Ilyen nincs, napokat nyertek az atomerőmű leállításáig, sikeres volt a beavatkozás: nő a Duna vízhozama, a miniszter óriási sikerről beszél
Radu Miruţă ügyvivő védelmi és közlekedési miniszter kedden a közösségi oldalán közölte, hogy a cernavodai atomerőmű térségében a Duna vízszintje 2 centiméterrel magasabb, mint egy nappal korábban. Ez a vártnál kedvezőbb eredmény, mivel az előrejelzés 2 centiméteres csökkenéssel számolt, aminek köszönhetően két nappal meghosszabbodik az atomerőmű biztonságos működéséhez rendelkezésre álló idő – írja a Krónika.
Néhány centin múlt, hogy nem kellett leállítani a cernavodai atomerőművet – újabb két napot nyertek a románok
Ahogy azt a Világgazdaság is megírta: a hadsereg szakemberei hétfőn ellenőrzött robbantással távolították el a Bala-ágban található Pârjoaia-szikla egy részét. A beavatkozás célja az volt, hogy módosítsák a folyó vízáramlását, és nagyobb vízmennyiség jusson az Ó-Dunába, amelyből a cernavodai atomerőmű hűtőrendszere kapja a vizet.
Az ANAR közlése szerint az első eredmények alapján a robbantás sikeres volt, így a vízszint egyelőre stabil maradt. A hatóságok hangsúlyozták, hogy ez gyors, azonnali beavatkozás, amely független attól a 2024-ben kidolgozott hosszabb távú tervtől, amely a Bala-ág medrének átalakítását és az Ó-Duna kotrását irányozza elő.
Következő lépésként négy uszályt töltenek meg a kirobbantott sziklákkal, majd előre kijelölt helyeken elsüllyesztik őket.
Az így kialakuló terelőgát célja, hogy még nagyobb vízmennyiséget irányítson az Ó-Duna felé. A tervek szerint az uszályokat szerda reggel süllyesztik el.
A Magyar-kormány energia-vészhelyzetet hirdetett
Míg Romániában úgy tűnik megtalálták a hatóságok a megoldást, hogy ne kelljen leállítani a cernavodai atomerőművet, addig Magyar Péter energia-vészhelyzetet hirdetett. A kormányfő arra kérte a lakosságot és a vállalatokat, hogy önkéntesen fogják vissza áramfogyasztásukat a kritikus időszakban.
A blokkok további működtetése a tájékoztatás szerint túl nagy veszélyt jelentett volna, ami automatikus vészleállást válthatott volna ki. Ebben az esetben
- minden rendszert át kellett volna vizsgálni,
- az újraindítás pedig előre nem látható ideig elhúzódhatott volna.
A magyar energetikai szakemberek előtt ezért két lehetőség állt, végül a kisebb kockázattal járó megoldást választották, még akkor is, ha ez átmenetileg rendkívül nehéz helyzetbe hozta a magyar villamosenergia-rendszert.