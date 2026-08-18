Eljött az arany ideje, akkora a baj a világban: ha szeretjük a csillogását és ha előrelátók lennénk, ezt figyeljük

A hosszabb lejáratú kötvények kerültek a befektetői aggodalmak középpontjába, legyen szó az inflációról vagy a hitelből finanszírozott mesterségesintelligencia-boomról – és ennek árát a kormányok fizetik meg. Az arany viszont ebben az esetben mindezzel jól jár.

Ritka, de most előfordul: egyszerre emelkednek az államkötvényhozamok és nő a nem kamatozó arany árfolyama / Fotó: NurPhoto via AFP

Világszerte meredeken emelkednek az államok hitelfelvételi költségei.

Az amerikai 30 éves államkötvények hozama ezen a héten 2007 óta nem látott szintre emelkedett,

Franciaország finanszírozási költségei 2008 óta a legmagasabb szintet érték el,

a hasonló német hozamok pedig 2011-es szinteken jártak.

Az Egyesült Királyságban a 30 éves papírok hozama megközelíti a 6 százalékot,

Japánban pedig közel járnak a történelmi csúcshoz.

Bár az egyes piacokon országspecifikus tényezők is szerepet játszanak, a hozamokat felfelé hajtó strukturális erők globális természetűek - írja a Bloomberg elemzése.

Elszálló költségvetések, geopolitikai problémák

Az egyik félelem az, hogy a tartós geopolitikai feszültségek miatt a gazdaságok sérülékenyebbé válnak a kínálati sokkokkal és az inflációs nyomással szemben. A kötvénytulajdonosok amiatt is aggódnak, hogy a kormányok nem tudják megfékezni kiadásaikat, ami tovább ronthatja a költségvetések helyzetét. Eközben a piaci struktúrában és a demográfiában bekövetkező változások miatt csökken a kereslet a korábban stabil vásárlói kör részéről.

A piac lényegében azt üzeni: a jövőben magasabb inflációra, vagy legalábbis nagyobb bizonytalanságra számítunk, ezért magasabb hozamot követelünk a hosszabb lejáratú kötvényekért

– mondta Justin Onuekwusi, a St James’s Place szakértője.

Az államok finanszírozási költségei a teljes globális hozamgörbén emelkednek, de a hosszú lejáratú adósság különösen érzékeny a költségvetési problémákra, mivel ennek hozama jellemzően a legmagasabb. Az aggodalom már akkora, hogy egyes országok a hosszú lejáratú kötvények helyett egyre inkább a rövidebb futamidejű papírok kibocsátása felé fordulnak. A kormányok mozgástere ugyanakkor korlátozott, hiszen alkalmazkodniuk kell ahhoz a világhoz, amelyben már nem tudják évtizedekre rendkívül alacsony kamatok mellett rögzíteni finanszírozási költségeiket.