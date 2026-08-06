Órákon belül kiderül, hogy leeresztett-e Magyar Péter euró-lufija: feketén-fehéren kimondják, mekkora a bizalom a kormánnyal szemben – újabb zavarba ejtő eredmény következik?

Beszámoltunk róla: miközben borúsabbá váltak a nemzetközi piacok, a legutóbbi magyar államkötvény aukción a befektetők jelét adták, hogy immár többet várnak el az euró bevezetését megígérő új magyar kormánytól, tettekben, vagy hozamban. Most elérkeztünk az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) kéthetente tartott újabb államkötvényeladásához, az eredményt délben tudhatjuk meg. A két héttel ezelőtti helyzethez képest az új helyi fejlemény, hogy a nemzetközi sajtó is megtelt a hírekkel a hőhullám okozta magyar energiaválságról, amelynek bizonyosan lesznek gazdasági és költségvetési következményei. Az európai piacon ezzel szemben történt némi javulás: kiderül, mi jön ki a kettőből.

Az állampapír aukció, ha unalmasnak látszanak is a számok, a Tisza-kormány euróbevezetési tervének visszatérő tesztje a változó nemzetközi pénzügyi piaci körülmények között Fotó: Vémi Zoltán

Értelmezésként: nem lakossági eladásról van szó. Ezeken az aukciókon intézményi befektetőknek kínálnak másfajta magyar állampapírokat, és mivel ezen a piacon a külföldiek meghatározó szerepet játszanak, a keresletük meghatározó jelzéseket ad arról, miképpen ítélik meg egy adott gazdaság kilátásait, illetve az állami költségvetés és államadósság rizikóit.

A legutóbbi aukción az eredményeket értelmezők megütközve tapasztalhatták: megcsappant a kereslet, a külföldieket valamiért már nem lelkesítik a Tisza euróígéretei, pedig korábban lelkesítették, és a részben ennek is betudható hozamcsökkenésen sok pénzt kerestek.

A Világgazdaság beszámolt róla: a háborús fejlemények miatt kialakult hangulatban másutt Európában is gyengült az aukciós kereslet – mint a németeknél –, de volt, ahol nem, az ötéves államkötvény eladás teljes budapesti törléséhez hasonló pedig sehol nem történt.

Állampapír aukció: könnyen összehasonlítható lesz a korábbi zavarba ejtő eredménnyel

Változott-e azóta a helyzet, ez könnyen megítélhető lesz a mai aukciókon, amelyeken az ÁKK ugyanazokra a lejáratokra kínál fel papírokat, mint két hete, ugyanabban a mennyiségben: a 3-éves államkötvényből 15 milliárd forintnyit, az ötévesből ugyanennyit, a 10-évesből pedig 20 milliárdot.

A keresletcsökkenés, hozamemelkedés az intézményi államkötvényeknél nem az, amit a lakossági befektetők tapasztalnak.

A háztartások piacán pont hogy egyre csökkent a fix kamatozású államkötvények hozama az elmúlt hónapokban: az ÁKK feladatát jól végezve kisebb kamatköltséget ért el az állam számára, követve a Magyar Nemzeti Bank kamatcsökkentéseit.