Újra a Wall Streetre áramlanak a globális megtakarítások - múló rosszullétnek tűnik az iráni háború
A befektetők ismét nagy lendülettel építik fel az amerikai részvények emelkedésére játszó pozícióikat: félretették azokat az aggodalmakat, amelyek júliusban kiváltották a chiprészvények zuhanását, és most az árfolyamesést kihasználva újra vásárolják a technológiai papírokat.
- Az S&P 500 ebben a hónapban eddig mintegy 4 százalékot emelkedett, és a héten történelmi csúcson forgott.
- A technológiai részvényeket tömörítő Nasdaq 100 szintén erőteljesen visszapattant, miután a múlt hónapban rövid időre korrekciós tartományba került; jelenleg kevesebb mint 2,5 százalékra van saját, júniusban elért csúcsától.
A Citibank és a JPMorgan ezen a héten megemelte az S&P 500-ra vonatkozó 2026-os célértékét, miután a kiemelkedően erős második negyedéves gyorsjelentési szezon újabb optimizmushullámot indított el a Wall Streeten.
Újra száguldanak az amerikai részvények
A State Street több mint 50 ezer milliárd dollárnyi intézményi vagyont követő letétkezelői adatai szerint az amerikai információtechnológiai részvények iránti kereslet az elmúlt hónapban ötéves csúcsra emelkedett. Ezzel párhuzamosan a befektetők olyan származtatott termékeket is nagy mennyiségben vásárolnak, amelyekkel a piac további emelkedésére fogadhatnak. Az amerikai technológiai részvényekre épülő befektetési sztori „legalábbis egyelőre golyóállónak tűnik” – mondta Michael Metcalfe, a State Street makrostratégiai vezetője.
Az, hogy a vállalati eredmények a geopolitikai és gazdasági bizonytalanság ellenére ennyire erősek maradtak, tovább erősíti azt az elképzelést, hogy itt strukturális, nem pedig ciklikus folyamatról van szó
A héten közzétett, az amerikai infláció csökkenését jelző adatok arra késztették a kereskedőket, hogy mérsékeljék a további kamatemelésekre vonatkozó várakozásaikat. Ez újabb lendületet adott a részvénypiacnak, és az S&P 500-at valamivel 7800 pont fölötti történelmi csúcsra repítette.
Eközben az olaj ára a múlt havi, hordónkénti 100 dolláros csúcsról körülbelül 88 dollárra esett vissza, annak ellenére, hogy a Hormuzi-szoros továbbra is nagyrészt zárva van az energiaexport előtt. Ez arra utal, hogy a befektetők figyelme kezd túllépni az amerikai–iráni háborún.
Scott Chronert, a Citi amerikai részvénypiaci stratégiai vezetője a második negyedéves vállalati eredmények erejére hivatkozva ezen a héten 8100 pontra emelte év végi S&P 500-célértékét.
Az eredménynövekedés „egészen elképesztő” volt – mondta.
Ilyen mértékű pozitív eltérést a konszenzusos várakozásokhoz képest ritkán, ha egyáltalán valaha látni
- tette hozzá.
- Az S&P 500 vállalatai több mint 50 százalékos eredménynövekedésről számoltak be a második negyedévben,
- bár az Amazon és az Alphabet befektetési nyereségeit kiszűrve ez az ütem körülbelül 30 százalékra mérséklődik.
Dubravko Lakos-Bujas, a JPMorgan globális piacstratégiai vezetője ezen a héten ügyfeleinek küldött elemzésében azt írta, hogy az amerikai részvénypiacon „az eredménykilátások továbbra is erősek, és a kedvező teljesítmény több szektorra is kiterjed”. Egyes úgynevezett hyperscalerek eredményei pedig már annak korai jeleit mutatták, hogy a vállalatok képesek pénzzé tenni hatalmas mesterségesintelligencia-beruházásaikat.
A bank 7800-ról 8000 pontra emelte az S&P 500 év végi célértékét. Ez az év hátralévő részére további 2,6 százalékos indexemelkedést jelentene, az egész éves nyereséget pedig 16,5 százalékra növelné.
Enyhültek a félvezetőgyártókkal kapcsolatos félelmek
A gyorsjelentési szezon segített enyhíteni a befektetők félelmeit azzal kapcsolatban is, hogy a félvezetőipari részvények látványos ralija túl messz ment.
- A globális chipszektort júliusban heves eladási hullám sújtotta, amikor
- a hedge fundok körében népszerű momentumstratégiák megbicsaklottak,
- miközben a részvénypiac többi része viszonylag ellenállónak bizonyult.
A visszapattanás élén a chip- és memóriagyártók álltak:
- a Super Micro Computer részvénye augusztusban 37 százalékkal,
- a memóriapiacon működő Sandisk pedig 33 százalékkal drágult.
- A felhőalapú számítástechnikai szolgáltatásokat kínáló
- CoreWeave és Nebius árfolyama egyaránt több mint 40 százalékkal emelkedett az elmúlt két hétben.
- A chipgyártó Micron és Intel részvényei egyaránt mintegy 15 százalékot erősödtek.
A második negyedévben ismét a technológiai vállalatok voltak az S&P 500 kiemelkedő eredménynövekedésének legfontosabb motorjai, ugyanakkor az elemzők biztatónak tartották azokat a jeleket is, amelyek szerint a profitnövekedés egyre inkább kiterjed a gazdaság más területeire.