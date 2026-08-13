Minden idők legnagyobb részvénykibocsátására készül az MI-cég - 2 ezer milliárd dollárra ugorhat a vállalati érték
Az Anthropic befektetői arra számítanak, hogy a mesterségesintelligencia-startup októberben legalább 2 ezer milliárd dolláros értékeltség mellett léphet tőzsdére. Ez elképesztő összeg lenne: meghaladná a SpaceX értékeltségét, és az MI-labor tőzsdei debütálását minden idők legnagyobb elsődleges részvénykibocsátásává (IPO) tenné.
A vállalat fél tucat befektetője azt mondta az FT-nek, hogy az Anthropic gyorsan növekvő bevétele lehetővé teheti, hogy az őszre tervezett tőzsdei bevezetéskor több mint kétszeresére emelkedjen a jelenlegi értékeltsége. Egy ilyen szintű tőzsdei bevezetés több milliárd dolláros nyereséget hozhatna az ötéves vállalat korai befektetőinek, ugyanakkor próbára tenné a nyilvános részvénypiacokat is, amelyek egyre óvatosabban szemlélik az MI-boomot.
Jobb híján az árbevétel van a fókuszban
Az Anthropic befektetői szerint a vállalat fejlett MI-modelljei és eszközei iránti kiugró kereslet indokolja a magas várakozásokat. A befektetők arra számítanak, hogy a Claude fejlesztőjének évesített bevétele 2026 végére 100–120 milliárd dollár közé emelkedik. Ez a startup által előnyben részesített mutató, amely a közelmúlt teljesítményéből következtet az egész éves bevételre. Ez több mint tízszeres növekedést jelentene 2026 folyamán.
Elemzők azonban megjegyzik, hogy ez esetben a valódi kérdés nem az, hogy a vállalat eléri-e a 100–120 milliárd dolláros árbevételt, hanem az, hogy ennek mekkora részét tudja végül profittá alakítani.
"Ha az Anthropic évi 800 százalékkal növekszik, akkor még rendkívül konzervatív becslés mellett is azt gondolná az ember, hogy a bevétel harmincszorosán forogna” – mondta a befektetői kör egyik tagja. „Ez ezer milliárd dolláros vállalatértéket jelentene.”
Nincs jó viszonyítási alap
Az Anthropicnak nincs olyan amerikai, tőzsdén jegyzett közvetlen versenytársa, amely megfelelő viszonyítási alapot biztosítana az értékeléséhez.
Az MI fellendülésének kedvezményezettjeként számon tartott cégek – például a Palantir adatelemző vállalat és a Nebius felhőszolgáltató – ugyanakkor idén nagyjából az éves bevételük 55-szörösének megfelelő értékeltségen forogtak.
Több befektető szerint az Anthropic felsővezetői még magánbeszélgetések során sem határozták meg az IPO célértékeltségét. A befektetők ezért kénytelenek saját pénzügyi modellek alapján számolni.
Optimista előrejelzéseik annak ellenére születtek, hogy egyre több kihívással kell számolniuk. Ilyen
- a kínai versenytársak erősödése,
- az MI szabályozására irányuló nyomás, valamint
- az amerikai kormánnyal fennálló, elhúzódó konfliktus.
Ezek az aggodalmak – különösen a kereskedelmi minisztérium által az Anthropic legjobb modelljeire ideiglenesen elrendelt tilalom – két, az ügyet ismerő befektető szerint hozzájárultak ahhoz, hogy júniusban lassult a vállalat bevételnövekedése. Ennek ellenére szerintük
az Anthropic gyorsan magára talált, és továbbra is még szilícium-völgyi mércével mérve is rendkívüli ütemben növekszik.
Az Anthropic felemelkedése
A Dario Amodei vezette startup júniusban benyújtotta dokumentumait az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC), amivel úgynevezett csendes időszakba lépett. Ez korlátozza, hogy a vállalat milyen nyilvános bejelentéseket tehet pénzügyi teljesítményéről.
- Az Anthropic idén teret nyert riválisaival, az OpenAI-val és a Google-lel szemben.
- Olyan modelleket adott ki, amelyek több területen felülmúlták versenytársaikat,
- miközben értékesítési stratégiájának középpontjába az üzleti ügyfeleket helyezte.
- A vállalat májusban jelentette be, hogy évesített bevétele meghaladta a 47 milliárd dollárt.
Kockázatitőke-befektetők, állami vagyonalapok és más intézményi befektetők 2026-ban valamivel kevesebb mint 100 milliárd dollárt fektettek a vállalatba.
Az Anthropic értékeltsége májusban először előzte meg az OpenAI-ét: az új befektetéseket is beleszámítva elérte a 965 milliárd dollárt.
Azért jelentős kockázatok is vannak
A vállalat jövőjét ugyanakkor komoly bizonytalanság övezi.
- Az Anthropic többször összetűzésbe került a Trump-kormányzattal, és továbbra is perben áll az amerikai védelmi minisztériummal, amely az év elején ellátásilánc-kockázatnak minősítette a vállalatot.
- Az Anthropic júniusban a kereskedelmi minisztérium exportkorlátozásai miatt rövid időre kénytelen volt visszavonni vezető modelljeit, a Fable 5-öt és a Mythos 5-öt.
- Az eset aggodalmat keltett az Anthropic modelljeire támaszkodó ügyfelek egy részében.
- Az ügyfelek emellett egyre érzékenyebbek a legjobb modellek használatának árára.
- A gyorsan emelkedő költségek miatt egyes vállalatok visszavonták azokat a korábbi utasításaikat, amelyek arra ösztönözték dolgozóikat, hogy maximalizálják az MI használatát, és inkább kevésbé nagy teljesítményű, olcsóbb modellekre váltottak.
Az Artificial Analysis MI-modelleket elemző szervezet adatai szerint az Anthropic piacvezető modelljének használata több mint két és félszer annyiba kerül, mint az OpenAI zászlóshajómodelljéé, miközben az idén szintén látványosan fejlődő kínai, nyílt súlyú modellek ennek csupán a töredékébe kerülnek.
A Ramp fizetési szolgáltató adatai alapján az Anthropic az előző hónapban növelte részesedését az amerikai vállalati piacon. A Ramp elemzői ugyanakkor azt tapasztalták, hogy a vállalatok „elérik az MI-re fordítható kiadásaik határát”, és ezért egyre inkább olcsóbb alternatívákat keresnek.