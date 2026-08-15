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mesterséges intelligencia
Qwen
Alibaba

Hárommilliárd letöltés, tarolt az MI-modellcsaládoknál az Alibaba

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Tarolnak a kínaiak az MI-modellcsaládokban. Az Alibaba Qwen nevű MI-modellcsaládjából több mint 460 modellt tettek nyíltan hozzáférhetővé, ökoszisztémájában pedig már több mint 300 ezer származtatott modell jött létre.
D. GY.
2026.08.15, 15:17
Frissítve: 2026.08.15, 15:18

Az Alibaba nyilvánosan hozzáférhető modellsúlyokkal rendelkező MI-modelljeit az elmúlt hat hónapban világszerte több mint 3 milliárdszor töltötték le, megelőzve a Meta Platforms-ot, az Alphabetet a kínai versenytársakat is, ezzel a világ első számú mesterségesintelligencia-modelljévé válva.

Alibaba Qwen
Tarolt az Alibaba Qwen MI-modellcsaládja / Fotó: Lam Yik

Az Alibaba Qwen nevű MI-modellcsaládjából több mint 460 modellt tettek nyíltan hozzáférhetővé, ökoszisztémájában pedig már több mint 300 ezer származtatott modell jött létre – közölte a kínai technológiai vállalat. 

  •  Az Alphabethez tartozó Google modelljeit 2026-ban 418 milliószor, 
  • a Metáéit pedig 227 milliószor töltötték le a népszerű nyílt forráskódú MI-platform, a Hugging Face Inc. adatai szerint. 

A Hugging Face augusztus 14-én tette közzé a nyílt modellek helyzetéről szóló jelentését. 

Az Alibaba modellje olcsó és nagy teljesítményű

A nyílt modellek letölthetők, testre szabhatók, és új MI-termékek építőelemeiként használhatók, ezért az elterjedtségük jól jelzi, hogy a fejlesztők mely technológiákra építenek. Emiatt 

a letöltések és a származtatott modellek száma az Egyesült Államok és Kína közötti MI-versenyben a befolyás egyik mérőszámává vált. 

A kínai fejlesztők – köztük az Alibaba – nagy teljesítményű, viszonylag olcsó és könnyen adaptálható modellekkel igyekeznek teret nyerni. A Qwen előretörése arra utal, hogy ez a stratégia Kínán kívül is egyre sikeresebb.

Az exportkorlátozás sem tudta lefékezni a kínaiakat

A Qwen, a Moonshot, a DeepSeek és más kínai MI-modellfejlesztők már az élvonalbeli modellek teljesítményét igyekeznek reprodukálni, hogy csökkentsék a lemaradásukat az amerikai zárt modellekhez – például az OpenAI Inc. és az Anthropic PBC megoldásaihoz – képest. 

Úgy tűnik, hogy a chipekre és MI-rendszerekre vonatkozó exportkorlátozások – például az Anthropic Fable 5 modelljének külföldi hozzáférésére idén nyáron rövid időre bevezetett tilalom – sem tudják érdemben lefékezni a kínai versenytársakat.

A Hugging Face jelentése szerint az Alibaba Qwenre vonatkozó letöltési adatai alapján a modellcsalád „a nyílt MI-ökoszisztéma egyik legnagyobb alapjává” vált. A hangcsoui székhelyű, felhőszolgáltatásokkal, e-kereskedelemmel és MI-technológiával foglalkozó vállalat egyaránt erősödik a hazai riválisok – a DeepSeek, a Moonshot Kimi és a MiniMax – és az amerikai modellek ellenében. 

A Qwen a fejlesztők alapértelmezett munkafolyamatának részévé vált, amikor arról döntenek, mely modelleket finomhangolják és telepítik – áll a jelentésben.

Egy széles modellcsalád önmagát erősítő ökoszisztémát hozhat létre: 

minél több fejlesztő használja a modelleket, annál több származtatott változat készül, ami újabb felhasználókat vonz. 

Az Alibaba ezt a folyamatot azzal is erősítette, hogy felhőplatformján keresztül vállalati ügyfelekhez juttatja el a Qwent többek között Délkelet-Ázsiában és Afrikában, így olyan piacokat is elér, amelyekhez számos versenytársa nem fér hozzá hasonló mértékben. Az amerikai technológiai óriások is reagálnak a kihívásra. Az elmúlt hetekben a Meta és az Nvidia Corp. is új nyílt MI-modelleket mutatott be, miközben egyre élesebb verseny folyik a fejlesztők megnyeréséért.

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