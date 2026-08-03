Itt az új riadalom, ebből most rosszul jöhet ki Magyarország: háborúk után az aszály is átrendezi a szállítást

Sokszor hallhattuk az elmúlt években, hogy nyugati vállalatok hozzánk irányítottak át üzletet, változatos okokból, növelve a magyar gazdaságot. Most azonban egy olyan súlyos fejlemény történt, amely biztosan újabb átrendeződést fog eredményezni Európában, de ezúttal nem kifejezetten biztos, hogy a mi javunkra. Erre lehet következtetni tüöbbek közt abból, hogy a súlyos zűrzavart okozó jelenségről szóló beszámolójához a Bloomberg hírügynökség többek közt magyarországi illusztrációt választott. Egy jelenség, egy elemzés és az aggodalom, lássuk.

Az aszály és Európa gazdasága: a Bloomberg többek közt a paksi Dunával illusztrálta a problémát Fotó: Janos Kummer

A figyelmet régió- sőt Európa-szerte a napokban az atomerőművek működésben tartásáért és az energiáért folytatott harc köti le, a rövidtávú "túlélésért".

Ez a másik történet korábban indult, ugyanaz az oka – a folyók vészes apadása –, és hosszútávú következményei lesznek. Egyelőre az irányok biztosak: konkrétan rosszul jövünk-e ki belőle, és mennyire, attól is függhet, talál-e válaszokat az kihívásra a magyar kormány.

Egy jelenség: lelassultak és alakdtak a szállítmányok

Az európai atomerőművek, mint Paks számára a hűtővíz megfogyatkozása miatt fontos a folyók szintje. Ezek a folyók ugyanakkor létfontosságú szállítási útvonalak egyben, és ami Magyarországnagy előnye volt eddig – a Duna –, most egyszerre hátrányává válhat.

Európa legnagyobb folyói – amelyek létfontosságú közlekedési ütőerei a térség nehéziparának – apadnak, miután egymást követő hőhullámok perzselték a kontinenst – írta a hírügynökség.

A Rajna és a Duna vízszintje rekordközeli mélységek felé süllyed, ami

már fennakadásokat okoz a vegyi anyagok,

az olajtermékek

és más áruk szállításában,

miközben emeli a fuvarozási költségeket. A rendkívüli hőség Franciaországtól Magyarországig visszafogja a folyók mentén működő erőművek termelését is, felhajtva az energiaárakat és fokozva a kelet-európai gazdaságokra nehezedő nyomást – foglalták össze a problémát. Önmagában sem kevés, és ennél még jóval többről van szó, mégpedig hosszú távra.

Miért kelthet mindez Magyarországon is aggodalmakat, illusztrálja a Bloomberg európai problématérképe, amelyről nem maradt le hazánk sem: