Órákon belül kiderül, hogy leeresztett-e Magyar Péter euró-lufija: feketén-fehéren kimondják, mekkora a bizalom a kormánnyal szemben – újabb zavarba ejtő eredmény következik?
Beszámoltunk róla: miközben borúsabbá váltak a nemzetközi piacok, a legutóbbi magyar államkötvény aukción a befektetők jelét adták, hogy immár többet várnak el az euró bevezetését megígérő új magyar kormánytól, tettekben, vagy hozamban. Most elérkeztünk az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) kéthetente tartott újabb államkötvényeladásához, az eredményt délben tudhatjuk meg. A két héttel ezelőtti helyzethez képest az új helyi fejlemény, hogy a nemzetközi sajtó is megtelt a hírekkel a hőhullám okozta magyar energiaválságról, amelynek bizonyosan lesznek gazdasági és költségvetési következményei. Az európai piacon ezzel szemben történt némi javulás: kiderül, mi jön ki a kettőből.
Értelmezésként: nem lakossági eladásról van szó. Ezeken az aukciókon intézményi befektetőknek kínálnak másfajta magyar állampapírokat, és mivel ezen a piacon a külföldiek meghatározó szerepet játszanak, a keresletük meghatározó jelzéseket ad arról, miképpen ítélik meg egy adott gazdaság kilátásait, illetve az állami költségvetés és államadósság rizikóit.
A legutóbbi aukción az eredményeket értelmezők megütközve tapasztalhatták: megcsappant a kereslet, a külföldieket valamiért már nem lelkesítik a Tisza euróígéretei, pedig korábban lelkesítették, és a részben ennek is betudható hozamcsökkenésen sok pénzt kerestek.
A Világgazdaság beszámolt róla: a háborús fejlemények miatt kialakult hangulatban másutt Európában is gyengült az aukciós kereslet – mint a németeknél –, de volt, ahol nem, az ötéves államkötvény eladás teljes budapesti törléséhez hasonló pedig sehol nem történt.
Állampapír aukció: könnyen összehasonlítható lesz a korábbi zavarba ejtő eredménnyel
Változott-e azóta a helyzet, ez könnyen megítélhető lesz a mai aukciókon, amelyeken az ÁKK ugyanazokra a lejáratokra kínál fel papírokat, mint két hete, ugyanabban a mennyiségben: a 3-éves államkötvényből 15 milliárd forintnyit, az ötévesből ugyanennyit, a 10-évesből pedig 20 milliárdot.
A keresletcsökkenés, hozamemelkedés az intézményi államkötvényeknél nem az, amit a lakossági befektetők tapasztalnak.
A háztartások piacán pont hogy egyre csökkent a fix kamatozású államkötvények hozama az elmúlt hónapokban: az ÁKK feladatát jól végezve kisebb kamatköltséget ért el az állam számára, követve a Magyar Nemzeti Bank kamatcsökkentéseit.
Ezekkel Varga Mihályék a nemzetközi széllel szemben haladnak, amire az ad lehetőséget, hogy a magyar inflációt sikerült az euróövezeti országokénál is alacsonyabb szinten tartani – a júliusi magyar inflációs adat épp pénteken jön ki, és várhatóan illeszkedik ebbe a trendbe, ha gyülekeznek is már sötét fellegek.
A külföldi befektetők azonban, akiket a mai aukciókra is vár az ÁKK, a nemzetközi hozamokhoz mérik a magyart, az előbbiek márpedig emelkednek. Ezt vagy kompenzálja a Magyar Péterék euróbevezetési terve keltette optimizmus, vagy nem: legutóbb az látszott, hogy már nem.
A magyar hírek inkább negatívak, a nemzetközi fejleményekben részleges javulás látszik
Ezért is övezi a szokottnál nagyobb figyelem, hogy sikerül-e mind a három mai eladás, és milyen hozamon. Az eredmény egyszerre függ a nemzetközi fejleményektől, illetve attól, miképp ítélik meg a költségvetés és az adósság szempontjából az intézményi befektetők a magyar fejleményeket és a magyar kormány politikáját.
Ami a külföldet elérő magyar hírfolyamot illeti:
ha valakit nem rémít meg a demokratikus fékek és ellensúlyok magyarországi eltüntetésének folyamat, még abban is kelthetnek aggodalmakat
- a hőhullám miatti energiakrízis fejleményei
- és elhúzódása. Ezen a téren a magyar és román probléma kiemelkedik Európában, miközben a folyók apadása miatti szállítási problémáikon más országokkal osztoznak.
Ami a nemzetközi képet illeti, ez vegyes, de összességében elmondható, hogy Magyarország, illetve a kamatait csökkentő MNB továbbra is a nemzetközi szél ellenében vitorlázik.
Tragédia biztosan nem lesz, de a megítélésünkről nyerhetünk információkat
Az ING közgazdászainak jegyzete kiemeli: az európai állampapírok kamatai továbbra is az olajáraktól függnek, ezeket a Hormuzi-szoros újranyitásának reményei lejjebb vitték, ezért
a magyar piac számára is irányadó Bundok – a német államkötvények – kamatai is lejjebb szálltak a múlt héthez képest.
Ez javíthatja a mai eladás esélyeit, miközben a nagyobb optimizmus viszonylag magasan tartja a hosszú papírok, a 10-évs kötvények kamatait.
Összességében azonban "mivel az olajár még ezeken a szinteken is tartósan magas marad, egyre nő a másodkörös inflációs hatások kockázata, ami továbbra is szigorú monetáris politikai várakozásokat tart fenn a piacokon" – írják az elemzők: az euróövezeti jegybank, az EKB várhatóan megint kamatot emel szeptemberben. Vagyis az európai kamatok az ellenkező irányba tartanak, mint a magyar kamatok, ez a feszültség pedig könnyen megjelenhet az ÁKK államkötvény aukcióin.
A magyar költségvetés finanszírozásában egyébként várhatóan az sem okoz különösebb gondot, ha az ÁKK köti az ebet a karóhoz, nem teljesíti a befektetők elvárásait a magasabb kamatokra és akár egymás után több aukció is gyenge eladást produkál.
Magyar Péter parlamenti kijelentését, amely szerint alig kerültük el az államcsődöt, amúgy se vette senki komolyan, a kockázati megítélést napi szinten követő CDS-ek egyáltalán nem rendültek meg. Az intézményi államkötvények piacán már látszott zavar, de ez inkább azt tükrözi, hogy a szigorodott nemzetközi piacon már csak úgy lehet esetleg megúszni a nagyobb kamatköltséget, ha a kormány teljesíti ígéreteit.
Egy mutatóban Orbán Viktor alaposan ráver Magyar Péterre, és ennek még jelentősége lehet
Szépen mutat, könnyen eladható politikai portéka. A Tisza választási győzelme után erősödött a forint árfolyama és a magyar állampapíroké. Magyarország megítélése azonban sokkal inkább kiolvasható egy olyan pénzügyi mutatóból, amiről mi alig hallunk, de sokatmondó annak, akinek sok elhelyezni való pénze van. És amiben még mindig Orbán Viktor győz Magyar Péter felett.