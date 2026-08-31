Nem vár tovább a kormányzati támogatás részletszabályaira a szombathelyi önkormányzat: hétfő délelőtt rendkívüli közgyűlésen döntött az azbesztszennyezés kezeléséről. Nemény András polgármester szerint az időjárás miatt sürgősen el kell indítani a munkát, különben a burkolás jövő tavaszra csúszhat – írta a Nyugat.hu.

Az azbesztszennyezés ugyanakkor nem csupán ezt a városrészt érinti / Fotó: Pezzetta Umberto

Ezért is inoghat Lőrincz Viktória széke: nem vár tovább a megyei jogú város a minisztérium segítségére, belekezd az azbesztmentesítésbe – „A kormány cserben hagyta a szombathelyieket”

A polgármester szerint a döntés ugyanakkor kockázatot is jelent, hiszen még nem írták ki a pályázatot a hárommilliárdos azbesztalapra. Viszont nem lehet tovább várni, hiszen a közeledő őszi időben ezt a módszert nem lehet alkalmazni.

Nemény elmondta, hogy péntek este beszélt Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, aki biztosította, hogy folyamatban lévő ügyben is lehet majd pályázni az alapra.

Illés Károly (Fidesz), mint az ellenzék közgyűlési vezetője azt mondta, a városvezetés valóban felelős városvezetésként viselkedett és viselkedik, a város érdekeit nézve.

A kormány cserben hagyta a szombathelyieket, bebizonyosodott, hogy egy impotens kormányra nem lehet várni

– mondta. Illés szerint jobb lett volna lebonyolítani egy közbeszerzést, mert így elég komoly kockázattal kell szembenézni.

Czeglédy Csaba (független) szerint az, hogy a költségeket az önkormányzat a folyószámla-hitelből fizeti, az az országgyűlési képviselő szegénységi bizonyítványa. Ha majd a város megkapja az államtól ezt a pénzt, akkor valóban sikerrel dolgozott a képviselő, addig ezt nem lehet mondani.

Az azbesztszennyezés ugyanakkor nem csupán ezt a városrészt érinti. A szombathelyi nyilvántartásban 180 gyanús vagy érintett helyszín szerepel: ezek közül 94 közterület, 64 magántulajdonban van, és mindössze 22 található az Oladi Platón. Az önkormányzat külön eljárásban választana kivitelezőt a város többi szennyezett közterületének lezárására, elsőként az óvodák és más közintézmények környékén avatkoznának be.