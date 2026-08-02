Így mentik az atomerőművet: gigantikus uszályokat süllyesztenek el a Dunában, kikötik őket a fenéken a búvárok – „4-5 napunk van maximum, ha nem sikerül!"

Nem csak a Paksi Atomerőműnél, de a Romániában található cernavodai atomerőműnél is komoly gondokat okoz a Duna rekord alacsony vízállása. A szomszédban a kormány péntek délután rendkívüli ülést tartott, hogy sürgős intézkedéseket fogadjon el a válsághelyzet kezelésére.Számos olyan döntést hoztak, melynek segítségével elkerülhető lehet a Cernavodai atomerőmű leállítása. A tervek szerint a Duna egyik ágát részben elterelik, hogy így biztosítsák a működéshez szükséges vízhozamot.

„Ami a Duna romániai belépési szakaszán kialakult helyzetet illeti, megerősíthetjük, hogy Baziásnál jelenleg 1590 köbméter másodpercenkénti vízhozamot mérnek. Ez augusztus 7-éig várhatóan tovább csökken, körülbelül 1450 köbméter másodpercenkénti értékre. Mit jelent ez Cernavoda számára? Azt, hogy a vízszint naponta 2–3 centiméterrel apad. Ilyen körülmények között a cernavodai atomerőmű még körülbelül 4–5 napig működhet a biztonsági határ közelében” – jelentette ki a Román Országos Vízügyi Hatóság vezérigazgató-helyettese, a Kronika.ro beszámolója szerint.

Így mentik az atomerőművet: gigantikus uszályokat süllyesztenek el a Dunában, kikötik őket a fenéken a búvárok

Sorin Rindasu közölte, hogy a román állam sürgősségi intézkedéseket rendelt el annak érdekében, hogy a Bala-ág felől több vizet tereljenek az Öreg-Dunába, aminek részeként a Román Haditengerészet által végzett mederfelmérések alapján kijelölt pontokon kővel megrakott uszályokat süllyesztenek el ellenőrzött módon.