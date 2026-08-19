Felcsillant a remény Romániában: Paks után a cernavodai atomerőmű is újraindulhat – már minden szakértő a Duna emelkedésére számít

A Duna felső szakaszán emelkedésnek indult a vízhozam, a kedvező változás pedig várhatóan a jövő héten éri el Romániát. Ha a hidrológiai előrejelzések beigazolódnak, a román hatóságok ismét megvizsgálhatják az egyik leállított cernavodai atomerőművi blokk üzembe helyezését – írta az Economedia.

A cernavodai atomerőmű két, egyenként mintegy 700 megawattos blokkal rendelkezik / Fotó: Anadolu via AFP

A román villamosenergia-rendszert irányító Transelectrica közlése szerint a délnémetországi, ausztriai és szlovákiai esőzések, valamint a hűvösebbre fordult idő megállíthatják a folyó vízhozamának hetek óta tartó csökkenését. A víztömeg fokozatosan halad lefelé a folyón, ezért Románia területén csak néhány napos késéssel lehet érezni a hatását.

A javuló vízállás nemcsak a cernavodai atomerőmű számára jelenthet segítséget. A nagyobb vízhozam a Vaskapunál működő vízerőművek termelésének növelését is lehetővé teheti.

Mindkét román atomreaktor leállt

A cernavodai atomerőmű két, egyenként mintegy 700 megawattos blokkal rendelkezik. Normál működés mellett ezek Románia villamosenergia-termelésének körülbelül ötödét biztosítják, most azonban egyik egység sem termel áramot.

Az 1. blokkot július 28-án állították le, miután a Duna rendkívül alacsony vízszintje már a hűtőrendszer három szivattyújának biztonságos működését veszélyeztette. A folyó vízhozama ekkor Baziașnál, Románia belépési pontjánál másodpercenként mintegy 1630 köbméterre esett.

A helyzet augusztusban tovább romlott. A vízhozam 1350–1400 köbméter/másodperc környékére csökkent, miközben az augusztusi sokéves átlag 3900 köbméter. A folyó tehát a megszokott vízmennyiség alig több mint harmadát szállította.

A Nuclearelectrica ezért augusztus 13-án a 2. blokk kontrollált leállítását is megkezdte. A két egység kiesésével Románia teljes nukleáris termelése eltűnt a rendszerből, egyszerre mintegy 1400 megawattnyi kapacitást vonva ki a termelésből.

Felrobbantottak egy sziklát, uszályokat süllyesztettek el

A román hatóságok rendkívüli beavatkozásokkal próbálták elkerülni a második blokk leállítását. A Duna medrében felrobbantották a Pârjoaia nevű sziklaakadály egy részét, kotrást végeztek, valamint kővel megrakott uszályokat süllyesztettek el.