Fél paksnyi kapacitás eshet ki a francia energiarendszerből; hat blokk teljesen leáll - " kiderül, mire megy az Európai Unió áramellátása atomerőművek nélkül"

Ma, az idei ötödik európai hőhullám idején várhatóan teljesen leáll 6 franciaországi atomerőműblokk és még 3 termelése esik az összesen az 57-ből a hőség miatt. A csökkenés az ország nukleáris kapacitásának a 15 százalékát teszi ki a Reuters cikke szerint. Együtt 9,4 gigawatt (négy és fél Paksi Atomerőmű) eshet ki – közölte az atomerőműveket üzemeltető francia állami EDF.

Melege van a francia atomerőműveknek/Fotó: Reuters

Ez a nyár emlékezetes lesz az európai atomerőműveknek

Az atomenergia adja a francia energiafelhasználás mintegy 70, illetve az EDF áramtermelésének a 80 százalékát. A franciaországohoz hasonló okból (közvetlenül pedig a Duna lecsökkent vízhozama miatt) tegnap teljesen leállt Románia egyetlen atomerőműve, a magyarországi létesítmény négy blokkjából pedig csak egy termel. A hőség és a szárazság együttes hatását megszenvedi Európa összes atomerőműve, de emllettük az összes többi, hiszen minden technológiájú erőművet hűteni kell. Ráadásul egyes vízerőművek szomjaznak, a kisebb csehországiakat már le is állították, és pont most nem remekelnek a németországi szélerőművek sem. De legalább a naperőművek szépen termelnek.

Kevesebb áramon kell osztozni

Összességében szűkül a kínálat, ami ellátási zavart okozhat, az árakat pedig kétségtelenül emeli. Különösen kitett Franciaország, mert az áramtermelő mixében a világon ennek az országnak a legnagyobb az atomenergia súlya. (Franciaországot Szlovákia, Ukrajna és Magyarország követi a globális toplistán.) Ráadásul Franciaországban a fenti közöltnél nagyobb kapacitás esik ki, mert figyelembe kell venni

más műszaki problémák,

karbantartások

és az üzemanyaggal való takarékoskodás

hatását is. A felsoroltakk együtt a teljes atomerőművi teljesítménycsökkenés mintegy 27,7 gigawattot tesznek ki a termelésből, ami a 2023 augusztusa óta a legalacsonyabb nukleáris rendelkezésre állási szint – vetíti előre az LSEG Research. Ezek egyike, hogy augusztus 11-én este leállítottak három reaktort a franciaországi Gravelines atomerőműben egy hatalmas medúzaraj miatt. Ez most megelőző intézkedés volt, mert tavaly a medúzák miatt az egész erőmű leállt – közölte az erőművet üzemeltető EDF. A Gravelines 6 egységének együttes teljesítménye 5,4 gigawatt.