétett adatai szerint
- az idei év első hat hónapjában 25,8 millió ember látogatott Törökországba,
- ami 2,4 százalékos visszaesést jelent 2025 azonos időszakához képest.
- A Ciprusra látogató turisták száma ugyanezen időszakban több mint 10 százalékkal, 1,7 millióra csökkent.
Bizonyos kiadások – köztük az étkezés – ma már gyakran magasabbak, mint az olyan hasonló európai nyaralóhelyeken, mint Görögország. Eközben a haszonkulcsok összeomlása miatt a kisebb vállalkozások számára egyre nehezebb kordában tartani az áremelkedéseket.
A független és családi tulajdonban lévő török szállodák üzemeltetői arra panaszkodnak, hogy nagyobb versenytársaik agresszívan csökkentik áraikat annak érdekében, hogy megtöltsék szobáikat, ezzel pedig az egész piacon lefelé nyomják az árakat.
Az all inclusive szállodák hibát követtek el, és nagyon alacsony, hihetetlenül alacsony árakat kezdtek kínálni, csak azért, hogy tele legyenek
– mondta egy névtelenséget kérő butikhotel pénzügyi vezetője a dél-törökországi Bodrumban. „Ezzel tulajdonképpen tönkretettek minket.” A Törökországba érkező turisták számának csökkenése annak ellenére következett be, hogy Isztambul repülőtere idén Európa legforgalmasabb légikikötőjévé vált: júliusban 8,15 millió utast kezelt, szemben a londoni Heathrow 7,86 millió utasával.