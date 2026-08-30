Élet-halál harcot vívnak a dunai atomerőműnél, ezzel nem lehet tréfálni: már a kiégett fűtőelemek folyó nélküli hűtésére készülnek a románoknál – zajlik az ötletelés, miközben Pakson meglett a fenékküszöb

Továbbra is nagy bajban van a romániai nukleárisenergia-hasznosítás: a román Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) augusztus 28. és szeptember 4. közötti előrejelzése szerint a Duna vízhozama a báziai szelvényben az első két napban 1600 köbméter/másodpercre emelkedik, ezt követően azonban fokozatosan 1500 köbméter/másodpercre csökkenhet. Ez jóval elmarad az augusztusi sokéves havi átlagtól. Egyelőre tehát nincs esély arra, hogy újrainduljon a cernavodăi atomerőmű, s közben a román sajtóban már megjelentek az információk arról is, hogy milyen technikai-műszaki megoldással próbálkozhatnak a hatóságok a vízválság miatt.

A romániai dunai atomerőműnél, Cernavodánál már vészintézkedésekre készülnek a Duna alacsony vízállása miatt

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Továbbra is áll a cernavodăi atomerőmű

A Vaskapu alatt a Gruia–Călărași szakaszon a vízhozam az időszak első felében még növekedhet, míg Cernavodă és Tulcea között viszonylag stabil maradhat. Az előrejelzés második felében Gruia és Bechet között stagnálás, Corabia és Tulcea között pedig ismételt emelkedés várható.

A szélsőségesen alacsony dunai vízállás miatt a Cernavodăi Atomerőmű két működő reaktorát is leállították.

A Nuclearelectrica, az erőművet üzemeltető vállalat augusztus 13-án közölte, hogy megkezdte az 1-es blokk ellenőrzött leállításának előkészítését. A 2-es blokkot már július 28-án leállították és leválasztották a román villamosenergia-rendszerről. A gondokat az is nehezítette, hogy mint megírtuk, külső szemlélő számára meglehetősen tisztázatlan körülmények között távozik a Nuclearelectrica vezetője, Cosmin Ghita.

A két reaktor normál körülmények között Románia napi villamosenergia-igényének mintegy 20 százalékát fedezi, így tartós kiesésük az ország energiapiacán is érezteti hatását.

A román kormányközi Bala–Cernavodă bizottság több intézkedést készített elő annak érdekében, hogy a folyó vízszintje az erőmű hűtővíz-kivételénél megfelelő maradjon. A hatóságok szerint a Duna vízállása a mérések kezdete óta példátlan mélységbe süllyedt.

A kotrás lehet az első gyors beavatkozás

A közvetlenül bevethető megoldások között kiemelt szerepet kap a folyómeder kotrása. A cél az, hogy a Bala-ágnál javítsák a víz megoszlását a régi Duna-medret és a Bala-ág között.