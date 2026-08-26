Nem az új iPhone, hanem a Mac mini lehet az Apple 2026-os kínálatának egyik legjobb vétele. Az új, M6 processzoros modell 899 dollárról, jelenlegi árfolyamon mintegy 279 ezer forintról indul, miközben az Apple szerint az elődjénél akár négyszer gyorsabb lehet mesterségesintelligencia-feladatokban, kétszeres grafikus teljesítményt és 40 százalékkal gyorsabb processzort kínálhat. Ha a független tesztek is visszaigazolják ezeket a számokat, a Mac mini ár-érték aránya jóval meggyőzőbb lehet annál, amit az idei iPhone-oknál láttunk.

Az új iPhone-ok után végre kellemes meglepetést húzott elő az Apple: ez lehet 2026 egyik legjobb vétele / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Apple augusztus 25-én mutatta be az új Mac minit, amely M6 és M5 Pro processzorral érkezik, az értékesítés szeptember 22-én indul. A nagyobb Mac Studio is frissül M5 Max és M5 Ultra lapkákkal, de ott már egészen más árszintről beszélünk.

Ezzel betalálhat az Apple

Az M6 az Apple első, 2 nanométeres gyártástechnológiával készülő processzora. A lapka 12 processzor- és 12 grafikus magot kapott, a grafikus egységekbe pedig neurális gyorsítók kerültek. Az Apple saját tesztjei szerint az új Mac mini az M4-es modellhez képest akár négyszer gyorsabb lehet MI-feladatokban, kétszer gyorsabb grafikában, a processzorteljesítmény pedig 40 százalékkal nőhet.

Az alapmodell 16 gigabájt egyesített memóriával érkezik, amelyet a processzor és a grafikus egység közösen használ. Ez különösen a helyben futtatott MI-modelleknél lehet előny, és részben megmagyarázza, miért lett az elmúlt időszakban ennyire népszerű a Mac mini az ilyen feladatokkal kísérletező felhasználók körében.

A kellemes belépőárat a memóriabővítés gyorsan elronthatja. A 32 gigabájtos változathoz 400 dollárt, vagyis körülbelül 124 ezer forintot kell hozzátenni, miközben ennél több memóriát az M6 már nem kezel. Aki komolyabb helyi MI-modelleket, nagy videós projekteket vagy adatigényes alkalmazásokat futtatna, annak inkább az M5 Pro lehet érdekes.

Az M5 Pro már munkaállomás egy apró dobozban

Az M5 Pro-s Mac mini 1699 dollárról, nagyjából 528 ezer forintról indul. Legfeljebb 18 processzor- és 20 grafikus magot, 64 gigabájt egyesített memóriát és 307 GB/s memória-sávszélességet kínál. Mindkét modell Wi-Fi 7-et, Bluetooth 6-ot és 2,5 gigabites Ethernetet kapott. Az M6 három Thunderbolt 4, az M5 Pro három Thunderbolt 5 csatlakozóval érkezik. Utóbbi segítségével

több Mac mini is összeköthető, így nagyobb MI-modellek futtatására akár több gépből álló rendszer is építhető.

A Mac mininek ebben már új szerepet szán az Apple. A vállalat nemcsak hagyományos otthoni vagy irodai számítógépként, hanem folyamatosan működő MI-ügynökök kiszolgálójaként is pozicionálja.