Drámai döntés: leállították az egyik legígéretesebb rákgyógyszer vizsgálatát – ettől vártak mindent, tombolnak a befektetők

Az AstraZeneca leállítja a volrustomig nevű kísérleti daganatellenes gyógyszer egyik fontos, késői fázisú klinikai vizsgálatát, miután az eredmények alapján nem látszott valószínűnek, hogy a készítmény kemoterápiával kombinálva jobban teljesítene a jelenlegi standard kezelésnél az áttétes, nem kissejtes tüdőrák bizonyos eseteiben. A döntést a vizsgálatot felügyelő független adatellenőrző bizottság javasolta, amely szerint a kezelés várhatóan nem éri el a progressziómentes és a teljes túlélésre vonatkozó elsődleges célokat.

Nagy pofont kapott az AstraZeneca: leállították az egyik legígéretesebb rákgyógyszer vizsgálatát / Fotó: Melnikov Dmitriy

Az AstraZeneca számára ez újabb kellemetlen fejlemény a gyógyszerfejlesztési programban, miközben a vállalat két másik tüdőrák-vizsgálatból éppen kedvező eredményeket közölt. A leállított, harmadik fázisú eVOLVE-Lung02 vizsgálatban a volrustomigot kemoterápiával együtt hasonlították össze a Keytruda és kemoterápia kombinációjával. A vizsgálat áttétes nem kissejtes tüdőrákban szenvedő betegekre összpontosított, és az AstraZeneca hivatalos klinikai adatbázisa szerint globális, randomizált vizsgálatról volt szó.

A volrustomig egy kettős hatásmechanizmusú antitest, amely a PD-1 és a CTLA-4 immunológiai útvonalakat célozza meg annak érdekében, hogy az immunrendszer hatékonyabban támadhassa a daganatot. A társaság közlése szerint a mostani vizsgálat során nem azonosítottak új biztonsági problémát: a gyógyszer és a kemoterápia kombinációjának biztonságossága megfelelt a korábban ismert profilnak – számolt be róla a Bloomberg.

Nem mond le teljesen a gyógyszerről az AstraZeneca

A mostani döntés nem jelenti a volrustomig teljes fejlesztési programjának végét. Az AstraZeneca tovább vizsgálja a készítményt más daganattípusokban, köztük méhnyakrákban, fej-nyaki laphámrákban és mezoteliómában. Susan Galbraith, a vállalat onkológiai és hematológiai kutatás-fejlesztésért felelős vezetője csalódásnak nevezte az eredményt, ugyanakkor a többi harmadik fázisú program folytatását is megerősítette.

A visszalépés azért érzékeny az AstraZeneca számára, mert a brit gyógyszergyártó az elmúlt években az onkológiát tette növekedésének egyik központi pillérévé. A Tagrisso, az Imfinzi és az Enhertu már komoly szerepet töltenek be a portfólióban, a vállalat pedig további új daganatellenes gyógyszerekkel szeretné fenntartani a növekedést.

Az AstraZeneca júliusban továbbra is kitartott amellett a cél mellett, hogy 2030-ra éves bevétele elérje a 80 milliárd dollárt,

és ehhez akár húsz új gyógyszer bevezetésével számol. A volrustomig tüdőrákos programjának leállítása ezért nem pusztán egyetlen klinikai vizsgálatról szól: újabb kérdést vet fel azzal kapcsolatban, hogy a fejlesztés alatt álló készítmények közül végül hány válhat valóban jelentős bevételt termelő gyógyszerré.