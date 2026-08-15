Hárommilliárd letöltés, tarolt az MI-modellcsaládoknál az Alibaba

Az Alibaba nyilvánosan hozzáférhető modellsúlyokkal rendelkező MI-modelljeit az elmúlt hat hónapban világszerte több mint 3 milliárdszor töltötték le, megelőzve a Meta Platforms-ot, az Alphabetet a kínai versenytársakat is, ezzel a világ első számú mesterségesintelligencia-modelljévé válva.

Tarolt az Alibaba Qwen MI-modellcsaládja / Fotó: Lam Yik

Az Alibaba Qwen nevű MI-modellcsaládjából több mint 460 modellt tettek nyíltan hozzáférhetővé, ökoszisztémájában pedig már több mint 300 ezer származtatott modell jött létre – közölte a kínai technológiai vállalat.

Az Alphabethez tartozó Google modelljeit 2026-ban 418 milliószor,

a Metáéit pedig 227 milliószor töltötték le a népszerű nyílt forráskódú MI-platform, a Hugging Face Inc. adatai szerint.

A Hugging Face augusztus 14-én tette közzé a nyílt modellek helyzetéről szóló jelentését.

Az Alibaba modellje olcsó és nagy teljesítményű

A nyílt modellek letölthetők, testre szabhatók, és új MI-termékek építőelemeiként használhatók, ezért az elterjedtségük jól jelzi, hogy a fejlesztők mely technológiákra építenek. Emiatt

a letöltések és a származtatott modellek száma az Egyesült Államok és Kína közötti MI-versenyben a befolyás egyik mérőszámává vált.

A kínai fejlesztők – köztük az Alibaba – nagy teljesítményű, viszonylag olcsó és könnyen adaptálható modellekkel igyekeznek teret nyerni. A Qwen előretörése arra utal, hogy ez a stratégia Kínán kívül is egyre sikeresebb.

Az exportkorlátozás sem tudta lefékezni a kínaiakat

A Qwen, a Moonshot, a DeepSeek és más kínai MI-modellfejlesztők már az élvonalbeli modellek teljesítményét igyekeznek reprodukálni, hogy csökkentsék a lemaradásukat az amerikai zárt modellekhez – például az OpenAI Inc. és az Anthropic PBC megoldásaihoz – képest.

Úgy tűnik, hogy a chipekre és MI-rendszerekre vonatkozó exportkorlátozások – például az Anthropic Fable 5 modelljének külföldi hozzáférésére idén nyáron rövid időre bevezetett tilalom – sem tudják érdemben lefékezni a kínai versenytársakat.

A Hugging Face jelentése szerint az Alibaba Qwenre vonatkozó letöltési adatai alapján a modellcsalád „a nyílt MI-ökoszisztéma egyik legnagyobb alapjává” vált. A hangcsoui székhelyű, felhőszolgáltatásokkal, e-kereskedelemmel és MI-technológiával foglalkozó vállalat egyaránt erősödik a hazai riválisok – a DeepSeek, a Moonshot Kimi és a MiniMax – és az amerikai modellek ellenében.