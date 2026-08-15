Hihetetlen akciókkal csábítja a turistákat Törökország és Ciprus

A törökországi és ciprusi tengerparti üdülőhelyek hihetetlen akciókkal próbálják magukhoz csábítani a turistákat, miután a közel-keleti konfliktus miatti fogyasztói aggodalmak és az utolsó pillanatos foglalások egyre erősebb trendje együttesen oda vezetett, hogy még a hagyományos főszezonban is maradtak üres szobák.

A közel-keleti háború miatt szenvedő török turizmus hihetetlen akciókkal próbál meg turistákat csábítani / Fotó: Anadolu via AFP

A Lighthouse adatszolgáltató szerint a török üdülővárosban, Antalyában az augusztus és október közötti időszakra meghirdetett szállásárak 5 százalékkal alacsonyabbak, mint az előző év azonos időszakában.

Az Égei-tenger partján fekvő Muğla tartományban – amelyhez olyan népszerű üdülőhelyek tartoznak, mint Bodrum, Marmaris és Dalaman – 8 százalékkal csökkentek az árak.

Isztambulban ezzel szemben 5 százalékkal drágábbak a szállások, ami arra utal, hogy az árakra nehezedő lefelé irányuló nyomás nagyrészt a tengerparti üdülőhelyekre korlátozódik.

Akciók Cipruson és Egyiptomban is

Cipruson ugyanerre az időszakra 4 százalékkal, Egyiptomban pedig 10 százalékkal csökkentek az árak, miután utóbbi tavaly rekordmértékű növekedést produkált.

A Lighthouse adatai szerint ugyanakkor a görög szigeteken, valamint Olaszország, Spanyolország és Horvátország tengerparti üdülőhelyein az árak éves összevetésben nagyrészt változatlanok maradtak vagy tovább emelkedtek.

Az árengedmények hátterében az áll, hogy a közel-keleti konfliktus miatt egyesek a tervezett utazási időponthoz közelebbre halasztják nyaralásuk lefoglalását. Emiatt a légitársaságok, utazásszervezők és szállodák kevésbé tudják előre jelezni várható bevételeiket éppen azokban a hetekben, amelyeknek az év legforgalmasabb időszakát kellene jelenteniük.

A közel-keleti háború betett a turizmusnak

Az On The Beach utazásszervező közölte, hogy a közel-keleti háború miatt ezen a nyáron „csökkent a kereslet” a törökországi nyaralások iránt, és a turisták inkább olyan helyeket választanak tengerparti üdülésükhöz, mint Spanyolország.

Steve Heapy, a brit Jet2 légitársaság és utazásszervező vezérigazgatója elmondta, hogy a konfliktus az év elején olyan úti célokra is visszavetette a foglalásokat, mint Törökország és Ciprus, „mert ha ránézünk a térképre, földrajzilag közelebb vannak a konfliktusövezethez, még akkor is, ha azok az úti célok, amelyekről beszélünk, több mint 2000 kilométerre vannak Irántól”. Az elmúlt hónapokban ugyanakkor ismét élénkült a kereslet, részben a Földközi-tenger keleti térségében megjelent „néhány nagyon kedvező ajánlatnak” köszönhetően – tette hozzá.