Deviza
EUR/HUF365,23 0% USD/HUF316,66 0% GBP/HUF426,99 +0,04% CHF/HUF392 0% PLN/HUF84,75 0% RON/HUF69,6 0% CZK/HUF15,07 +0% EUR/HUF365,23 0% USD/HUF316,66 0% GBP/HUF426,99 +0,04% CHF/HUF392 0% PLN/HUF84,75 0% RON/HUF69,6 0% CZK/HUF15,07 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
diverzifikáció
üzemeltető
Transznyefty
Barátság kőolajvezeték
Szlovákia
orosz olaj

Baljós jelek: kivonult Magyarország közvetlen szomszédjából a Barátság kőolajvezeték orosz üzemeltetője – "Bezárta az irodáját"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nem fűztek hozzá magyarázatot. A Barátság kőolajvezeték orosz szakaszának üzemeltetőjének most mér nem sok helyen maradt képviselete Európában. Ezek egyike Magyarország.
Hecker Flórián
2026.08.01, 21:49
Frissítve: 2026.08.01, 22:34

A Transzneft bezárja szlovákiai képviseleti irodáját – ezzel a címmel jelent meg egy cikk még pénteken az orosz üzleti sajtóban. A fejlemény azért is releváns, mert a Transzneft Oroszország állami tulajdonú kőolajvezeték-üzemeltető vállalata.

Barátság kőolajvezeték
Baljós jelek: kivonult Magyarország közvetlen szomszédjából a Barátság kőolajvezeték orosz üzemeltetője / Fotó: MOL

Ez a világ legnagyobb kőolajvezeték-hálózattal rendelkező cége. A Transzneft felelős az orosz kőolajexport jelentős részéért, ők üzemeltetik az orosz szakaszt

a Magyarországot és Szlovákiát ellátó Barátság (Druzsba) kőolajvezetéken,

valamint a tengeri kikötői terminálokon (pl. Novorosszijszk, Primorszk) keresztül történő szállításoknál is.

Kivonult Magyarország közvetlen szomszédjából a Barátság kőolajvezeték orosz üzemeltetője

A Transzneft az év elején bezárta szlovákiai képviseleti irodáját – közölte az orosz kőolajvezeték-üzemeltető. Mint kiderült a híradásokból, a vállalat Szlovák Köztársaságban működő képviseleti irodája 2026 májusa óta zárva van. Mindez a Transzneft orosz számviteli szabványok szerint készült jelentésében olvasható.

Magyarázatot nem fűztek hozzá. Mindenesetre az 1964-ben épült Barátság kőolajvezeték Szlovákián is áthalad, a Transzneft és a szlovák JSC Transpetrol ezért megállapodást is aláírt a Barátság vezetéken keresztüli kőolajszállításról.

Az orosz üzemeltető a szlovákiai kivonulás után jelenleg már csak

  • Lengyelországban,
  • Magyarországon
  • és Fehéroroszországban

rendelkezik képviseleti irodákkal.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu