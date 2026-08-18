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atomerőmű
Paks II.
Roszatom

Súlyos orosz figyelmeztetést kapott Magyar Péter: teljesen rosszul kezeli Paks II. megépítését – elárulták neki, mi lehet a megoldás a Duna vízszintjére

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A Duna rekordalacsony vízállása miatt kialakult energiatermelési problémák újra ráirányították a figyelmet a Paks II. hűtésének kérdésére. Egy orosz közgazdász szerint Magyar Péternek nem a Roszatommal szemben kellett volna fellépnie, hanem a céggel együttműködve műszaki megoldást keresnie, például száraz hűtőtornyok alkalmazásával. Különösen érdekes, hogy éppen az orosz vállalat épít ilyen rendszert az egyiptomi El Dabaa atomerőműnél.
VG
2026.08.18, 07:00

Ukrajna júliusban nettó villamosenergia-exportőrré vált, és a következő időszakban Románia számára az Európai Unión kívüli országok közül gyakorlatilag Ukrajna maradhat az egyik kevés elérhető importforrás – állítja a VZGLJAD-nak nyilatkozó Ivan Lizan közgazdász. Szerinte azonban a helyzet átmeneti: a rövidülő nappalok miatt csökken a naperőművek termelése, miközben nő a belföldi fogyasztás, az ukrán energetikai infrastruktúrát érő orosz támadások pedig tovább szűkíthetik az exportlehetőségeket. A szakértő az atomenergia-termelés helyzetéről is beszélt.

Ukrajna lecsapott az orosz atomenergetikai óriásra
Ukrajna lecsapott az orosz atomenergetikai óriásra/Fotó: Fotó: AFP

Románia egyetlen atomerőművének mindkét reaktorát le kellett állítani

Az ukrán áramfelesleget jelenleg az is segíti, hogy az országban az európai államokhoz képest mérsékeltebb a hőség, miközben a hőerőművek és a megújuló energiaforrások egy része működik. Az Ukrajna és Románia közötti összekapcsolt villamosenergia-hálózat lehetővé teszi, hogy a többlet Románia felé áramoljon.

A helyzetet ugyanakkor súlyosbíthatja a Duna alacsony vízállása. A folyó vízszintjének jelentős csökkenése miatt Románia egyetlen atomerőművének, a cernavodăi létesítménynek mindkét reaktorát le kellett állítani: az első blokk július végén, a második augusztusban állt le. A két reaktor Románia villamosenergia-fogyasztásának mintegy ötödét biztosította.

Bukarest a kieső termelést részben széntüzelésű kapacitások újraindításával és vízerőművi termeléssel próbálja pótolni, miközben az energiaügyi minisztérium az import lehetőségét is vizsgálja. A VZGLJAD szerint azonban, ha a folyók és az atomerőművek hűtőtavai nem töltődnek fel a hőség után érkező csapadékkal, Románia, Magyarország és más dunai országok energiaellátási helyzete tovább romolhat.

A Duna alacsony vízállása Magyarországot is érinti

A Paks I. atomerőmű teljesítménye jelentősen visszaesett: a nyolc turbinából mindössze kettő működik, az erőmű pedig a szokásos mintegy 2000 MW helyett 480 MW-ot termel. A helyzet kapcsán Magyar Péter miniszterelnök megkérdőjelezte a Paks II. beruházás környezetvédelmi engedélyét is, arra hivatkozva, hogy ha a jelenlegi Paks az alacsony vízállás mellett nem tudja megfelelően biztosítani a hűtőcsatorna működését, akkor kérdéses, hogyan lehetne ugyanezt megoldani az új blokkok esetében.

Az orosz közgazdász szerint ugyanakkor nem feltétlenül kellene felülvizsgálni a Paks II. projektet. Ivan Lizan úgy véli, inkább a Roszatommal kellene egyeztetni a terv esetleges módosításáról, hogy az új erőművet felkészítsék a Duna vízszintjének jövőbeli, szélsőséges csökkenésére. Példaként a száraz hűtőtornyok technológiáját említi, amelyet egyebek mellett az egyiptomi El Dabaa atomerőműnél is alkalmaznak.

Ukrajna máris lecsapott Paks II-re

Ukrajna az uniós szankciók újbóli napirendre vételét sürgeti a Roszatommal szemben, miután a Politico oknyomozása biztonsági és kivitelezési problémákat tárt fel az orosz atomenergetikai óriás egyiptomi projektjénél. Kijev szerint a feltártak újabb bizonyítékai annak, hogy a Roszatom nem megbízható partner, miközben a vállalat visszautasítja a vádakat. A vita Magyarországot is érinti, mivel a Roszatom építi a Paks II. új reaktorait.

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