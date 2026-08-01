Baljós jelek: kivonult Magyarország közvetlen szomszédjából a Barátság kőolajvezeték orosz üzemeltetője – "Bezárta az irodáját"

A Transzneft bezárja szlovákiai képviseleti irodáját – ezzel a címmel jelent meg egy cikk még pénteken az orosz üzleti sajtóban. A fejlemény azért is releváns, mert a Transzneft Oroszország állami tulajdonú kőolajvezeték-üzemeltető vállalata.

Baljós jelek: kivonult Magyarország közvetlen szomszédjából a Barátság kőolajvezeték orosz üzemeltetője / Fotó: MOL

Ez a világ legnagyobb kőolajvezeték-hálózattal rendelkező cége. A Transzneft felelős az orosz kőolajexport jelentős részéért, ők üzemeltetik az orosz szakaszt

a Magyarországot és Szlovákiát ellátó Barátság (Druzsba) kőolajvezetéken,

valamint a tengeri kikötői terminálokon (pl. Novorosszijszk, Primorszk) keresztül történő szállításoknál is.

Kivonult Magyarország közvetlen szomszédjából a Barátság kőolajvezeték orosz üzemeltetője

A Transzneft az év elején bezárta szlovákiai képviseleti irodáját – közölte az orosz kőolajvezeték-üzemeltető. Mint kiderült a híradásokból, a vállalat Szlovák Köztársaságban működő képviseleti irodája 2026 májusa óta zárva van. Mindez a Transzneft orosz számviteli szabványok szerint készült jelentésében olvasható.

Magyarázatot nem fűztek hozzá. Mindenesetre az 1964-ben épült Barátság kőolajvezeték Szlovákián is áthalad, a Transzneft és a szlovák JSC Transpetrol ezért megállapodást is aláírt a Barátság vezetéken keresztüli kőolajszállításról.

Az orosz üzemeltető a szlovákiai kivonulás után jelenleg már csak

Lengyelországban,

Magyarországon

és Fehéroroszországban

rendelkezik képviseleti irodákkal.