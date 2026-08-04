Ilyen nincs, napokat nyertek az atomerőmű leállításáig, sikeres volt a beavatkozás: nő a Duna vízhozama, a miniszter óriási sikerről beszél

Radu Miruţă ügyvivő védelmi és közlekedési miniszter kedden a közösségi oldalán közölte, hogy a cernavodai atomerőmű térségében a Duna vízszintje 2 centiméterrel magasabb, mint egy nappal korábban. Ez a vártnál kedvezőbb eredmény, mivel az előrejelzés 2 centiméteres csökkenéssel számolt, aminek köszönhetően két nappal meghosszabbodik az atomerőmű biztonságos működéséhez rendelkezésre álló idő – írja a Krónika.

A Nucleaelectrica által üzemeltetett cernavodai atomerőmű Románia energiafelhasználásának mintegy 20 százalékát fedezi. / Fotó: AFP

Néhány centin múlt, hogy nem kellett leállítani a cernavodai atomerőművet – újabb két napot nyertek a románok

Ahogy azt a Világgazdaság is megírta: a hadsereg szakemberei hétfőn ellenőrzött robbantással távolították el a Bala-ágban található Pârjoaia-szikla egy részét. A beavatkozás célja az volt, hogy módosítsák a folyó vízáramlását, és nagyobb vízmennyiség jusson az Ó-Dunába, amelyből a cernavodai atomerőmű hűtőrendszere kapja a vizet.

Az ANAR közlése szerint az első eredmények alapján a robbantás sikeres volt, így a vízszint egyelőre stabil maradt. A hatóságok hangsúlyozták, hogy ez gyors, azonnali beavatkozás, amely független attól a 2024-ben kidolgozott hosszabb távú tervtől, amely a Bala-ág medrének átalakítását és az Ó-Duna kotrását irányozza elő.

Következő lépésként négy uszályt töltenek meg a kirobbantott sziklákkal, majd előre kijelölt helyeken elsüllyesztik őket.

Az így kialakuló terelőgát célja, hogy még nagyobb vízmennyiséget irányítson az Ó-Duna felé. A tervek szerint az uszályokat szerda reggel süllyesztik el.

A Magyar-kormány energia-vészhelyzetet hirdetett

Míg Romániában úgy tűnik megtalálták a hatóságok a megoldást, hogy ne kelljen leállítani a cernavodai atomerőművet, addig Magyar Péter energia-vészhelyzetet hirdetett. A kormányfő arra kérte a lakosságot és a vállalatokat, hogy önkéntesen fogják vissza áramfogyasztásukat a kritikus időszakban.

A blokkok további működtetése a tájékoztatás szerint túl nagy veszélyt jelentett volna, ami automatikus vészleállást válthatott volna ki. Ebben az esetben

minden rendszert át kellett volna vizsgálni,

az újraindítás pedig előre nem látható ideig elhúzódhatott volna.

A magyar energetikai szakemberek előtt ezért két lehetőség állt, végül a kisebb kockázattal járó megoldást választották, még akkor is, ha ez átmenetileg rendkívül nehéz helyzetbe hozta a magyar villamosenergia-rendszert.