Augusztus 20: átadták az állami kitüntetéseket az Országházban – mutatjuk a díjazottak listáját
Államalapító Szent István király ünnepe alkalmából állami kitüntetéseket adtak át augusztus 20-án az Országház Kupolacsarnokában. Baka András, Magyarország frissen megválasztott köztársasági elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére – a tudomány, a kultúra, a művészet, az oktatás, az egészségügy, a társadalmi felzárkóztatás, a honvédelem és számos más terület kiemelkedő képviselőinek munkáját ismerte el.
A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő ezer év után is itt vagyunk – mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében az MTI tudósítása szerint.
Baka András szerint az országot ma is sokak tudása, kitartó munkája és tehetsége viszi előre, és közülük köszöntik ma azokat, akiknek kiemelkedő teljesítményét állami kitüntetéssel ismerik el.
Az államfő kiemelte, ez az alkalom nem a politikáról szól: nem politikai oldalról, világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerik el az embereket, hanem annak mentén, hogy mit alkotott, mit fedezett fel, mit tanított, mit gyógyított meg, milyen közösséget épített, milyen tudást adott tovább.
Az idén az alábbi személyek kiemelkedő szakmai munkáját, életművét ismerték el a legrangosabb állami kitüntetésekkel az augusztus 20-i állami ünnep alkalmból:
A Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozat
Cserhalmi György, a nemzet színésze, Kossuth- és Balázs Béla-díjas színművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja
A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal polgári tagozat
Pongor Ildikó Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas táncművész, kiváló és érdemes művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja, mesterművésze, a Magyar Nemzeti Balett próba- és gyakorlatvezető balettmestere
Rainer M. János Széchenyi-díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára, Történelemtudományi Doktori Iskolájának vezetője, az 1956-os Intézet Alapítvány kuratóriumának elnöke
A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje polgári tagozat
Balázs Mihály DLA Kossuth-, Pro Architectura, Ybl Miklós-díjas és Kós Károly-életműdíjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia és az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritusa
Dr. Berceli Tibor állami díjas villamosmérnök, a műszaki tudomány doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritusa
Dr. Fülöp Botond ügyvéd (a Vidéki prókátor - a szerk.)
Dr. Halmai Gábor alkotmányjogász, az állam- és jogtudomány doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa
Kiss György jogtudós, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának volt dékánja, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának volt tanszékvezetője, egyetemi tanár
Kovách Imre szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, Doktori Tanácsának elnöke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kutatóközpontjának kutatóprofesszora, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi tanára
Sajó András jogtudós, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Közép-európai Egyetem Jogi Karának alapító dékánja, a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának volt elnökhelyettese és bírája
Szegedi Andrea, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Bőrgyógyászati Klinikájának igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanár
A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat
Dr. Katona Gyula, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának egyetemi tanára
Dr. Kovács Zoltán, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusa Neveléstudományi Intézetének tanszékvezető egyetemi docense, a Szentandrássy István Egyetemi Roma Szakkollégium igazgatója
Dr. Kövecses Zoltán, a nyelvtudomány doktora, az Academia Europaea rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa
L. Ritók Nóra Apáczai Csere János-díjas pedagógus, a berettyóújfalui Igazgyöngy Alapítvány alapítója és szakmai vezetője, az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola alapítója, korábbi igazgatója
Dr. Németh György Amadé ókortörténész, klasszika-filológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi tanára
Ulbert István, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Academia Europaea rendes tagja, a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének igazgatója, egyetemi tanár
A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat
Bass László szociológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának adjunktusa
Beregszászi-Nagyné dr. Papp Rózsa Mária plasztikai és égéssebész, gyermeksebész, gyermekgyógyász szakorvos, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Gyermeksebészeti, Traumatológiai és Égési Osztályának főorvosa
Dr. Czimber Kornél, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának dékánhelyettese, egyetemi tanára
Dr. Csiszár Jolán, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának egyetemi docense
Dr. Dóka Ottó, a Széchenyi István Egyetem korábbi rektorhelyettese, Informatikai és Villamosmérnöki Karának egyetemi tanára
Dr. Hay Diana Judit, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ főlevéltárosa, az Akadémiai Levéltár volt igazgatója
Pápai Lívia Ferenczy Noémi-díjas textilművész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának címzetes egyetemi tanára
Dr. Péter Imre szakgyógyszerész, a Richter Gedeon Nyrt. nyugalmazott minőségirányítási igazgatója
Zsurzs Kati színművész
A Magyar Érdemrend lovagkeresztje katonai tagozat
Németh Zoltán dandártábornok, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság törzsfőnöke
A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat
Csépányi Balázs Lóránt agrármérnök, a Fővárosi Állat- és Növénykert élő gyűjteményeinek nyugalmazott igazgatója
Hoczek László József, a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója
Kardos Gábor, a Szegedi Nemzeti Színház karmestere
Dr. Komáromi István Németh László-díjas pedagógus, kutatótanár, a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium korábbi igazgatója, címzetes főiskolai docens
Lingauer János, az egykori Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság nyugalmazott természetvédelmi igazgatója
Molnár Zoltán Imre trombitaművész, a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar szólamvezetője, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának trombitatanára
Rossa László zeneszerző, zenei vezető
Szemán Béla színművész, rendező
A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat
Szabó Lajos okleveles kertészmérnök, növényorvos, az egykori Földművelésügyi Minisztérium nyugalmazott szakmai tanácsadója
Winklerné Petri-Kiss Borbála jelmeztervező, viseletkészítő, a Magyar Állami Népi Együttes jelmeztárának vezetője