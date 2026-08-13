Minden idők legnagyobb részvénykibocsátására készül az MI-cég - 2 ezer milliárd dollárra ugorhat a vállalati érték

Az Anthropic befektetői arra számítanak, hogy a mesterségesintelligencia-startup októberben legalább 2 ezer milliárd dolláros értékeltség mellett léphet tőzsdére. Ez elképesztő összeg lenne: meghaladná a SpaceX értékeltségét, és az MI-labor tőzsdei debütálását minden idők legnagyobb elsődleges részvénykibocsátásává (IPO) tenné.

Az Anthropic jelentősen növelte részesedését a vállalati MI-piacon, lehagyta az OpenAI-t is / Fotó: Science Photo Library via AFP

A vállalat fél tucat befektetője azt mondta az FT-nek, hogy az Anthropic gyorsan növekvő bevétele lehetővé teheti, hogy az őszre tervezett tőzsdei bevezetéskor több mint kétszeresére emelkedjen a jelenlegi értékeltsége. Egy ilyen szintű tőzsdei bevezetés több milliárd dolláros nyereséget hozhatna az ötéves vállalat korai befektetőinek, ugyanakkor próbára tenné a nyilvános részvénypiacokat is, amelyek egyre óvatosabban szemlélik az MI-boomot.

Jobb híján az árbevétel van a fókuszban

Az Anthropic befektetői szerint a vállalat fejlett MI-modelljei és eszközei iránti kiugró kereslet indokolja a magas várakozásokat. A befektetők arra számítanak, hogy a Claude fejlesztőjének évesített bevétele 2026 végére 100–120 milliárd dollár közé emelkedik. Ez a startup által előnyben részesített mutató, amely a közelmúlt teljesítményéből következtet az egész éves bevételre. Ez több mint tízszeres növekedést jelentene 2026 folyamán.

Elemzők azonban megjegyzik, hogy ez esetben a valódi kérdés nem az, hogy a vállalat eléri-e a 100–120 milliárd dolláros árbevételt, hanem az, hogy ennek mekkora részét tudja végül profittá alakítani.

"Ha az Anthropic évi 800 százalékkal növekszik, akkor még rendkívül konzervatív becslés mellett is azt gondolná az ember, hogy a bevétel harmincszorosán forogna” – mondta a befektetői kör egyik tagja. „Ez ezer milliárd dolláros vállalatértéket jelentene.”

Nincs jó viszonyítási alap

Az Anthropicnak nincs olyan amerikai, tőzsdén jegyzett közvetlen versenytársa, amely megfelelő viszonyítási alapot biztosítana az értékeléséhez.

Az MI fellendülésének kedvezményezettjeként számon tartott cégek – például a Palantir adatelemző vállalat és a Nebius felhőszolgáltató – ugyanakkor idén nagyjából az éves bevételük 55-szörösének megfelelő értékeltségen forogtak.

Több befektető szerint az Anthropic felsővezetői még magánbeszélgetések során sem határozták meg az IPO célértékeltségét. A befektetők ezért kénytelenek saját pénzügyi modellek alapján számolni.