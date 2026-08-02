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atomenergia
Románia
cernavodăi
atomerőmű

Így mentik az atomerőművet: gigantikus uszályokat süllyesztenek el a Dunában, kikötik őket a fenéken a búvárok – „4-5 napunk van maximum, ha nem sikerül!"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kővel megrakott uszályok elsüllyesztésével és katonai búvárok bevetésével próbálják megakadályozni a cernavodai atomerőmű leállását, miközben a kritikus dunai vízszintcsökkenés miatt már csak napjai maradtak a létesítménynek.
Németh Tamás
2026.08.02, 09:50

Nem  csak a Paksi Atomerőműnél, de a Romániában található cernavodai atomerőműnél is komoly gondokat okoz a Duna rekord alacsony vízállása. A szomszédban a kormány péntek délután rendkívüli ülést tartott, hogy sürgős intézkedéseket fogadjon el a válsághelyzet kezelésére.Számos olyan döntést hoztak, melynek segítségével elkerülhető lehet a Cernavodai atomerőmű leállítása. A tervek szerint a Duna egyik ágát részben elterelik, hogy így biztosítsák a működéshez szükséges vízhozamot.

nuclear plant, romania
 

„Ami a Duna romániai belépési szakaszán kialakult helyzetet illeti, megerősíthetjük, hogy Baziásnál jelenleg 1590 köbméter másodpercenkénti vízhozamot mérnek. Ez augusztus 7-éig várhatóan tovább csökken, körülbelül 1450 köbméter másodpercenkénti értékre. Mit jelent ez Cernavoda számára? Azt, hogy a vízszint naponta 2–3 centiméterrel apad. Ilyen körülmények között a cernavodai atomerőmű még körülbelül 4–5 napig működhet a biztonsági határ közelében”  – jelentette ki a Román Országos Vízügyi Hatóság vezérigazgató-helyettese, a Kronika.ro beszámolója szerint. 

Így mentik az atomerőművet: gigantikus uszályokat süllyesztenek el a Dunában, kikötik őket a fenéken a búvárok 

Sorin Rindasu közölte, hogy a román állam sürgősségi intézkedéseket rendelt el annak érdekében, hogy a Bala-ág felől több vizet tereljenek az Öreg-Dunába, aminek részeként a Román Haditengerészet által végzett mederfelmérések alapján kijelölt pontokon kővel megrakott uszályokat süllyesztenek el ellenőrzött módon.

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Valószínűleg egyenként mintegy 500 tonna követ szállítanak majd, mert a jelenlegi alacsony vízállás mellett nagyobb merülésű hajók már nem közlekedhetnek biztonságosan” – magyarázta. Mint mondta, ha nagyobb terhet raknának rájuk, fennállna a veszélye, hogy az uszályok már útközben zátonyra futnak.

Az elsüllyesztendő uszályok 70 méter hosszúak, 10 méter szélesek és 3 méter magasak. Az a cél, hogy stabilan feküdjenek fel a mederfenékre. 

„A műveletet a hadsereg és az Alsó-Duna Folyamigazgatóság szakemberei végzik búvárok közreműködésével. Az uszályokat megfelelően rögzíteni kell a mederfenéken. A helyi áramlási viszonyok és vízmélység miatt azonban jelenleg nem lehet kizárni, hogy később elmozdulnak, ami csökkentheti a hatékonyságukat. Mindenesetre komoly erőfeszítés történik annak érdekében, hogy stabilizáljuk ezt a térséget, és remélem, hogy az intézkedések eredményesek lesznek” – mondta.

A második sürgősségi intézkedés az Alsó-Duna Folyamigazgatóságának kotrási munkálatait érinti az Öreg-Duna Cernavoda és a Bala-ág torkolata közötti szakaszán.„A munkálatokat szintén a mederfelmérések eredményei alapján irányítják. Elsőként a torkolat térségében dolgoznak, majd lehetőség szerint Cernavoda irányába haladnak tovább, figyelembe véve az atomerőmű működéséből adódó korlátozásokat, különösen azt, hogy el kell kerülni a víz zavarosságának növekedését. Ha a zavarosság emelkedését észlelik, a vízkivételi pont közelében leállítják a munkálatokat” – ismertette. Rindașu szerint nehéz azt állítani, hogy minden teljes biztonságban van.

Vannak kockázatok, ugyanakkor mindent megteszünk annak érdekében, hogy az atomerőmű működését fenn lehessen tartani. Ez különösen fontos most, amikor Magyarországon a négy paksi blokk közül már három leállt, Bulgáriában pedig szintén működési problémákról számoltak be a kozloduji atomerőműnél

– fogalmazott.

A Nuclearelectrica kedden közölte, hogy leállította a cernavodai atomerőmű egyes blokkját, amire azért volt szükség, mert a folyó vízhozama drasztikusan visszaesett, a romániai belépési pontnál másodpercenként 1600 köbméterre csökkent, ami a sokéves júliusi átlag alig egyharmada. A reaktor kiesésével mintegy 700 megawattnyi, folyamatosan termelő alaperőművi kapacitás tűnt el a román villamosenergia-rendszerből.

Közben a román hatóságok az ukrán kormánnyal egyeztetnek annak érdekében, hogy szükség esetén villamos energia érkezhessen a szomszédos országból. Mindemellett az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) és a Transelectrica gyorsított eljárásban engedélyezi azokat a már elkészült energiatermelő létesítményeket, amelyek azonnal bekapcsolhatók a hálózatba. Ezzel kár 100-200 megawattal is lehet fokozni a hazai termelést.

Itthon sem túl jó a helyzet

A vízszint-csökkenés miatt 2026. augusztus 2-án 01:30-kor megkezdik a 4.blokk még működő turbinagenerátorának leállítását – jelentette az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatósága vasárnapra virradóan. 

Így mentik az atomerőművet: gigantikus uszályokat süllyesztenek el a Dunában, kikötik őket a fenéken a búvárok – „4-5 napunk van maximum, ha nem sikerül!"
A Paksi Atomerőműnél is komoly gondokat okoz az alacsony vízszint, Pajtás-szivattyúkkal segítik a működést, ameddig nincs leállás Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

Az állami energiacég azt követően szólalt meg, hogy Magyar Péter néhány órával korábban közölte: vasárnap leáll az összes paksi blokk és ezel példátlan esemény áll be az erőmű fennállásának 44 éves történetében.

Az MVM ugyanakkor ennyire nem fogalmazott direkten, az, hogy a leállásra vasárnap kerülne sor, nem szerepel a kiadott közleményükben. Ellenben felvázolta a menetrendet, hogyan tekerik le nullára Paks áramtermelését.

Ez a kegyetlen valóság: képeken mutatjuk, hogy mennyire drámai a helyzet a Paksi Erőműnél – így még nem láthattuk, hogy mennyi víz hiányzik 
Ez a kegyetlen valóság: képeken mutatjuk, hogy mennyire drámai a helyzet a Paksi Erőműnél – így még nem láthattuk, hogy mennyi víz hiányzik 
Ez a kegyetlen valóság: képeken mutatjuk, hogy mennyire drámai a helyzet a Paksi Erőműnél – így még nem láthattuk, hogy mennyi víz hiányzik 
Ez a kegyetlen valóság: képeken mutatjuk, hogy mennyire drámai a helyzet a Paksi Erőműnél – így még nem láthattuk, hogy mennyi víz hiányzik 
paks duna vízszint
paks duna vízszint
Ez a kegyetlen valóság: képeken mutatjuk, hogy mennyire drámai a helyzet a Paksi Erőműnél – így még nem láthattuk, hogy mennyi víz hiányzik 
Ez a kegyetlen valóság: képeken mutatjuk, hogy mennyire drámai a helyzet a Paksi Erőműnél – így még nem láthattuk, hogy mennyi víz hiányzik 
Fotó: Havran Zoltán
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Ez a kegyetlen valóság: képeken mutatjuk, hogy mennyire drámai a helyzet a Paksi Erőműnél – így még nem láthattuk, hogy mennyi víz hiányzik 

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, a Tisza-kormány miniszterelnöke azt írta ki közösségi oldalán, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt hajnali 1:30-kor lekapcsolják az utolsó előtti termelő gépegységet a Paksi Atomerőműben. Így már csak 240 megawattot termel az erőmű.

Ehhez pedig azt is hozzátette, hogy 

holnap (vasárnap – a szerk.), 44 év után először teljesen leállításra kerül.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
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