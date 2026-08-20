Augusztus 20: átadták az állami kitüntetéseket az Országházban – mutatjuk a díjazottak listáját

Államalapító Szent István király ünnepe alkalmából állami kitüntetéseket adtak át augusztus 20-án az Országház Kupolacsarnokában. Baka András, Magyarország frissen megválasztott köztársasági elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére – a tudomány, a kultúra, a művészet, az oktatás, az egészségügy, a társadalmi felzárkóztatás, a honvédelem és számos más terület kiemelkedő képviselőinek munkáját ismerte el.

Állami kitüntetéseket adtak át az Országházban augusztus 20-a alkalmából / Fotó: AFP

A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő ezer év után is itt vagyunk – mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében az MTI tudósítása szerint.

Baka András szerint az országot ma is sokak tudása, kitartó munkája és tehetsége viszi előre, és közülük köszöntik ma azokat, akiknek kiemelkedő teljesítményét állami kitüntetéssel ismerik el.

Az államfő kiemelte, ez az alkalom nem a politikáról szól: nem politikai oldalról, világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerik el az embereket, hanem annak mentén, hogy mit alkotott, mit fedezett fel, mit tanított, mit gyógyított meg, milyen közösséget épített, milyen tudást adott tovább.

Az idén az alábbi személyek kiemelkedő szakmai munkáját, életművét ismerték el a legrangosabb állami kitüntetésekkel az augusztus 20-i állami ünnep alkalmból:

A Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozat

Cserhalmi György, a nemzet színésze, Kossuth- és Balázs Béla-díjas színművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja

A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal polgári tagozat

Pongor Ildikó Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas táncművész, kiváló és érdemes művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja, mesterművésze, a Magyar Nemzeti Balett próba- és gyakorlatvezető balettmestere

Rainer M. János Széchenyi-díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára, Történelemtudományi Doktori Iskolájának vezetője, az 1956-os Intézet Alapítvány kuratóriumának elnöke