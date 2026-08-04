Kínos: csúnyán felsült a világ legnagyobb hatalma − kilőtte az összes nagy hatótávolságú rakétát Donald Trump Iránra

Az amerikai hadsereg az öt hónapja tartó iráni háborúban felhasználta precíziós, nagy hatótávolságú globális rakétakészleteinek jelentős részét − számolt be a Reutersnak egy, az érzékeny adatokat ismerő, a neve elhallgatását kérő forrás. Ez nem csupán az iráni háború lezárását nehezítheti meg, de az Egyesült Államok csapásmérő képességeire is befolyással lehet.

Az amerikai hadsereg fegyverkészletei megcsappantak / Fotó: AFP

Elsősorban a szárazföldi haderő föld-föld rakétáiról, az Army Tactical Missile System (ATACMS) és a Precision Strike Missile (PrSM) típusokról van szó, de az Egyesült Államok szövetségesei által széles körben alkalmazott elfogórakéták készletei is megcsappantak.

Korábban nem érkeztek pontos adatok az amerikai rakétakészletekről

A darabonként több mint egymillió dollár értékű, nagy hatótávolságú precíziós fegyverek az amerikai haderő arzenáljának fontos részét képezik, mivel lehetővé teszik, hogy biztonságos távolságból mérjenek precíziós csapásokat a célpontokra.

Az Egyesült Államok ATACMS-rakétái kulcsszerepet játszottak az ukrajnai háborúban is, lehetővé téve az ukrán hadsereg számára, hogy Oroszország területén található célpontokat támadjanak. A PrSM pedig egy újabb és fejlettebb rakétageneráció, amely a rövidebb hatótávolságú ATACMS-t váltja fel.

A precíziós, nagy hatótávolságú rakétakészletek drámai csökkenése azt jelentheti, hogy Donald Trump amerikai elnöknek a jövőben nagyobb valószínűséggel kell a sokkal kockázatosabb, bombázókkal végrehajtott bevetésekre támaszkodnia, amennyiben egy újabb nagyszabású offenzívát kíván indítani.

Az Egyesült Államok februárban Izraellel közösen indította meg az Irán elleni támadásokat, és döntéshozók arra számítottak, hogy a konfliktus rövid ideig tart majd. Ennek ellenére

a harcok elhúzódtak, három az ügyet jól ismerő forrás szerint pedig ez azt eredményezte, hogy az amerikai rakétakészletek megcsappantak, amely csökkentheti a szuperhatalom katonai elrettentő képességét.

A források arról nem számoltak be, hogy bizonyos rakétatípusokból pontosan mekkora készletek állnak még rendelkezésre, továbbá egy negyedik forrás szerint az Egyesült Államok képes biztosítani a megfelelő utánpótlást, mivel

a hadsereg központi parancsnoksága (CENTCOM) képes a globális készletek átcsoportosítására.

A Reuters az üggyel kapcsolatban felkereste a Fehár Házat is, azonban a pontos adatokra vonatkozó kérdésekre Donald Trump korábbi nyilatkozata érkezett válaszként:

Az Egyesült Államoknak messze több lőszere és fegyvere van, mint bárki másnak a világon, és sokkal több, mint amennyire szüksége van. Védelmi vállalataink jelenleg több lőszert és fegyvert gyártanak, mint valaha, miközben rekordütemben bővítik üzemeiket.

Az elemzők abban ugyan egyetértenek, hogy bizonyos lőszerekből, köztük tüzérségi lövedékekből és több rakétatípusból rekordmennyiség készül, azonban arra figyelmeztetnek, hogy a készletek egy elhúzódó háború esetén megcsappanhatnak.