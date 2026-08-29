Brutális összegből bikázták be a garamszentkereszti alumíniumgyártást: százmillió euróról és kétszáz munkahelyről van szó - három év után eldördült a startpisztoly

A Slovalco pénteken megkezdte az alumíniumgyártás fokozatos újraindítását garamszentkereszti üzemében szlovákiai sajtótudósítások szerint. A norvég Hydro és a Penta Investments közös vállalata legalább 100 millió eurót fektet a termelés helyreállításába. Az újraindítás több mint kétszáz munkahelyet támogat, Szlovákia pedig több mint három év után ismét bekerül az elsődleges alumíniumot gyártó európai országok közé.

Dolgozók egy alumíniumkohóban (illusztráció)

Fotó: Nathan Laine

Elindultak az alumíniumgyártás első berendezései

A vállalat pénteken elindította az első elektrolizáló berendezéseket az üzemben. Milan Veselý, a Slovalco vezérigazgatója szerint ezzel megvalósult az, ami néhány hónappal korábban még csak lehetőségnek tűnt.

„Több mint három év után ismét elsődleges alumíniumot gyártunk Garamszentkereszten” – mondta a vezérigazgató. Hozzátette: az újraindítást a vállalat dolgozóinak és tulajdonosainak erőfeszítése, valamint az állam konstruktív hozzáállása tette lehetővé.

Az első elektrolizáló berendezések üzembe helyezése nem jelenti azt, hogy a Slovalco azonnal visszatér korábbi teljes termelési szintjéhez. Az elektrolízishez szükséges berendezéseket és folyamatokat fokozatosan állítják üzembe.

Az újraindítás első szakaszában a vállalat évi 75 ezer tonna alumínium előállítására elegendő kapacitást állít helyre.

Ez ugyanakkor jóval elmarad az üzem korábbi teljes kapacitásától, amely megközelítőleg évi 175 ezer tonna.

Az iráni háború az alumínium piaci árát is magasba emelte, nem csak azért, mert kérdésessé vált a rendelkezésre állása, hanem mert a gyártásához szükséges timföld szállítására is kihatással van a hormuzi válság – cikkünket ide kattintva nyithatja meg.

Az energia lehet a szűk keresztmetszet

A fennmaradó kapacitás visszaállításáról a Slovalco később dönt. A vállalat értékelése szerint ebben meghatározó lesz a piaci környezet, a jövőbeni gazdasági feltételek, valamint az, hogy rendelkezésre áll-e megfelelő mennyiségű, versenyképes árú villamos energia.

Az energiaárak különösen fontosak az alumíniumiparban, mivel az elsődleges alumínium előállítása rendkívül energiaigényes folyamat.

A garamszentkereszti üzem teljes termelési kapacitásának visszaállítása ezért nemcsak a beruházás sikerétől, hanem az energiapiaci környezet alakulásától is függ.