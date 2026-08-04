Merész jóslat: szédületes ralit vár az aranypiacon a Deutsche Bank

Az arany ára immár két éve egy „robbanásszerű” emelkedési szakaszban van, és a Deutsche Bank (DB) szerint ez a folyamat a korrekció ellenére még korántsem ért véget.

A Deutsche Bank szerint hiába a kamatemelési nyomás a dolláron, az arany árfolyama ismég kilőhet / Fotó: NurPhoto via AFP

A nemesfém az elmúlt hat hónapban ugyan nehéz időszakon ment keresztül: jóval az idei történelmi csúcsa alatt kereskednek vele, miután a 2025-ön is átnyúló, rendkívül erős ralija kifulladt. Ennek ellenére az arany ára 2024 augusztusa óta megduplázódott, amit a DB elemzői hétfői jelentésükben „robbanásszerű” árfolyammozgásnak neveztek – idézi a CNBC az elemzést.

Történelmi csúcs után erős korrekció az arany árfolyamában

Az azonnali (spot) piacon az arany ára január 29-én unciánként 5589,38 dolláros történelmi csúcsot ért el. Ezt követően azonban a közel-keleti háború nyomán megnőttek a magasabb kamatlábakkal és az erősebb amerikai dollárral kapcsolatos várakozások, ami csökkentette az arany vonzerejét.

Az azonnali piacon az arany ára legutóbb 4031,45 dollár körül mozgott unciánként,

a határidős jegyzés 4085,90 dollár volt.

A DB emlékeztetett arra, hogy a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) már 2025 decemberében figyelmeztetett: az aranypiac buborékszerű állapotba kerülhetett, ami jelentős árfolyamkorrekció kockázatát vetette fel.

A német bank által használt buborékdetektáló statisztikai modell szerint az arany árfolyama 2024 augusztusa óta robbanásszerű növekedési szakaszban van, és ez a folyamat nem szakadt meg.

A német bank elemzői így továbbra is optimisták. Becslésük szerint

az arany árfolyama az év végére elérheti a 4700 dollárt unciánként,

a negyedik negyedévben 4600 dollár körül alakulhat.

Ez jóval derűlátóbb előrejelzés, mint amit a DB június 23-án adott ki, amikor az inflációs aggodalmak még erőteljesen meghatározták a piaci hangulatot.

A héják kiszorítják a bikákat

Az akkori elemzésben a szakértők úgy fogalmaztak, hogy „a héják kiszorítják a bikákat” az aranypiacról, ami azt jelenti, hogy a monetáris szigorítást pártoló jegybanki álláspont egyre inkább háttérbe szorította az arany árának emelkedésre számító befektetőket. Akkor arra figyelmeztettek, hogy ha a Federal Reserve három-négy alkalommal is kamatot emelne, az arany ára akár 3800 dollárig is visszaeshetne unciánként. Ennek oka, hogy

a magasabb kamatok növelik a kamatozó befektetések – például az államkötvények – vonzerejét a kamatot nem fizető arannyal szemben.

Az arany árfolyamát azonban nem csak a dollárkamat határozza meg. Abban szerepet játszik a strukturális kereslet, így

a jegybanki vásárlások,

a geopolitikai bizonytalanság, valamint például az is, hogy

az MI- és adatközponti beruházások miatt a nyersanyagkereslet továbbra is erős.

Így még a magasabb kamatkörnyezet mellett is magasabb lehet az arany egyensúlyi ára.

A makacsul ragadós amerikai infláció kamatemelési kényszert jelent a Fednek, egyre több amerikai elemző számít arra, hogy a jegybank szigorítani lesz kénytelen - vagyis nő a dollárkamat. A DB üzenete szerint ugyanakkor az arany hosszabb távú emelkedő trendje továbbra is működik, és más tényezők erősebbek lehetnek, mint a kamathatás.