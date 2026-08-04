Deviza
EUR/HUF361,4 -0,72% USD/HUF313,68 -0,88% GBP/HUF421,94 -0,68% CHF/HUF387,45 -0,77% PLN/HUF84,13 -0,34% RON/HUF68,85 -0,81% CZK/HUF14,95 -0,61% EUR/HUF361,4 -0,72% USD/HUF313,68 -0,88% GBP/HUF421,94 -0,68% CHF/HUF387,45 -0,77% PLN/HUF84,13 -0,34% RON/HUF68,85 -0,81% CZK/HUF14,95 -0,61%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX149 084,47 +1,17% MTELEKOM2 768 +1,24% MOL4 714 +3,06% OTP47 250 +0,53% RICHTER11 950 +0,17% OPUS365 +3,69% ANY6 700 -1,18% AUTOWALLIS144 +2,13% WABERERS4 810 +1,26% BUMIX9 557,93 +1,26% CETOP4 977,37 +0,99% CETOP NTR3 199,46 +1,35% BUX149 084,47 +1,17% MTELEKOM2 768 +1,24% MOL4 714 +3,06% OTP47 250 +0,53% RICHTER11 950 +0,17% OPUS365 +3,69% ANY6 700 -1,18% AUTOWALLIS144 +2,13% WABERERS4 810 +1,26% BUMIX9 557,93 +1,26% CETOP4 977,37 +0,99% CETOP NTR3 199,46 +1,35%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
arany
dollár
Fed
árupiac

Merész jóslat: szédületes ralit vár az aranypiacon a Deutsche Bank

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az amerikai jegybank kamatemelési nyomás alatt van, ami hagyományosan nem tesz jót a nem kamatozó arany árfolyamának. A Deutsche Bank elemzői szerint azonban a jegybanki vásárlások, a geopolitikai bizonytalanság, valamint például az, hogy az MI- és adatközponti beruházások miatt a nyersanyagkereslet továbbra is erős árnyalja a képet. Így még a magasabb kamatkörnyezet mellett is magasabb lehet az arany egyensúlyi ára.
D. GY.
2026.08.04, 16:17

Az arany ára immár két éve egy „robbanásszerű” emelkedési szakaszban van, és a Deutsche Bank (DB) szerint ez a folyamat a korrekció ellenére még korántsem ért véget.

arany
A Deutsche Bank szerint hiába a kamatemelési nyomás a dolláron, az arany árfolyama ismég kilőhet / Fotó: NurPhoto via AFP

A nemesfém az elmúlt hat hónapban ugyan nehéz időszakon ment keresztül: jóval az idei történelmi csúcsa alatt kereskednek vele, miután a 2025-ön is átnyúló, rendkívül erős ralija kifulladt. Ennek ellenére az arany ára 2024 augusztusa óta megduplázódott, amit a DB elemzői hétfői jelentésükben „robbanásszerű” árfolyammozgásnak neveztek – idézi a CNBC az elemzést.

Történelmi csúcs után erős korrekció az arany árfolyamában

Az azonnali (spot) piacon az arany ára január 29-én unciánként 5589,38 dolláros történelmi csúcsot ért el. Ezt követően azonban a közel-keleti háború nyomán megnőttek a magasabb kamatlábakkal és az erősebb amerikai dollárral kapcsolatos várakozások, ami csökkentette az arany vonzerejét. 

  • Az azonnali piacon az arany ára legutóbb 4031,45 dollár körül mozgott unciánként, 
  • a határidős jegyzés 4085,90 dollár volt.

A DB emlékeztetett arra, hogy a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) már 2025 decemberében figyelmeztetett: az aranypiac buborékszerű állapotba kerülhetett, ami jelentős árfolyamkorrekció kockázatát vetette fel. 

A német bank által használt buborékdetektáló statisztikai modell szerint az arany árfolyama 2024 augusztusa óta robbanásszerű növekedési szakaszban van, és ez a folyamat nem szakadt meg. 

A német bank elemzői így továbbra is optimisták. Becslésük szerint 

  • az arany árfolyama az év végére elérheti a 4700 dollárt unciánként, 
  • a negyedik negyedévben 4600 dollár körül alakulhat.

Ez jóval derűlátóbb előrejelzés, mint amit a DB június 23-án adott ki, amikor az inflációs aggodalmak még erőteljesen meghatározták a piaci hangulatot.

A héják kiszorítják a bikákat

Az akkori elemzésben a szakértők úgy fogalmaztak, hogy „a héják kiszorítják a bikákat” az aranypiacról, ami azt jelenti, hogy a monetáris szigorítást pártoló jegybanki álláspont egyre inkább háttérbe szorította az arany árának emelkedésre számító befektetőket. Akkor arra figyelmeztettek, hogy ha a Federal Reserve három-négy alkalommal is kamatot emelne, az arany ára akár 3800 dollárig is visszaeshetne unciánként. Ennek oka, hogy

 a magasabb kamatok növelik a kamatozó befektetések – például az államkötvények – vonzerejét a kamatot nem fizető arannyal szemben.

Az arany árfolyamát azonban nem csak a dollárkamat határozza meg. Abban szerepet játszik a strukturális kereslet, így 

  • a jegybanki vásárlások, 
  • a geopolitikai bizonytalanság, valamint például az is, hogy 
  • az MI- és adatközponti beruházások miatt a nyersanyagkereslet továbbra is erős. 
  • Így még a magasabb kamatkörnyezet mellett is magasabb lehet az arany egyensúlyi ára.

A makacsul ragadós amerikai infláció kamatemelési kényszert jelent a Fednek, egyre több amerikai elemző számít arra, hogy a jegybank szigorítani lesz kénytelen - vagyis nő a dollárkamat. A DB üzenete szerint ugyanakkor az arany hosszabb távú emelkedő trendje továbbra is működik, és más tényezők erősebbek lehetnek, mint a kamathatás.

Kapcsolódó

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu