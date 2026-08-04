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A gyáriparosok figyelmeztetnek: az önkéntesen vállalt fogyasztáscsökkentés elfedi a valóságot – nem biztos, hogy minden vállalat kevesebb áramot használ

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energiaválság
Románia
atomerőmű

Ilyen nincs, napokat nyertek az atomerőmű leállításáig, sikeres volt a beavatkozás: nő a Duna vízhozama, a miniszter óriási sikerről beszél

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Biztató eredményeket hozott a román hatóságok rendkívüli beavatkozása a cernavodai atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A Bala-ágban végrehajtott robbantás után a Duna vízszintje emelkedett, miközben az előrejelzések további apadást valószínűsítettek. A munkálatok azonban még nem értek véget: a következő napokban uszályok elsüllyesztésével igyekeznek még több vizet az atomerőmű térségébe terelni.
Lehoczky Milán
2026.08.04, 08:50

Radu Miruţă ügyvivő védelmi és közlekedési miniszter kedden a közösségi oldalán közölte, hogy a cernavodai atomerőmű térségében a Duna vízszintje 2 centiméterrel magasabb, mint egy nappal korábban. Ez a vártnál kedvezőbb eredmény, mivel az előrejelzés 2 centiméteres csökkenéssel számolt, aminek köszönhetően két nappal meghosszabbodik az atomerőmű biztonságos működéséhez rendelkezésre álló idő  – írja a Krónika.

ROMANIA-DANUBE-POWER, cernavodai atomerőmű
A Nucleaelectrica által üzemeltetett cernavodai atomerőmű Románia energiafelhasználásának mintegy 20 százalékát fedezi. / Fotó: AFP

Néhány centin múlt, hogy nem kellett leállítani a cernavodai atomerőművet – újabb két napot nyertek a románok

Ahogy azt a Világgazdaság is megírta: a hadsereg szakemberei hétfőn ellenőrzött robbantással távolították el a Bala-ágban található Pârjoaia-szikla egy részét. A beavatkozás célja az volt, hogy módosítsák a folyó vízáramlását, és nagyobb vízmennyiség jusson az Ó-Dunába, amelyből a cernavodai atomerőmű hűtőrendszere kapja a vizet.

Az ANAR közlése szerint az első eredmények alapján a robbantás sikeres volt, így a vízszint egyelőre stabil maradt. A hatóságok hangsúlyozták, hogy ez gyors, azonnali beavatkozás, amely független attól a 2024-ben kidolgozott hosszabb távú tervtől, amely a Bala-ág medrének átalakítását és az Ó-Duna kotrását irányozza elő.

Következő lépésként négy uszályt töltenek meg a kirobbantott sziklákkal, majd előre kijelölt helyeken elsüllyesztik őket.

 Az így kialakuló terelőgát célja, hogy még nagyobb vízmennyiséget irányítson az Ó-Duna felé. A tervek szerint az uszályokat szerda reggel süllyesztik el. 

A Magyar-kormány energia-vészhelyzetet hirdetett

Míg Romániában úgy tűnik megtalálták a hatóságok a megoldást, hogy ne kelljen leállítani a cernavodai atomerőművet, addig Magyar Péter energia-vészhelyzetet hirdetett. A kormányfő arra kérte a lakosságot és a vállalatokat, hogy önkéntesen fogják vissza áramfogyasztásukat a kritikus időszakban.

A blokkok további működtetése a tájékoztatás szerint túl nagy veszélyt jelentett volna, ami automatikus vészleállást válthatott volna ki. Ebben az esetben 

  • minden rendszert át kellett volna vizsgálni, 
  • az újraindítás pedig előre nem látható ideig elhúzódhatott volna.

A magyar energetikai szakemberek előtt ezért két lehetőség állt, végül a kisebb kockázattal járó megoldást választották, még akkor is, ha ez átmenetileg rendkívül nehéz helyzetbe hozta a magyar villamosenergia-rendszert.

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