Drámai döntés: leállították az egyik legígéretesebb rákgyógyszer vizsgálatát – ettől vártak mindent, tombolnak a befektetők
Az AstraZeneca leállítja a volrustomig nevű kísérleti daganatellenes gyógyszer egyik fontos, késői fázisú klinikai vizsgálatát, miután az eredmények alapján nem látszott valószínűnek, hogy a készítmény kemoterápiával kombinálva jobban teljesítene a jelenlegi standard kezelésnél az áttétes, nem kissejtes tüdőrák bizonyos eseteiben. A döntést a vizsgálatot felügyelő független adatellenőrző bizottság javasolta, amely szerint a kezelés várhatóan nem éri el a progressziómentes és a teljes túlélésre vonatkozó elsődleges célokat.
Az AstraZeneca számára ez újabb kellemetlen fejlemény a gyógyszerfejlesztési programban, miközben a vállalat két másik tüdőrák-vizsgálatból éppen kedvező eredményeket közölt. A leállított, harmadik fázisú eVOLVE-Lung02 vizsgálatban a volrustomigot kemoterápiával együtt hasonlították össze a Keytruda és kemoterápia kombinációjával. A vizsgálat áttétes nem kissejtes tüdőrákban szenvedő betegekre összpontosított, és az AstraZeneca hivatalos klinikai adatbázisa szerint globális, randomizált vizsgálatról volt szó.
A volrustomig egy kettős hatásmechanizmusú antitest, amely a PD-1 és a CTLA-4 immunológiai útvonalakat célozza meg annak érdekében, hogy az immunrendszer hatékonyabban támadhassa a daganatot. A társaság közlése szerint a mostani vizsgálat során nem azonosítottak új biztonsági problémát: a gyógyszer és a kemoterápia kombinációjának biztonságossága megfelelt a korábban ismert profilnak – számolt be róla a Bloomberg.
Nem mond le teljesen a gyógyszerről az AstraZeneca
A mostani döntés nem jelenti a volrustomig teljes fejlesztési programjának végét. Az AstraZeneca tovább vizsgálja a készítményt más daganattípusokban, köztük méhnyakrákban, fej-nyaki laphámrákban és mezoteliómában. Susan Galbraith, a vállalat onkológiai és hematológiai kutatás-fejlesztésért felelős vezetője csalódásnak nevezte az eredményt, ugyanakkor a többi harmadik fázisú program folytatását is megerősítette.
A visszalépés azért érzékeny az AstraZeneca számára, mert a brit gyógyszergyártó az elmúlt években az onkológiát tette növekedésének egyik központi pillérévé. A Tagrisso, az Imfinzi és az Enhertu már komoly szerepet töltenek be a portfólióban, a vállalat pedig további új daganatellenes gyógyszerekkel szeretné fenntartani a növekedést.
Az AstraZeneca júliusban továbbra is kitartott amellett a cél mellett, hogy 2030-ra éves bevétele elérje a 80 milliárd dollárt,
és ehhez akár húsz új gyógyszer bevezetésével számol. A volrustomig tüdőrákos programjának leállítása ezért nem pusztán egyetlen klinikai vizsgálatról szól: újabb kérdést vet fel azzal kapcsolatban, hogy a fejlesztés alatt álló készítmények közül végül hány válhat valóban jelentős bevételt termelő gyógyszerré.
Kényes pillanatban jött az újabb kudarc
A volrustomig eredménye azért is kap nagyobb figyelmet, mert az AstraZeneca gyógyszerfejlesztési programját az elmúlt hónapokban több kedvezőtlen fejlemény érte. Kudarcot vallott a Wainua egyik késői fázisú szívbetegség-vizsgálata, az amerikai hatóság kifogásolta a camizestrant emlőrákgyógyszer vizsgálati kialakítását, és az Ultomiris egyik ritka betegségekre irányuló programja sem érte el a várt eredményt.
Ehhez társult az AstraZeneca és az amerikai Bristol Myers Squibb esetleges egyesüléséről szóló piaci történet. A vállalatok között előrehaladott tárgyalások zajlottak egy rendkívüli méretű tranzakcióról, amelynek hírére az AstraZeneca részvényei jelentősen estek. Később egy, az ügyhöz közel álló forrás azt mondta, hogy nincs folyamatban ilyen egyeztetés; a két vállalat hivatalosan nem erősítette meg a tárgyalásokat.
A befektetői érzékenység mögött részben az áll, hogy egy ekkora felvásárlás felvetné a kérdést, mennyire bízik az AstraZeneca saját fejlesztési programjában. A Bristol Myers Squibb több fontos készítményénél közelednek a szabadalmi védettség lejáratához kapcsolódó bevételi kockázatok, ezért
egy esetleges üzlet az AstraZeneca számára nemcsak új gyógyszereket, hanem komoly kereskedelmi terheket is jelentene.
A hétfői bejelentés így kettős képet ad az AstraZeneca onkológiai üzletéről. Egy nagy reményekkel fejlesztett kísérleti készítmény fontos tüdőrákos programját leállítják, miközben két már bizonyított gyógyszer újabb betegcsoportokban hozott kedvező késői fázisú eredményeket. Az AstraZeneca számára most az lesz a tét, hogy a Tagrissohoz és az Enhertuhoz hasonló meglévő sikerek mellett a fejlesztési programból is érkezzen elegendő új gyógyszer a következő évek növekedésének fenntartásához.