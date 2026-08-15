Fél paksnyi kapacitás eshet ki a francia energiarendszerből; hat blokk teljesen leáll - " kiderül, mire megy az Európai Unió áramellátása atomerőművek nélkül"
Ma, az idei ötödik európai hőhullám idején várhatóan teljesen leáll 6 franciaországi atomerőműblokk és még 3 termelése esik az összesen az 57-ből a hőség miatt. A csökkenés az ország nukleáris kapacitásának a 15 százalékát teszi ki a Reuters cikke szerint. Együtt 9,4 gigawatt (négy és fél Paksi Atomerőmű) eshet ki – közölte az atomerőműveket üzemeltető francia állami EDF.
Ez a nyár emlékezetes lesz az európai atomerőműveknek
Az atomenergia adja a francia energiafelhasználás mintegy 70, illetve az EDF áramtermelésének a 80 százalékát. A franciaországohoz hasonló okból (közvetlenül pedig a Duna lecsökkent vízhozama miatt) tegnap teljesen leállt Románia egyetlen atomerőműve, a magyarországi létesítmény négy blokkjából pedig csak egy termel. A hőség és a szárazság együttes hatását megszenvedi Európa összes atomerőműve, de emllettük az összes többi, hiszen minden technológiájú erőművet hűteni kell. Ráadásul egyes vízerőművek szomjaznak, a kisebb csehországiakat már le is állították, és pont most nem remekelnek a németországi szélerőművek sem. De legalább a naperőművek szépen termelnek.
Kevesebb áramon kell osztozni
Összességében szűkül a kínálat, ami ellátási zavart okozhat, az árakat pedig kétségtelenül emeli. Különösen kitett Franciaország, mert az áramtermelő mixében a világon ennek az országnak a legnagyobb az atomenergia súlya. (Franciaországot Szlovákia, Ukrajna és Magyarország követi a globális toplistán.) Ráadásul Franciaországban a fenti közöltnél nagyobb kapacitás esik ki, mert figyelembe kell venni
- más műszaki problémák,
- karbantartások
- és az üzemanyaggal való takarékoskodás
hatását is. A felsoroltakk együtt a teljes atomerőművi teljesítménycsökkenés mintegy 27,7 gigawattot tesznek ki a termelésből, ami a 2023 augusztusa óta a legalacsonyabb nukleáris rendelkezésre állási szint – vetíti előre az LSEG Research. Ezek egyike, hogy augusztus 11-én este leállítottak három reaktort a franciaországi Gravelines atomerőműben egy hatalmas medúzaraj miatt. Ez most megelőző intézkedés volt, mert tavaly a medúzák miatt az egész erőmű leállt – közölte az erőművet üzemeltető EDF. A Gravelines 6 egységének együttes teljesítménye 5,4 gigawatt.
Az ellátás miatt nem kell pánikolni
„Jelen helyzetben mégsem kell áramhiánytól tartani Európában, még Franciaországban sem. Az európai áramhálózatok össze vannak kapcsolva (market coupling), így könnyen kisegíthetik egymást" – válaszolt a Világgazdaságnak Balogh József energiapiaci szakértő. Emlékeztetett, hogy ha ki is esnek az atomerőművek, a többi létesítmény azért megy.
Viszont most előáll egy érdekes helyzet: kiderül, mire megy az Európai Unió áramellátása atomerőművek nélkül.
A szakértő közlését támasztja alá, hogy már több európai országban léptek: például Nagy-Britanniában és Németországban szén- és gázerőműveket fogtak nagyobb munkára, illetve indítottak újra. Magyarországon is magasabb a gáz- és a lignitalapú termelés azokban az időszakokban, amikor egyébként magas az import aránya a felhasználásban. A hazai tartalékkapacitásokat pedig még akkor sem kellett beindítani, amikor csak három és fél paksi blokk ment, és még csak vártuk a néhány nappal később megérkezett kevés esőt és dunai vízszintnövekedést. Az emíltett piacösszekapcsolásnak köszönhetőn volt és van kezelhető árú import a magyar piacon is. (Ettől persze hatalmas a paksi termeléskiesés anyagi kára.)
Pénteken nyári csúcsot értek el a francia áramárak
Augusztus 11-án az ötödik nyári hőhullám több mint 20 százalékkal emelte az európai spot villamosenergia-árakat. A franciaországi másnapi árak akkor 142,5 euróra erősödtek megawattóráránként, a németországiak 138,50 euróra. Tegnapról mára folytatódott a drágulás az alacsony nukleáris termelés és a lecsökkent szélenergia-termelés hatására: a mára a másnapi szerződés áramárak 4,4 százalékkal 154,50 euróra nőttek az LSEG adatai szerint. Bár máskor alacsonyabb az augusztusi ár,a mostani sem tekinthető túl magasnak. „Franciaország pedig továbbra is nettó villamosenergia-exportőr, bár most az átlagosnál kevesebb energiát visz külföldre" – mondta Nathalie Gerl, az LSEG elemzője.
Nincs dráma Magyarországon sem, ahol szintén lecsökkent a nukleáris termelés súlya. A HUPX áramtőzsdén elmaradt a kereskedők által tegnap estére – részben a francia események – nyomán várt erőteljes emelkedés.