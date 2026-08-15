Hárommilliárd letöltés, tarolt az MI-modellcsaládoknál az Alibaba
Az Alibaba nyilvánosan hozzáférhető modellsúlyokkal rendelkező MI-modelljeit az elmúlt hat hónapban világszerte több mint 3 milliárdszor töltötték le, megelőzve a Meta Platforms-ot, az Alphabetet a kínai versenytársakat is, ezzel a világ első számú mesterségesintelligencia-modelljévé válva.
Az Alibaba Qwen nevű MI-modellcsaládjából több mint 460 modellt tettek nyíltan hozzáférhetővé, ökoszisztémájában pedig már több mint 300 ezer származtatott modell jött létre – közölte a kínai technológiai vállalat.
- Az Alphabethez tartozó Google modelljeit 2026-ban 418 milliószor,
- a Metáéit pedig 227 milliószor töltötték le a népszerű nyílt forráskódú MI-platform, a Hugging Face Inc. adatai szerint.
A Hugging Face augusztus 14-én tette közzé a nyílt modellek helyzetéről szóló jelentését.
Az Alibaba modellje olcsó és nagy teljesítményű
A nyílt modellek letölthetők, testre szabhatók, és új MI-termékek építőelemeiként használhatók, ezért az elterjedtségük jól jelzi, hogy a fejlesztők mely technológiákra építenek. Emiatt
a letöltések és a származtatott modellek száma az Egyesült Államok és Kína közötti MI-versenyben a befolyás egyik mérőszámává vált.
A kínai fejlesztők – köztük az Alibaba – nagy teljesítményű, viszonylag olcsó és könnyen adaptálható modellekkel igyekeznek teret nyerni. A Qwen előretörése arra utal, hogy ez a stratégia Kínán kívül is egyre sikeresebb.
Az exportkorlátozás sem tudta lefékezni a kínaiakat
A Qwen, a Moonshot, a DeepSeek és más kínai MI-modellfejlesztők már az élvonalbeli modellek teljesítményét igyekeznek reprodukálni, hogy csökkentsék a lemaradásukat az amerikai zárt modellekhez – például az OpenAI Inc. és az Anthropic PBC megoldásaihoz – képest.
Úgy tűnik, hogy a chipekre és MI-rendszerekre vonatkozó exportkorlátozások – például az Anthropic Fable 5 modelljének külföldi hozzáférésére idén nyáron rövid időre bevezetett tilalom – sem tudják érdemben lefékezni a kínai versenytársakat.
A Hugging Face jelentése szerint az Alibaba Qwenre vonatkozó letöltési adatai alapján a modellcsalád „a nyílt MI-ökoszisztéma egyik legnagyobb alapjává” vált. A hangcsoui székhelyű, felhőszolgáltatásokkal, e-kereskedelemmel és MI-technológiával foglalkozó vállalat egyaránt erősödik a hazai riválisok – a DeepSeek, a Moonshot Kimi és a MiniMax – és az amerikai modellek ellenében.
A Qwen a fejlesztők alapértelmezett munkafolyamatának részévé vált, amikor arról döntenek, mely modelleket finomhangolják és telepítik – áll a jelentésben.
Egy széles modellcsalád önmagát erősítő ökoszisztémát hozhat létre:
minél több fejlesztő használja a modelleket, annál több származtatott változat készül, ami újabb felhasználókat vonz.
Az Alibaba ezt a folyamatot azzal is erősítette, hogy felhőplatformján keresztül vállalati ügyfelekhez juttatja el a Qwent többek között Délkelet-Ázsiában és Afrikában, így olyan piacokat is elér, amelyekhez számos versenytársa nem fér hozzá hasonló mértékben. Az amerikai technológiai óriások is reagálnak a kihívásra. Az elmúlt hetekben a Meta és az Nvidia Corp. is új nyílt MI-modelleket mutatott be, miközben egyre élesebb verseny folyik a fejlesztők megnyeréséért.