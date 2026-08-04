Már a magyarokkal példálóznak külföldön az energiakrízis miatt: kiszáradnak a folyók, nem lesznek kikötőink, de olyan biztosan nem történik, mint náluk

Kiszáradó folyó, megközelíthetetlen kikötő, efféle problémái jelentkeztek déli szomszédunknak a hőhullám miatt. Egy dolog azonban nem történik: ami Magyarországon – jelentette ki kedden a miniszterelnök. "Semmi kétség afelől, hogy Horvátországnak elegendő villamos energiája lesz” – mondta a Jutarnji list jelentése szerint Andrej Plenković arra a kérdésre válaszolva, hogy a szomszédos országokban az alacsony folyóvízszint miatt kialakult ellátási problémák átterjedhetnek-e Horvátországra.

Aszály Horvátországban: a kép archív, a mostani jelentések szerint a kikötő – az eszéki – jelenleg megközelíthetetlen Fotó: Anadolu via AFP

"Szomszédos országok", ez csak Magyarország lehet. Románia, amely hazánkhoz hasonlóan is atomerőműve leállításáért és az energiahiány réme ellen küzd, nem szomszédos Horvátországgal. Szerbia igen, de nekik vízerőműveikkel akadnak gondjaik a rendkívüli aszály miatt, de ezek nem okoznak olyan komoly problémát, mint amivel Magyarországon és Románia szembesül.

A krškói atomerőművel kapcsolatban azt mondta, hogy ott is stabil a helyzet.

Egyelőre minden ellenőrzés alatt áll, és ebből az irányból sem fenyeget veszély–

hangsúlyozta Plenković.

Ezt a horvátokat is ellátó, közös állami tulajdonű szlovéniai atomerőművet a Száva folyóból szivattyúzott vízzel hűtik. A megfelelő vízszint fenntartását egy duzzasztómű, normál körülmények között pedig a közeli brežicei vízerőmű tározója is segíti, és az erőműnek vannak hűtőtornyai is.

A krškói atomerőmű Fotó: AFP

Aszály: a Dunán a horvátok nem látnak javulást

A Száva vízhozama is csökkent, de mint a miniszterelnök mondta, náluk ebből nem származik komoly probléma. Más horvát folyókon azonban kritikus helyzet alakult ki, ha az energiaellátás szempontjából ez nem is jelent veszélyt.

Erről Zoran Đuroković, az állami vízgazdálkodási szervezet, a Hrvatske vode vezérigazgatója az N1 Novo dan című műsorában beszélt, és azt is elárulta: van folyó, amely napokon belül teljesen kiszárad.

Ma is újabb rekordok dőlnek meg: tegnap egyet, ma pedig újabb történelmi minimumot mértünk a Dunán, mínusz 144 centiméteres vízállással. Aggasztó, hogy sem a Dunánál, sem más folyóknál nem látszanak a javulás jelei

– mondta a Jutarnji list beszámolója szerint.