Hatalmas bajban a dunai atomerőmű: a legnagyobb slamasztikában kereket oldott a csúcsvezető, a kormány tehetetlen – irigykedve néznek Paksra

Az elmúlt hetekben két szomszédos ország egy időben küzdött atomerőműve teljes leállása ellen a hűtővíz szintjét kritikus szintre apasztó hőségben. Bár Magyarország közel állt hozzá, a Paksi Atomerőmű végül nem állt le teljesen, miközben Romániában a Csernavodai Atomerőművet két héttel ezelőtt teljesen le kellett kapcsolni.

A Cernavodai Atomerőműnél továbbra is kritikus a helyzet / Fotó: Daniel Mihailescu / AFP

Érdekesség, hogy az uszály robbantásával és elsüllyesztésével Románia jóval hamarabb megpróbálkozott, mint Magyarország (Paksnál nem uszályokat, hanem két bárkát süllyesztettek), végül ezzel csak késleltetni tudták az erőmű bezárását, elkerülni nem. Paksnál már visszakapcsolták a korábban leállított erőműblokkokat, és Magyar Péter miniszterelnök szerdai Facebook-bejegyzése szerint a tervezettnél korábban, várhatóan már szerda este eléri a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. Eközben keleti szomszédunknál még egyik blokk visszakapcsolása sem történt meg.

Mindent megtettek, mindhiába

Sőt, erre könnyen lehet, hogy még napokig várni kell. Az erőművet üzemeltető Nuclearelectrica hivatalos jelentése szerint mindkét reaktor biztonságos leállított állapotban van, és a hálózatra történő visszakapcsolásról csak a következő időszak hidrológiai előrejelzéseinek függvényében döntenek. Az előrejelzések alapján a jelenlegi legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy augusztus 31. előtt egyik blokk sem indul újra.

A román kormány az elmúlt hetekben szinte mindent bevetett már annak érdekében, hogy fenntartsa a cernavodai atomerőmű hűtővízellátását, miközben a Duna vízhozama a közelmúlt legalacsonyabb szintjére csökkent:

Folytatják a rendkívüli kotrási munkálatokat az erőmű közelében, miután a két reaktor közül az egyiket július végén, a másikat augusztus 13-án le kellett állítani.

Megpróbálnak olyan műtárgyat építeni, amely több vizet terelne a csernavodai erőművet ellátó csatornába.

Egy partról dolgozó kotrógép közben sziklákat tör fel, hogy segítsen elsüllyeszteni egy uszályt, amellyel a Duna vízáramlását kívánják megváltoztatni a Izvoarele térségében.

Az ország katasztrófavédelmi hatósága nagy teljesítményű szivattyúkat is előkészít, hogy fenntarthassák az erőmű működéséhez szükséges vízszintet.

Az ország legnagyobb vízenergia-termelő vállalata, a Hidroelectric öt napon keresztül másodpercenként átlagosan további 50 köbméter vizet enged le az Olt folyó víztározóiból, hogy ezzel is növelje a Duna vízhozamát. A kormány közleménye szerint a többletvizet egyúttal villamosenergia-termelésre is felhasználják.

A legnagyobb válság idején lépett le a csúcsvezető

Miközben az ország hatalmas energetikai krízissel néz szembe, a Nuclearelectrica vezetője, Cosmin Ghita lemondott a vállalat vezérigazgatói tisztségéről. A román energiaügyi minisztérium, amely Nuclearelectrica többségi részvényese, kedd este közölte, hogy tudomásul vette Ghita döntését. A tárca tájékoztatása szerint a döntés hátterében egy másik szakmai lehetőség áll – adta hírül az Economedia román gazdasági portál.