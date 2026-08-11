Magyar szempontból kulcsfontosságú autópálya-szakaszt adtak át át kedden Romániában. Az autósok mai naptól használhatják Az A3-as észak-erdélyi autópálya Vaskapu és Magyarzsombor közötti 12,24 kilométeres szakaszát – derül ki a Maszol.ro cikkéből.

Bombahír a magyar autósok számára: átadták az elátkozott autópálya újabb szakaszát – elképesztő ütemben bővíti gyorsforgalmi úthálózatát Románia / Shutterstock

Bombahír a magyar autósok számára: átadták az elátkozott autópálya újabb szakaszát – elképesztő ütemben bővíti gyorsforgalmi úthálózatát Románia

Az erdélyi magyar lap tudósítása szerint a kivitelezési szerződést még 2020-ban írták alá a SA&PE Construct, a Spedition UMB és a Tehnostrade alkotta társulással. A szerződés 36 hónapos időszakot irányzott elő, amelyből 12 hónapot tervezésre, 24 hónapot pedig kivitelezésre szántak.

A beruházás értéke 905 millió lej plusz áfa, finanszírozása a 2021–2027-es Közlekedési Programon keresztül, európai uniós forrásból történt. A munkálatok ugyanakkor nem haladtak a tervezett ütemben. A szakaszt már rég be kellett volna fejezni, az átadásra végül 2026 augusztus 11-én került sor.

A késlekedés hátterében többek között a szomszédos szakaszon kialakult jelentős földcsuszamlások játszottak szerepet, amelyek miatt módosították a nyomvonalat, és több nagy méretű viaduktot építettek.

Húsz éve húzódik az A3-as története

Igencsak viszontagságos az A3-as autópálya története Romániában, amely több mint két évtizede húzódik. A leginkább szimbolikusa Berettyószéplak és Bisztraterebes közötti 26,36 kilométeres szakasz, amely megépítésére korábban két ízben vállalkoztak a románok, sikertelenül. A munkálatok ezen az autópálya-szakaszon 2013-ban szakadtak félbe, amikor a román állam szerződést bontott az amerikai Bechtellel.Ezt követően a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság, a CNAIR 2015-ben szerződést kötött egy spanyol vállalattal a munkálatok befejezéséről, de ezt 2016-ban felbontották, mert a cég nem haladt a kivitelezéssel.

Romániában korábban kifejezetten meglehetősen nyögvenyelősen haladtak az autópálya-projektek, ez mára azonban nem igaz.

Míg 2023-ban éppen átlépte az 1000 kilométert a gyorsforgalmi utak hossza, 2025 decemberében már 1416 kilométerre bővült a hálózat, a mostanival együtt 1428 km áll az autósok rendelkezésére.