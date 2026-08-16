Újra a Wall Streetre áramlanak a globális megtakarítások - múló rosszullétnek tűnik az iráni háború

A befektetők ismét nagy lendülettel építik fel az amerikai részvények emelkedésére játszó pozícióikat: félretették azokat az aggodalmakat, amelyek júliusban kiváltották a chiprészvények zuhanását, és most az árfolyamesést kihasználva újra vásárolják a technológiai papírokat.

Amerikai részvények: ismét töretlen az optimizmus / Fotó: AFP

Az S&P 500 ebben a hónapban eddig mintegy 4 százalékot emelkedett, és a héten történelmi csúcson forgott.

A technológiai részvényeket tömörítő Nasdaq 100 szintén erőteljesen visszapattant, miután a múlt hónapban rövid időre korrekciós tartományba került; jelenleg kevesebb mint 2,5 százalékra van saját, júniusban elért csúcsától.

A Citibank és a JPMorgan ezen a héten megemelte az S&P 500-ra vonatkozó 2026-os célértékét, miután a kiemelkedően erős második negyedéves gyorsjelentési szezon újabb optimizmushullámot indított el a Wall Streeten.

Újra száguldanak az amerikai részvények

A State Street több mint 50 ezer milliárd dollárnyi intézményi vagyont követő letétkezelői adatai szerint az amerikai információtechnológiai részvények iránti kereslet az elmúlt hónapban ötéves csúcsra emelkedett. Ezzel párhuzamosan a befektetők olyan származtatott termékeket is nagy mennyiségben vásárolnak, amelyekkel a piac további emelkedésére fogadhatnak. Az amerikai technológiai részvényekre épülő befektetési sztori „legalábbis egyelőre golyóállónak tűnik” – mondta Michael Metcalfe, a State Street makrostratégiai vezetője.

Az, hogy a vállalati eredmények a geopolitikai és gazdasági bizonytalanság ellenére ennyire erősek maradtak, tovább erősíti azt az elképzelést, hogy itt strukturális, nem pedig ciklikus folyamatról van szó

– mondta Metcalfe.

A héten közzétett, az amerikai infláció csökkenését jelző adatok arra késztették a kereskedőket, hogy mérsékeljék a további kamatemelésekre vonatkozó várakozásaikat. Ez újabb lendületet adott a részvénypiacnak, és az S&P 500-at valamivel 7800 pont fölötti történelmi csúcsra repítette.

Eközben az olaj ára a múlt havi, hordónkénti 100 dolláros csúcsról körülbelül 88 dollárra esett vissza, annak ellenére, hogy a Hormuzi-szoros továbbra is nagyrészt zárva van az energiaexport előtt. Ez arra utal, hogy a befektetők figyelme kezd túllépni az amerikai–iráni háborún.

Scott Chronert, a Citi amerikai részvénypiaci stratégiai vezetője a második negyedéves vállalati eredmények erejére hivatkozva ezen a héten 8100 pontra emelte év végi S&P 500-célértékét.