Meglepő helyről jött a leleplezés: az Aldi vezetője szerint így verik át a szupermarketek a vásárlókat

Az Aldi brit vezetője szerint ideje szigorúbban fellépni a szupermarketek olyan akciói ellen, amelyek a kedvezmény nagyságával próbálják meggyőzni a vásárlókat. Giles Hurley úgy látja, a brit fogyasztóknak elsősorban azt kellene látniuk, mennyibe kerül ténylegesen egy termék. Az Aldi brit vezetője a Tesco és a Sainsbury’s hűségprogramjainak árazását élesen bírálta.

Az Aldi UK vezérigazgatója szerint túl régóta érik olyan ajánlatok, amelyek kedvező vétel benyomását keltik, míg az adott termék egy másik üzletben jóval olcsóbban elérhető. / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az Aldi a Tesco és a Sansbury's megtévesztő kommunikációját nehezményezi

Giles Hurley ennek kapcsán kifejtette, a brit kormány helyesen teszi, ha szigorítja a félrevezető kedvezmények és promóciók ellenőrzését. A vásárlókat, az Aldi UK vezérigazgatója szerint túl régóta érik olyan ajánlatok, amelyek kedvező vétel benyomását keltik, míg az adott termék egy másik üzletben jóval olcsóbban elérhető – írja a Pénzcentrum a Retail Gazette információira hivatkozva.

Hurley szerint a Tesco Clubcard és a Sainsbury’s Nectar programja is olyan kommunikációt alkalmaz, amelyben a feltüntetett megtakarítás könnyen fontosabbá válhat a tényleges vételárnál. A több héten át tartó akciók szintén felvetik a kérdést, hogy egyáltalán melyik ár tekinthető normál árnak, ha a termék hosszú időn keresztül kedvezményesen kapható.

A brit kormány közben szélesebb fogyasztóvédelmi szigorításon dolgozik.

Andy Burnham miniszterelnök augusztusban olyan intézkedéseket jelentett be, amelyek a hamis „régi ár, új ár” akciókat, a kitalált kedvezményeket és a félrevezető ajánlott fogyasztói árakat is célba vennék.

A kabinet becslése szerint a csomag évente mintegy 400 millió fonttal javíthatja a háztartások helyzetét.

A szabályozási vita az áruházláncok profitjáról szóló konfliktust is tovább élezi. Jim Bligh, a Brit Kiskereskedelmi Szövetség igazgatója szerint a politikusoknak óvatosabban kellene fogalmazniuk, amikor arról beszélnek, hogy a szupermarketek a megélhetési költségek emelkedéséből akarnak profitálni. Az élelmiszer-kiskereskedelem az Egyesült Királyság egyik legalacsonyabb árréssel működő ágazata – mutat rá az érdekvédelmi szrervezet vezetője.