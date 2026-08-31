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azbesztmentesítés
megyei jogú város
Szombathelyen
önkormányzat

Ezért is inoghat Lőrincz Viktória széke: nem vár tovább a megyei jogú város a minisztérium segítségére, belekezd az azbesztmentesítésbe – „A kormány cserben hagyta a szombathelyieket”

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Nem vár tovább a kormányra Szombathely, a város hétfő délelőtt rendkívüli közgyűlésen döntött az azbeszttel szennyezett területek ideiglenes biztonságossá tételéről. Az eset kellemetlen érinti Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési minisztert, akinek a pozíciója meggyengülhetett a Tisza-kormányban.
VG
2026.08.31, 11:45
Frissítve: 2026.08.31, 12:14

Nem vár tovább a kormányzati támogatás részletszabályaira a szombathelyi önkormányzat: hétfő délelőtt rendkívüli közgyűlésen döntött  az azbesztszennyezés kezeléséről. Nemény András polgármester szerint az időjárás miatt sürgősen el kell indítani a munkát, különben a burkolás jövő tavaszra csúszhat – írta a Nyugat.hu.

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Az azbesztszennyezés ugyanakkor nem csupán ezt a városrészt érinti / Fotó: Pezzetta Umberto 

Ezért is inoghat Lőrincz Viktória széke: nem vár tovább a megyei jogú város a minisztérium segítségére, belekezd az azbesztmentesítésbe – „A kormány cserben hagyta a szombathelyieket”

A polgármester szerint a döntés ugyanakkor kockázatot is jelent, hiszen még nem írták ki a pályázatot a hárommilliárdos azbesztalapra. Viszont nem lehet tovább várni, hiszen a közeledő őszi időben ezt a módszert nem lehet alkalmazni. 

Nemény elmondta, hogy péntek este beszélt Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, aki biztosította, hogy folyamatban lévő ügyben is lehet majd pályázni az alapra.

Illés Károly (Fidesz), mint az ellenzék közgyűlési vezetője azt mondta, a városvezetés valóban felelős városvezetésként viselkedett és viselkedik, a város érdekeit nézve.

A kormány cserben hagyta a szombathelyieket, bebizonyosodott, hogy egy impotens kormányra nem lehet várni 

– mondta. Illés szerint jobb lett volna lebonyolítani egy közbeszerzést, mert így elég komoly kockázattal kell szembenézni.

Czeglédy Csaba (független) szerint az, hogy a költségeket az önkormányzat a folyószámla-hitelből fizeti, az az országgyűlési képviselő szegénységi bizonyítványa. Ha majd a város megkapja az államtól ezt a pénzt, akkor valóban sikerrel dolgozott a képviselő, addig ezt nem lehet mondani.

Az azbesztszennyezés ugyanakkor nem csupán ezt a városrészt érinti. A szombathelyi nyilvántartásban 180 gyanús vagy érintett helyszín szerepel: ezek közül 94 közterület, 64 magántulajdonban van, és mindössze 22 található az Oladi Platón. Az önkormányzat külön eljárásban választana kivitelezőt a város többi szennyezett közterületének lezárására, elsőként az óvodák és más közintézmények környékén avatkoznának be.

Érik az első minisztercsere a Tisza-kormányban

Az azbesztügy azért is kellemetlen a kormánynak, mert hétfő reggel derült ki, hogy inog a széke Lőrincz Viktóriának. 

Vezetői válság alakulhatott ki a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban 

– közölte Panyi Miklós hétfőn. A fideszes országgyűlési képviselő szerint Lőrincz Viktória pozíciója azért is van veszélyben, mert a tárcánál több fontos ügy elakadt, a döntések késnek, és ez a bizonytalanság már a gazdasági szférában is érezteti a hatását.

A politikus szerint 

  • a Magyar Falu Programban elmaradnak kifizetések, 
  • a szociális tűzifa programot sem írták ki, 
  • 13 vármegye kormányhivatalának vezetői posztja betöltetlen, 
  • és a védelmi bizottságok működésével is gondok vannak,
  • illetve a Rekit (Önkormányzatok rendkívüli támogatása) sem írták ki mindezidáig. 

Ráadásul a hétvégén az is kiderült, hogy lemondott három hét után a helyettes államtitkár.

Bár a Lőrincz Viktória által vezetett Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium gyorsan reagált és azt állította, hogy családi okok állnak a háttérben, Panyi Miklós szerint többen is megerősítették, hogy "a lemondás okát nem családi okokban, hanem abban a kuplerájban kell keresni, ahogyan Lőrincz vezeti, vagy éppen nem vezeti a minisztériumot"

Panyi Miklós bejegyzésében kitér arra is, hogy Lőrincz helyettese, Stumpf Péter szívesen elfoglalná a miniszteri széket, ezért egyre erősebben bírálja saját főnökét. A képviselő állítása szerint Stumpfot Ruff Bálint kancelláriaminiszter kedveli és támogatja, így komoly esélye lehet a pozíció megszerzésére.

Egyúttal megjegyzi, hogy a vezetés korábban már számolt Lőrincz leváltásának lehetőségével, ugyanis Ruff kezdettől fogva tisztában volt azzal, hogy Lőrincz a rendszer „leggyengébb láncszeme”, a váltást azonban eredetileg későbbre időzítették volna.

Panyi Miklós szerint Stumpf Péter jelenleg azért lehet a miniszteri pozíció várományosa, mert a posztra nincs erős kihívó, ugyanakkor ez még nem jelenti azt, hogy alkalmas is a tárcavezetői feladatok ellátására.Egy minisztercsere önmagában kevés a minisztérium működésének helyreállításához – mutat rá az ellenzéki képviselő, hozzátéve, hogy a minisztérium teljes vezetése alkalmatlan, az új államtitkárokból pedig szerinte inkább „bölcsész-kutatói gárda”, mintsem operatív végrehajtói csapat állt össze.

 


 

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