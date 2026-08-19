Felcsillant a remény Romániában: Paks után a cernavodai atomerőmű is újraindulhat – már minden szakértő a Duna emelkedésére számít
A Duna felső szakaszán emelkedésnek indult a vízhozam, a kedvező változás pedig várhatóan a jövő héten éri el Romániát. Ha a hidrológiai előrejelzések beigazolódnak, a román hatóságok ismét megvizsgálhatják az egyik leállított cernavodai atomerőművi blokk üzembe helyezését – írta az Economedia.
A román villamosenergia-rendszert irányító Transelectrica közlése szerint a délnémetországi, ausztriai és szlovákiai esőzések, valamint a hűvösebbre fordult idő megállíthatják a folyó vízhozamának hetek óta tartó csökkenését. A víztömeg fokozatosan halad lefelé a folyón, ezért Románia területén csak néhány napos késéssel lehet érezni a hatását.
A javuló vízállás nemcsak a cernavodai atomerőmű számára jelenthet segítséget. A nagyobb vízhozam a Vaskapunál működő vízerőművek termelésének növelését is lehetővé teheti.
Mindkét román atomreaktor leállt
A cernavodai atomerőmű két, egyenként mintegy 700 megawattos blokkal rendelkezik. Normál működés mellett ezek Románia villamosenergia-termelésének körülbelül ötödét biztosítják, most azonban egyik egység sem termel áramot.
Az 1. blokkot július 28-án állították le, miután a Duna rendkívül alacsony vízszintje már a hűtőrendszer három szivattyújának biztonságos működését veszélyeztette. A folyó vízhozama ekkor Baziașnál, Románia belépési pontjánál másodpercenként mintegy 1630 köbméterre esett.
A helyzet augusztusban tovább romlott. A vízhozam 1350–1400 köbméter/másodperc környékére csökkent, miközben az augusztusi sokéves átlag 3900 köbméter. A folyó tehát a megszokott vízmennyiség alig több mint harmadát szállította.
A Nuclearelectrica ezért augusztus 13-án a 2. blokk kontrollált leállítását is megkezdte. A két egység kiesésével Románia teljes nukleáris termelése eltűnt a rendszerből, egyszerre mintegy 1400 megawattnyi kapacitást vonva ki a termelésből.
Felrobbantottak egy sziklát, uszályokat süllyesztettek el
A román hatóságok rendkívüli beavatkozásokkal próbálták elkerülni a második blokk leállítását. A Duna medrében felrobbantották a Pârjoaia nevű sziklaakadály egy részét, kotrást végeztek, valamint kővel megrakott uszályokat süllyesztettek el.
Az intézkedések célja az volt, hogy a folyó vizének nagyobb részét a cernavodai erőmű vízellátása szempontjából fontos Bala-ág felé tereljék. A műveletekkel sikerült néhány nappal meghosszabbítani a 2. blokk működését, a Duna folyamatos apadását azonban nem tudták ellensúlyozni.
A leállítás után Románia augusztusra energia-veszélyhelyzetet hirdetett. A kormány arra kérte a vállalatokat és a háztartásokat, hogy lehetőség szerint mérsékeljék fogyasztásukat az esti csúcsidőszakban. Emellett ismét termelésbe állítottak egy 330 megawattos lignittüzelésű blokkot, és nagyobb mértékben támaszkodtak az importra, valamint a rendelkezésre álló szél- és vízerőművi kapacitásokra.
Este jöhet a 7400 megawattos fogyasztási csúcs
A Transelectrica a következő időszakban legfeljebb 7400 megawattos esti áramfogyasztással számol. Az időjárás változékony maradhat:
a normális augusztusi értékek mellett egyes napokon ismét 36 Celsius-fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet.
A légkondicionálók és más hűtőberendezések használata napközben növeli a fogyasztást, az energiarendszer számára azonban továbbra is az esti időszak jelenti a legnehezebb órákat. Ekkor már gyorsan visszaesik a naperőművek termelése, miközben a háztartások áramigénye magas marad.
A román rendszerirányító szerint a helyzet jelenleg ellenőrzés alatt van. A rendelkezésre álló hazai erőművek magas teljesítménnyel működnek, az importkapacitások pedig normálisan elérhetők, ezért legalább ezen a héten nem várható komolyabb ellátási probléma.
A határokon átnyúló román importkapacitás megközelíti a 4000 megawattot. Ez elméletileg elegendő mozgásteret biztosít a két cernavodai blokk kiesésének pótlására, bár a ténylegesen behozható villamos energia mennyisége a szomszédos országok
- termelésétől,
- fogyasztásától
- és hálózati helyzetétől
is függ. A regionális villamosenergia-piacokon egyelőre nem jelentettek olyan műszaki korlátozást vagy erőművi kiesést, amely veszélyeztetné a Románia felé irányuló áramkereskedelmet.
A Vaskapu is több áramot termelhet
A Duna vízhozamának emelkedése egyszerre két irányból javíthatná Románia helyzetét. A cernavodai atomerőműnél ismét rendelkezésre állhatna a blokkok biztonságos hűtéséhez szükséges vízmennyiség, a Vaskapunál pedig növekedhetne a vízerőművek termelése.
A Transelectrica ugyanakkor egyelőre nem jelentette be egyik cernavodai egység konkrét újraindítási időpontját. A következő napokban folyamatosan figyelik a Duna vízhozamát, majd a ténylegesen megérkező vízmennyiség alapján dönthetnek arról, hogy biztonságosan visszakapcsolható-e valamelyik blokk.
A meteorológiai és hidrológiai előrejelzéseket tíznapos időtávon vizsgálják. Az újraindításhoz nem elegendő, ha a vízhozam néhány órára vagy egyetlen napra emelkedik meg: a szakembereknek arról is meg kell bizonyosodniuk, hogy a kedvező változás tartós, és megfelelő biztonsági tartalékot jelent a hűtőrendszer számára.
A jövő héten érkező dunai víztömeg így sokkal többről dönthet egyetlen erőművi blokknál. Ha a folyó szintje elegendő mértékben emelkedik, Románia egyszerre nyerhet vissza több száz megawatt nukleáris kapacitást, növelheti vízerőművi termelését, és csökkentheti a drága esti áramimporttól való függését.