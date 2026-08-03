Újabb atomerőmű működése került veszélybe a rendkívüli időjárás miatt: a Duna után a Száva vízszintje is kritikus

A Száva alacsony vízhozama és magas vízhőmérséklete miatt a következő napokban korlátozhatják a szlovén-horvát tulajdonú Krsko Atomerőmű (NEK) termelését, a legkedvezőtlenebb esetben pedig az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet − közölte hétfőn az üzemeltető.

A Krsko Atomerőmű / Fotó: AFP

Szlovéniában is korlátozás léphet életbe

A környezetvédelmi előírások szerint a Száva napi átlaghőmérséklete a brezicei vízerőmű alatti teljes elkeveredési ponton nem haladhatja meg a 28 Celsius-fokot, a folyó vizének napi átlagos felmelegedése pedig legfeljebb 3 Celsius-fok lehet.

A NEK közlése szerint a Száva vízhőmérséklete jelenleg 24,8 Celsius-fok, a napi felmelegedés mértéke pedig 2,8 Celsius-fok, a mérési ponton a folyó hőmérséklete a cikk írásának időpontjában 26 Celsius-fok.

Az atomerőmű hétfőn a hűtőtornyok üzemeltetése mellett teljes reaktorteljesítménnyel működött. A csapadékhiány miatt a Száva vízhozama ugyan alacsony, azonban a folyó hőmérséklete egyelőre elmarad a korábbi hőhullámok idején mért csúcsértékektől.

A Krsko Atomerőmű a Száva vizét használja a turbinából kilépő gőz lehűtésére. A folyóból kivett víz átáramlik a kondenzátoron, majd felmelegedve visszakerül a folyóba.

Alacsony vízhozam vagy magas vízhőmérséklet esetén az erőmű hűtőtornyokat is működtet, hogy mérsékelje a folyó felmelegedését és képes legyen betartani a környezetvédelmi határértékeket.

Ez ugyanakkor növeli az erőmű saját energiafelhasználását, ezért csökkenhet a hálózatba táplált villamosenergia-mennyiség.

A NEK hangsúlyozta, hogy az atomerőmű működése továbbra is az időjárási és hidrológiai viszonyokhoz igazodik, betartva minden környezetvédelmi előírást.

Azt javasoltuk, hogy végső esetben az atomerőmű átmeneti felmentést kaphasson egyes környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése alól

− mondta újságírói kérdésekre válaszolva Aleksander Mervar, az Eles szlovén villamosenergia-átviteli rendszerirányító vezérigazgatója, aki felhívta a figyelmet arra, hogy

az atomerőmű esetleges leállítása nemcsak termeléskiesést okozna, hanem kedvezőtlenül befolyásolhatná a szlovén villamosenergia-átviteli hálózat feszültségviszonyait is,

ezért a rendszerirányítónak külön intézkedéseket kellene tennie a hálózat stabil működésének fenntartására.