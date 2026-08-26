Az új iPhone-ok után végre kellemes meglepetést húzott elő az Apple: ez lehet 2026 egyik legjobb vétele
Nem az új iPhone, hanem a Mac mini lehet az Apple 2026-os kínálatának egyik legjobb vétele. Az új, M6 processzoros modell 899 dollárról, jelenlegi árfolyamon mintegy 279 ezer forintról indul, miközben az Apple szerint az elődjénél akár négyszer gyorsabb lehet mesterségesintelligencia-feladatokban, kétszeres grafikus teljesítményt és 40 százalékkal gyorsabb processzort kínálhat. Ha a független tesztek is visszaigazolják ezeket a számokat, a Mac mini ár-érték aránya jóval meggyőzőbb lehet annál, amit az idei iPhone-oknál láttunk.
Az Apple augusztus 25-én mutatta be az új Mac minit, amely M6 és M5 Pro processzorral érkezik, az értékesítés szeptember 22-én indul. A nagyobb Mac Studio is frissül M5 Max és M5 Ultra lapkákkal, de ott már egészen más árszintről beszélünk.
Ezzel betalálhat az Apple
Az M6 az Apple első, 2 nanométeres gyártástechnológiával készülő processzora. A lapka 12 processzor- és 12 grafikus magot kapott, a grafikus egységekbe pedig neurális gyorsítók kerültek. Az Apple saját tesztjei szerint az új Mac mini az M4-es modellhez képest akár négyszer gyorsabb lehet MI-feladatokban, kétszer gyorsabb grafikában, a processzorteljesítmény pedig 40 százalékkal nőhet.
Az alapmodell 16 gigabájt egyesített memóriával érkezik, amelyet a processzor és a grafikus egység közösen használ. Ez különösen a helyben futtatott MI-modelleknél lehet előny, és részben megmagyarázza, miért lett az elmúlt időszakban ennyire népszerű a Mac mini az ilyen feladatokkal kísérletező felhasználók körében.
A kellemes belépőárat a memóriabővítés gyorsan elronthatja. A 32 gigabájtos változathoz 400 dollárt, vagyis körülbelül 124 ezer forintot kell hozzátenni, miközben ennél több memóriát az M6 már nem kezel. Aki komolyabb helyi MI-modelleket, nagy videós projekteket vagy adatigényes alkalmazásokat futtatna, annak inkább az M5 Pro lehet érdekes.
Az M5 Pro már munkaállomás egy apró dobozban
Az M5 Pro-s Mac mini 1699 dollárról, nagyjából 528 ezer forintról indul. Legfeljebb 18 processzor- és 20 grafikus magot, 64 gigabájt egyesített memóriát és 307 GB/s memória-sávszélességet kínál. Mindkét modell Wi-Fi 7-et, Bluetooth 6-ot és 2,5 gigabites Ethernetet kapott. Az M6 három Thunderbolt 4, az M5 Pro három Thunderbolt 5 csatlakozóval érkezik. Utóbbi segítségével
több Mac mini is összeköthető, így nagyobb MI-modellek futtatására akár több gépből álló rendszer is építhető.
A Mac mininek ebben már új szerepet szán az Apple. A vállalat nemcsak hagyományos otthoni vagy irodai számítógépként, hanem folyamatosan működő MI-ügynökök kiszolgálójaként is pozicionálja.
A Mac Studio az árskála másik vége
Az új Mac Studio M5 Max változata 2499 dollárról, mintegy 776 ezer forintról, az M5 Ultra pedig 5499 dollárról, körülbelül 1,71 millió forintról indul. A csúcsmodell akár 36 processzor- és 80 grafikus maggal, valamint 512 gigabájt egyesített memóriával is rendelhető.
Itt azonban már nincs szó kedvező árazásról:
- a 256 gigabájtos memória önmagában 4000 dolláros, mintegy 1,24 millió forintos felár,
- egy 16 terabájtos SSD-vel felszerelt csúcsmodell pedig 18 299 dollárba, hozzávetőleg 5,69 millió forintba kerülhet.
Az iPhone-ok mellett még jobban felértékelődhet a Mac mini
Az új Mac mini kedvezőbb ár-érték aránya különösen akkor válik látványossá, ha mellétesszük az iPhone 18 Próról eddig kiszivárgott információkat. A csúcstelefon 256 gigabájtos változatának indulóára a korábbi becslések szerint elérheti az 1399 dollárt, mintegy 445 ezer forintot, ami csaknem 30 százalékos drágulást jelentene az iPhone 17 Próhoz képest. Eközben az eddig ismert fejlesztések – az új A20 Pro processzor, a nagyobb akkumulátor és a kamerarendszer módosításai – inkább fokozatos előrelépésnek tűnnek, mint látványos generációváltásnak.
A drágulás fő oka ráadásul nem valamely új funkció, hanem a memóriachipek árának emelkedése: az iPhone 18 Pro anyagköltsége akár 38 százalékkal is nőhet.
Ha ezek a becslések beigazolódnak, az Apple idén furcsa helyzetbe kerülhet, hiszen miközben a legfontosabb telefonja jelentősen drágulhat, a 899 dolláros M6-os Mac mini éppen a teljesítménynövekedésével és viszonylag visszafogott belépőárával lehet vonzó. Az iPhone 18 Pro esetében ezért az ár igazolása lehet a legnagyobb kihívás, míg a Mac mini esetében egyelőre inkább az a kérdés, hogy a független tesztek visszaigazolják-e az Apple által ígért teljesítményugrást.