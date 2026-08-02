Már robbantottak a Dunában, hogy mentsék az atomerőművet: nem volt elég, még több töltetet hoz a hadsereg – videón a művelet
A védelmi minisztérium hétfőn folytatja a Parjoaia nevű szikla felrobbantására irányuló műveletet, miután az első két robbantás nem hozta meg a kívánt eredményt – jelentette be Marcel Neculae ellentengernagy, a haditengerészet vezérkari főnökhelyettese.
„Először egy felszíni robbantást hajtottunk végre, hogy lássuk, miként reagál a kőzet, ezt követően pedig víz alatti robbantás következett. A haditengerészet búvárai most ismét lemerülnek, hogy részletes jelentést készítsenek a víz alatti robbantás hatásairól” – Neculae, a Kronika.ro tudósítása szerint.
Most elemzik a helyzetet és hétfőn folyatják a műveletet, „Fokozatosan növeljük a robbanótöltet mennyiségét, és meg vagyok győződve arról, hogy holnap sikerül megrepesztenünk ezt a sziklát. Ezt követően megkezdhetjük a második szakaszt, vagyis a sziklás partszakasz fokozatos felaprózását, ugyanazzal a céllal: növelni a Duna vízhozamát.”
Kisméretű robbanótölteteket használtak
A védelmi minisztérium korábban közölte, hogy a kezdeti tesztek biztonságosan lezajlottak, ezt követően pedig három irányított, nagy erejű robbantást terveztek. „Jelenleg a védelmi minisztérium több mint 100 katonával és 16 műszaki eszközzel dolgozik azon, hogy a Duna vizének egy részét a cernavodăi atomerőmű irányába terelje. A haditengerészet EOD (robbanószerkezet-mentesítő) harci búvárai sikeresen végrehajtották az első teszteket, amelyek során kis méretű robbanótölteteket robbantottak fel ellenőrzött körülmények között” – közölte a minisztérium Facebook-oldalán.
Nem csak a Paksi Atomerőműnél, de a Romániában található cernavodai atomerőműnél is komoly gondokat okoz a Duna rekord alacsony vízállása. A szomszédban a kormány péntek délután rendkívüli ülést tartott, hogy sürgős intézkedéseket fogadjon el a válsághelyzet kezelésére.Számos olyan döntést hoztak, melynek segítségével elkerülhető lehet a Cernavodai atomerőmű leállítása. A tervek szerint a Duna egyik ágát részben elterelik, hogy így biztosítsák a működéshez szükséges vízhozamot.
„Ami a Duna romániai belépési szakaszán kialakult helyzetet illeti, megerősíthetjük, hogy Baziásnál jelenleg 1590 köbméter másodpercenkénti vízhozamot mérnek. Ez augusztus 7-éig várhatóan tovább csökken, körülbelül 1450 köbméter másodpercenkénti értékre. Mit jelent ez Cernavoda számára? Azt, hogy a vízszint naponta 2–3 centiméterrel apad. Ilyen körülmények között a cernavodai atomerőmű még körülbelül 4–5 napig működhet a biztonsági ha tár közelében” – jelentette ki a Román Országos Vízügyi Hatóság vezérigazgató-helyettese, a Kronika.ro beszámolója szerint.
Így mentik az atomerőművet: gigantikus uszályokat süllyesztenek el a Dunában, kikötik őket a fenéken a búvárok
Sorin Rindasu közölte, hogy a román állam sürgősségi intézkedéseket rendelt el annak érdekében, hogy a Bala-ág felől több vizet tereljenek az Öreg-Dunába, aminek részeként a Román Haditengerészet által végzett mederfelmérések alapján kijelölt pontokon kővel megrakott uszályokat süllyesztenek el ellenőrzött módon.
Valószínűleg egyenként mintegy 500 tonna követ szállítanak majd, mert a jelenlegi alacsony vízállás mellett nagyobb merülésű hajók már nem közlekedhetnek biztonságosan” – magyarázta. Mint mondta, ha nagyobb terhet raknának rájuk, fennállna a veszélye, hogy az uszályok már útközben zátonyra futnak. Az elsüllyesztendő uszályok 70 méter hosszúak, 10 méter szélesek és 3 méter magasak. Az a cél, hogy stabilan feküdjenek fel a mederfenékre.